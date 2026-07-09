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Tribunal de Rusia sentencia a 14 años a mexicano Gilberto Ramos por luchar a favor de Ucrania

Al joven de 29 años se le ha visto en redes sociales peleando en Kiev

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Gilberto Ramos Arreguín fue condenado a 14 años de prisión por un tribunal en Rusia de combatir a favor de Ucrania Fotos: Redes sociales
Gilberto Ramos Arreguín fue condenado a 14 años de prisión por un tribunal en Rusia de combatir a favor de Ucrania Fotos: Redes sociales

Un tribunal en Donetsk condenó a Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión por participar en operaciones militares del lado de Ucrania, y ordenó que la pena se cumpliera bajo un régimen “estricto”, de acuerdo con autoridades judiciales de Rusia. El ciudadano mexicano fue identificado con 29 años y el fallo se emitió en la República Popular de Donetsk.

En la misma resolución, el tribunal dispuso la confiscación de 3,882,160 rublos y 50 kopeks a favor del Estado. Esa cantidad fue estimada como equivalente a casi 900 mil pesos mexicanos, según lo asentado en el comunicado oficial difundido por las autoridades.

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El expediente judicial estableció que Ramos Arreguín se incorporó en marzo de 2022 al Batallón Sich de los Cárpatos, una unidad que fue presentada como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El tribunal sostuvo que el mexicano se sumó después de recibir información sobre el reclutamiento de extranjeros para participar en la ofensiva contra fuerzas prorrusas.

Las autoridades señalaron que, tras integrarse, recibió entrenamiento militar y se le proporcionaron armas. También afirmaron que obtuvo una compensación económica por su participación en las operaciones, punto que fue usado para sostener la acusación vinculada a actividades de mercenarismo en el marco del conflicto.

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En su comunicación pública, el tribunal indicó que Ramos Arreguín participó en combates contra personal de la República Popular de Donetsk hasta marzo de 2026. En esa narrativa oficial, la participación se extendió durante cuatro años e incluyó enfrentamientos en el contexto de la guerra.

El caso fue procesado sin la presencia del acusado y se desarrolló a puerta cerrada, según lo informado por las propias autoridades judiciales. El tribunal también indicó que la sentencia aún no había entrado en vigor al momento del anuncio.

El comunicado incluyó la tipificación legal aplicada y consignó que la condena correspondió a un delito previsto en la Parte 3 del Artículo 359 del Código Penal ruso. En ese mismo documento, el tribunal describió al sentenciado como “ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos” y precisó su año de nacimiento: 1997.

En un tramo del mensaje oficial, las autoridades aseguraron que el mexicano combatió de marzo de 2022 a marzo de 2026 como parte del “batallón terrorista Carpathian Sich”, al que señalaron como prohibido en Rusia. La declaración añadió que, por ese motivo, el “mercenario” recibió una compensación económica.

Hasta ese momento no se reportó un posicionamiento de autoridades mexicanas sobre el caso, ni se confirmó si Ramos Arreguín solicitó atención consular. El comunicado tampoco detalló su paradero ni ofreció información sobre una eventual detención previa o un proceso de entrega.

El proceso contra Ramos Arreguín fue presentado como parte de otros juicios en los que ciudadanos extranjeros fueron acusados de colaborar con Ucrania. Como antecedente, se mencionó que el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk había condenado en rebeldía al ciudadano estadounidense Jordan Miller, de 21 años, a 13 años y medio de prisión en una colonia penal de máxima seguridad por luchar del lado de las fuerzas ucranianas como mercenario.

  • Un tribunal en Donetsk condenó a Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión y ordenó que cumpliera la pena en régimen “estricto”.
  • La sentencia incluyó la confiscación de 3,882,160 rublos y 50 kopeks a favor del Estado.
  • El caso se juzgó en ausencia del acusado y a puerta cerrada; la resolución aún no había entrado en vigor al ser anunciada.

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