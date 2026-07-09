México

Autoridades de Guerrero anuncian operativo en Guajes de Ayala tras denuncias de ataques con drones

Esta comunidad de Coyuca de Catalán denunció agresiones con drones explosivos y la presencia de un grupo armado

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El despliegue contempla recorridos terrestres, patrullajes a pie y vigilancia aérea, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. (Crédito: X |@SSPGro)
El despliegue contempla recorridos terrestres, patrullajes a pie y vigilancia aérea, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. (Crédito: X |@SSPGro)

Autoridades de Guerrero anunciaron un operativo de vigilancia en Guajes de Ayala, comunidad ubicada en la Sierra de Coyuca de Catalán, luego de que pobladores denunciaron nuevas agresiones con explosivos presuntamente lanzados desde drones y solicitaron la intervención de los tres órdenes de gobierno.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que la Unidad Aeromóvil realiza sobrevuelos de vigilancia en Guajes de Ayala y localidades cercanas, en coordinación con elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano, como parte de las acciones para reforzar la presencia de seguridad en la región.

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De acuerdo con la dependencia, el despliegue contempla recorridos terrestres, patrullajes a pie y vigilancia aérea con el objetivo de ampliar la cobertura operativa y atender posibles situaciones de riesgo para los habitantes de la zona.

El anuncio ocurrió después de que pobladores difundieron videos en los que denunciaron una nueva jornada de violencia registrada este miércoles. A través del perfil de Facebook “Ejido Guajes de Ayala”, habitantes compartieron grabaciones donde se escuchan explosiones y detonaciones de arma de fuego.

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En una serie de videos publicados desde las 7:00 horas se documentaron momentos de tensión en la comunidad. En una de las grabaciones, una mujer alertó sobre el presunto uso de drones explosivos con la frase: “Nos están droneando”, mientras se escuchaban detonaciones a la distancia.

Posteriormente, mujeres, niñas y niños se refugiaron en el centro de salud de la comunidad, desde donde difundieron un mensaje para solicitar ayuda urgente. En la grabación pidieron que el apoyo llegara por vía aérea, al señalar que el acceso por tierra no era posible debido a la situación de violencia.

Las habitantes denunciaron que los explosivos también cayeron cerca de la clínica donde permanecían resguardadas y aseguraron que las agresiones comenzaron alrededor de las 6:00 horas. Además, afirmaron que llevaban más de 15 días solicitando la intervención de las autoridades sin recibir respuesta.

Durante el mensaje, señalaron que varios hombres de la comunidad salieron a defender el poblado ante las agresiones y aseguraron que permanecían rodeadas por un grupo armado que, según su testimonio, estaría integrado por alrededor de 400 personas.

“Estamos refugiados en una clínica”, “no nos dejan salir” y “ayúdenos, estamos solas”, expresaron las mujeres durante el video en el que solicitaron la llegada de apoyo mediante helicópteros.

Los habitantes también hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para intervenir ante las agresiones, las cuales, según su denuncia, se prolongaron durante más de una hora.

Los habitantes de Guajes de Ayala hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para intervenir ante las agresiones. (Crédito: X |@SSPGro)
Los habitantes de Guajes de Ayala hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para intervenir ante las agresiones. (Crédito: X |@SSPGro)

Alertan riesgo de desplazamiento en comunidades de la Sierra de Coyuca de Catalán

La denuncia de los habitantes de Guajes de Ayala ocurrió días después de que organizaciones de derechos humanos alertaran sobre el riesgo de desplazamiento interno forzado en comunidades de la Sierra de Coyuca de Catalán.

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el Observatorio por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo emitieron un pronunciamiento conjunto en el que señalaron que en la región se han registrado enfrentamientos armados, bloqueos, cortes de caminos y restricciones a la movilidad.

Las organizaciones señalaron que estas condiciones representan señales de alerta ante un posible desplazamiento forzado si no existe una intervención oportuna de las autoridades.

También expresaron preocupación por el uso de drones para labores de vigilancia y ataques, así como por las afectaciones que la violencia ha generado en las comunidades de la sierra, entre ellas dificultades para acceder a servicios de salud, educación, abastecimiento y ayuda humanitaria.

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