Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, es operado de emergencia por apendicitis aguda: reporta que se encuentra estable

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus fue operado de emergencia (EFE/Francisco Guasco)

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro informó la noche de este martes que fue sometido a una cirugía de emergencia luego de ser diagnosticado con apendicitis aguda, intervención que, según explicó, se realizó con éxito y sin complicaciones.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal relató que comenzó a presentar un fuerte dolor al concluir una reunión con niñas, niños y jóvenes que representarán a México en la Olimpiada de Matemáticas que se llevará a cabo en Singapur.

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“Buenas noches, quiero comunicarles que esta tarde al concluir una reunión con niños y jóvenes que participarán en la Olimpiada de Matemáticas en Singapur, tuve un dolor intenso y fui llevado de inmediato al hospital más cercano donde me diagnosticaron apendicitis aguda”, escribió.

Cirugía de emergencia fue exitosa

Pablo Lemus recibe al monarca español en Guadalajara (X: @CasaReal)

Tras ser trasladado al hospital, el equipo médico determinó que era necesario intervenirlo quirúrgicamente de manera inmediata para evitar complicaciones derivadas de la inflamación del apéndice.

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Pablo Lemus confirmó que la operación fue exitosa y que actualmente permanece en recuperación bajo observación médica.

“Fui operado de urgencia con éxito y ahora me encuentro en recuperación. Los doctores me han indicado guardar reposo durante los próximos días e iré reincorporándome a mis actividades conforme a sus indicaciones”, señaló el gobernador.

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El mandatario también envió un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que retomará gradualmente su agenda de trabajo conforme avance su recuperación y siguiendo las recomendaciones del personal médico.

¿Qué es la apendicitis aguda?

Una persona se levanta la camiseta para mostrar una cicatriz quirúrgica de apendicitis en la parte inferior derecha de su abdomen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apendicitis aguda es una inflamación del apéndice, un pequeño órgano ubicado en el intestino grueso. Se trata de una de las urgencias quirúrgicas más frecuentes y requiere atención médica inmediata, ya que, de no tratarse a tiempo, puede provocar la ruptura del apéndice y generar infecciones graves en la cavidad abdominal.

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Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor intenso en la parte inferior derecha del abdomen, náuseas, vómito, fiebre y pérdida del apetito. El tratamiento habitual consiste en la extirpación del apéndice mediante una cirugía conocida como apendicectomía.

Gobernador permanecerá en reposo

Hasta el momento, el Gobierno de Jalisco no ha informado sobre cambios en la agenda oficial ni sobre la designación temporal de algún funcionario para atender las actividades del Ejecutivo estatal durante el periodo de recuperación del gobernador.

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La publicación de Pablo Lemus generó numerosas muestras de apoyo y deseos de pronta recuperación por parte de ciudadanos, funcionarios, legisladores y diversos actores políticos, quienes expresaron mensajes de solidaridad a través de redes sociales.

El gobernador concluyó su mensaje con una frase breve y optimista para los jaliscienses: “Nos vemos pronto”, dejando claro que espera reincorporarse a sus actividades públicas en cuanto su estado de salud se lo permita.

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