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Rafa Márquez y todos los torneos que disputará con México antes del Mundial 2030

El ciclo del “Káiser” como entrenador de la Selección Mexicana inició tras la eliminación en Octavos de Final del Mundial 2026

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Rafa Márquez viajó a España y volverá para tomar el mando de la Selección de México (Cortesía FMF/ Miguel Gutiérrez)
Rafa Márquez viajó a España y volverá para tomar el mando de la Selección de México (Cortesía FMF/ Miguel Gutiérrez)

El ciclo de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana inició tras la eliminación en Octavos de Final del Mundial 2026, cuando Javier Aguirre anunció su salida y la Federación Mexicana de Futbol oficializó entregar el proyecto rumbo al 2030 al exdefensa central.

La transición al nuevo cuerpo técnico se perfila para la próxima Fecha FIFA, programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, periodo en el que el equipo nacional podrá disputar hasta cuatro partidos oficiales o amistosos. Márquez asume el reto con el objetivo de consolidar una gestión competitiva antes del siguiente Mundial, en un calendario que incluye torneos continentales y globales.

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La designación de Márquez responde a la necesidad de iniciar un ciclo que permita al equipo Tricolor reconstruirse tras la reciente eliminación. La Federación aún no ha oficializado el calendario completo de partidos bajo la nueva dirección técnica, pero la expectativa es que Márquez debute en la ventana internacional de septiembre-octubre.

El entrenador de fútbol mexicano Rafa Márquez y el seleccionador de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, asisten a una ceremonia organizada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en honor a la selección mexicana de fútbol, que representará al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Ciudad de México, México, el 8 de junio de 2026. REUTERS/Luis Cortés
El entrenador de fútbol mexicano Rafa Márquez y el seleccionador de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, asisten a una ceremonia organizada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en honor a la selección mexicana de fútbol, que representará al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Ciudad de México, México, el 8 de junio de 2026. REUTERS/Luis Cortés

México enfrentará Copa Oro, Nations League y posibles Juegos Olímpicos antes de 2030

Para 2027, México tendrá la oportunidad de disputar ambos torneos, que representan la ruta principal para mantener el ritmo competitivo y observar a jugadores jóvenes. La Copa Oro agrupa a las selecciones más fuertes de la región, mientras que la Nations League se ha consolidado como espacio de recambio generacional y pruebas tácticas.

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En 2028, el futbol mexicano tiene dos posibles escenarios de alta exigencia: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y la Copa América. La participación en la justa continental está pendiente de confirmación por parte de la Concacaf y la Conmebol. Para la Federación Mexicana de Futbol, el ciclo olímpico es una vitrina para jugadores menores de 23 años, aunque el cuerpo técnico de la Mayor suele influir en la integración de la plantilla y en la planeación deportiva.

En 2029, el equipo nacional repetirá la participación en la Copa Oro y la Nations League, torneos que ofrecen la última oportunidad de ajuste previo al Mundial. El ciclo culmina con la Copa Mundial FIFA 2030, competencia que representará la prueba definitiva para Márquez como director técnico.

Imagen de archivo dl entrenador de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre (d), y el auxiliar técnico, Rafael Márquez. EFE/José Méndez
Imagen de archivo dl entrenador de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre (d), y el auxiliar técnico, Rafael Márquez. EFE/José Méndez

Trayectoria de Márquez como entrenador

La salida de Aguirre tras el Mundial 2026 marcó el inicio de una nueva etapa para la Selección Mexicana. El entrenador cierra su ciclo con tres participaciones mundialistas y la eliminación en octavos de final. Márquez toma el mando con la expectativa de liderar la reconstrucción del equipo nacional y enfrentar todos los torneos regionales e internacionales antes de la próxima cita mundialista

Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)
Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)

La etapa formativa de Rafa Márquez como técnico comenzó en España, donde dirigió al Cadete A del Real Alcalá entre 2020 y 2021. Durante ese tiempo, compaginó sus funciones en el campo con la obtención de la licencia UEFA Pro, imprescindible para entrenar en el máximo nivel europeo.

Más adelante, tomó las riendas del FC Barcelona Atlètic, el filial blaugrana en la Primera División RFEF. En sus dos temporadas al frente, el exfutbolista consiguió clasificar al conjunto catalán a los playoffs de ascenso en su primer año, consolidando su perfil como un entrenador emergente con proyección internacional.

La carrera de Márquez en los banquillos ha estado definida por un avance acelerado: después de iniciarse en el fútbol base español, dio el salto al fútbol profesional con el filial del Barcelona y, posteriormente, fue sumado al cuerpo técnico de la selección mexicana, primero como asistente y después como máximo responsable.

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