Becas del Bienestar que abrirán registro en septiembre 2026: estos son los montos, requisitos y quiénes pueden participar

Habrá nuevas convocatorias de las Becas para el Bienestar dirigidas a estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad

Miles de estudiantes y familias podrán participar en las próximas convocatorias de becas que abrirán su registro durante septiembre de 2026. Los programas contemplan apoyos económicos para alumnos de educación básica, media superior y superior, con el objetivo de contribuir a la permanencia escolar y reducir el abandono educativo.

Aunque cada programa publicará su convocatoria oficial con el calendario definitivo, las autoridades han adelantado que durante septiembre comenzarán los procesos de inscripción de diversos apoyos federales y estatales.

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Entre las becas que abrirán registro destacan la Beca Universal Rita Cetina, la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro, la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares y la Beca Gertrudis Bocanegra.

¿Cuánto dinero entrega cada beca?

Los montos previstos para estos programas son los siguientes:

Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares: 2 mil 500 pesos anuales por estudiante.

Beca Universal Rita Cetina: mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria.

Beca Benito Juárez para Educación Media Superior: mil 900 pesos bimestrales.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5 mil 800 pesos bimestrales.

Beca Gertrudis Bocanegra: mil 900 pesos bimestrales.

Cada programa publicará sus reglas de operación y convocatoria oficial, por lo que los aspirantes deberán verificar los requisitos específicos antes de realizar su solicitud.

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Estudiantes de distintos niveles educativos podrán participar en las convocatorias de las Becas para el Bienestar que abrirán registro en septiembre de 2026, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por cada programa

¿Cuándo abrirán los registros?

De acuerdo con la información disponible, las convocatorias comenzarán a publicarse durante septiembre de 2026.

Las fechas exactas dependerán de cada programa, por lo que se recomienda consultar únicamente los canales oficiales correspondientes para conocer el calendario de registro, los periodos de inscripción y cualquier actualización.

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Requisitos de las principales becas

Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares

Los interesados deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Estar inscrito en una escuela pública de primaria.

Contar con una cuenta Llave MX.

Presentar identificación oficial del padre, madre o tutor.

Acta de nacimiento y CURP del tutor.

Acta de nacimiento y CURP del estudiante.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses.

Realizar el registro en línea y cargar los documentos en formato PDF o JPG.

Beca Universal Rita Cetina

Para participar será necesario:

Tener un hijo o hija inscrito en una secundaria pública.

No recibir otra beca federal con el mismo propósito.

Contar con una cuenta Llave MX.

Presentar identificación oficial del tutor.

CURP del estudiante.

Comprobante de domicilio vigente.

Comprobante de estudios del alumno.

Completar el registro del tutor y posteriormente el del estudiante utilizando la Clave del Centro de Trabajo (CCT).

Beca Benito Juárez para Educación Media Superior

Los principales requisitos incluyen:

Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato.

Contar con CURP certificada por RENAPO.

No recibir otra beca federal con el mismo objetivo.

Tener una cuenta Llave MX.

Conocer la Clave del Centro de Trabajo (CCT) del plantel.

Presentar comprobante de domicilio vigente.

Conservar el folio generado al finalizar el registro.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Esta beca está dirigida a estudiantes universitarios que deberán:

Estar inscritos en una Institución Pública de Educación Superior.

Cursar licenciatura, ingeniería, técnico superior universitario o profesional asociado.

Tener hasta 29 años de edad al cierre del periodo correspondiente.

Estudiar en una institución prioritaria o susceptible de atención.

No recibir otra beca federal para el mismo fin.

Contar con CURP certificada, correo electrónico y teléfono activo.

Tener actualizada la ficha escolar en el SUBES y realizar ahí la solicitud.

Beca Gertrudis Bocanegra

Los aspirantes deberán cumplir con requisitos como:

Vivir y estudiar en Michoacán.

Tener hasta 29 años.

Estar inscritos en una institución de educación superior participante.

Conocer la Clave del Centro de Trabajo (CCT).

Contar con cuenta Llave MX.

Presentar CURP certificada.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Durante septiembre de 2026 se abrirán nuevas convocatorias de las Becas para el Bienestar dirigidas a estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad. Conoce cuáles son los apoyos económicos disponibles, los requisitos para solicitar cada uno y quiénes podrán participar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes podrán solicitar estas becas?

Las convocatorias estarán dirigidas a estudiantes de distintos niveles educativos.

Dependiendo del programa, podrán participar alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y universidades públicas, además de familias y sectores considerados prioritarios por las reglas de operación de cada beca.

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Antes de iniciar el registro es recomendable verificar que la CURP esté certificada, reunir toda la documentación requerida, contar con un correo electrónico activo y mantener actualizados los datos personales. Tener estos documentos listos facilitará el proceso de inscripción una vez que se publiquen oficialmente las convocatorias durante septiembre.