México

Citlalli Hernández y Xóchitl Gálvez discuten en redes por combate a huachicol fiscal: se echan culpas y acusan uso de Chat GPT

La morenista acusó a la exsenadora de “ser parte del problema”, mientras que Gálvez le pidió “dejar de culpar al pasado”

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Citlalli Hernández y Xóchitl Gálvez
Fotos: CUARTOSCURO

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, protagonizó una discusión en redes sociales con Xóchitl Gálvez, exsenadora y excandidata preisdencial del PAN, entorno a los casos de huachicol fiscal en México, delito señalado como una de las amenazas más graves para el sector energético nacional.

La discusión comenzó luego de que Gálvez Ruiz acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de no actuar en contra del huachicol fiscal y de incluso, permitir la continuación de los casos.

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En un video publicado en su cuenta de X, la expolítica de oposición recordó que durante el debate presidencial de las elecciones del 2024, le advirtió a Sheinbaum sobre el robo de combustible, a lo que la entonces candidata reaccionó negando la situación.

“La presidenta no hizo nada. Durante el debate presidencial, le advertí a la entonces candidata Claudia Sheinbaum de la robadera del huachicol fiscal y lo negó, lo ignoró. El negocio continuó”, dijo.

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Asimismo, señaló que recientemente se dio a conocer que del 1 de junio al 22 de julio de 2025 entraron al país 144 millones de litros de huachicol, por lo que cuestionó que la mandataria no actuó ante el caso, a pesar de que llevaba nueve meses en el cargo.

“Nos acabamos de enterar que del 1 de junio al 22 de julio de 2025, cuando tenía ya nueve meses como presidenta, entraron 144 millones de litros de huachicol a nuestro país. La pregunta es: ¿por qué la presidenta cerró los ojos? ¿A quién protege?“, concluyó.

En respuesta, Citlalli Hernández señaló que Gálvez Ruiz formó parte del gabinete del expresidente Vicente Fox, entre el 2000 y 2006, gobierno al que acusó de evitar que Pemex utilizara “un marcador químico” para rastrear el combustible robado.

La funcionaria de Morena le preguntó a Gálvez Ruiz si en ese momento denunció o criticó la medida, reprochando que ahora señale al gobierno federal, al señalar que son las mismas autoridades las que investigan y desmantelan redes de huachicol.

“Ten vergüenza, @XochitlGalvez, o al menos un poco de memoria. Formaste parte del gabinete de @VicenteFoxQue, un gobierno que promovió una controversia constitucional para impedir que Pemex utilizara un marcador químico que habría permitido rastrear el combustible robado.

“¿Alzaste la voz? ¿Lo denunciaste? Ahora, fiel al estilo panista, hablas de huachicol fiscal cuando es el gabinete de seguridad del @GobiernoMX y la misma @FGRMexico la que está investigando y desmantelando esas redes", reviró en su cuenta de X.

En este sentido, consideró que “la diferencia es clara”, al afirmar que “antes se bloqueaban herramientas para combatir el robo de combustible y se era cómplice de ello; hoy se investiga, se decomisa y se persigue a las organizaciones responsables”.

Finalmente, acusó que Gálvez Ruiz fue “parte del problema” y “no de la solución”, por lo que le hizo un llamado “no intentes reescribir la historia”.

Esta mañana, Xóchitl Gálvez respondió a la publicación de la morenista con un nuevo mensaje en X, pidiéndole que “dejen de culpar al pasado” y “asuman su responsabilidad”.

Afirmó que en el sexenio de Fox se reportaron 887 tomas clandestinas, en contraste con más de 75 mil durante el gobierno deAndrés Manuel López Obrador.

Sostuvo que bajo los gobiernos de la 4T, el huachicol fiscal ha generado pérdidas superiores a 700 mil millones de pesos, recursos que, afirma, han servido para financiar campañas políticas.

“En huachicol tradicional, los datos no mienten: en el sexenio de Fox se registraron 887 tomas clandestinas, mientras que en el sexenio de AMLO fueron más de 75 mil.

“Lo más grave es que en huachicol fiscal ustedes son los amos. Durante los gobiernos de la 4T este delito ha generado un quebranto de más de 700 mil millones de pesos con los que han financiado campañas políticas”, comentó.

En el mismo mensaje reiteró su señalamiento sobre la continuidad del delito en el actual gobierno y la acusó de usar Chat GPT para generar sus respuestas.

“La realidad es que con la llegada de la presidenta Sheinbaum el huachicol fiscal siguió. Por cierto, si vas a utilizar Chat GPT para hacer tus respuestas, también utiliza ideas propias”, finalizó.

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