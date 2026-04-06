Estados Unidos y Francia ayudan a México con la recuperación de tesoro prehispánico

Una nueva repatriación fortalece el vínculo con los orígenes y la memoria colectiva del país

La más reciente repatriación de bienes culturales a México ha reforzado el compromiso del Estado mexicano con la protección y el reconocimiento de su patrimonio.

Un lote de 160 objetos, principalmente arqueológicos, fue entregado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), marcando la primera restitución de este tipo en 2026 y elevando a 3,716 el total de piezas recuperadas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que este logro es fruto de la cooperación institucional y de la diplomacia cultural. Según sus palabras, cada pieza recuperada representa “una parte de la historia de nuestro país que vuelve para ser estudiada, resguardada y reconocida en su verdadero contexto”.

Un lote histórico ejemplifica la importancia de un patrimonio que narra nuestra identidad y nuestra diversidad cultural

Proceso de repatriación y cooperación internacional

De los bienes devueltos, 157 corresponden a piezas arqueológicas —elaboradas en su mayoría en cerámica— y tres a objetos históricos. Expertos del INAH determinaron que se originan en distintas áreas culturales del país, desde el Altiplano Central hasta la zona maya, abarcando periodos que van del Preclásico mesoamericano al virreinato.

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha Olabuenaga, detalló que la mayoría de los objetos regresaron a México gracias a la entrega voluntaria de particulares. No obstante, también se incluyeron piezas recuperadas mediante la colaboración con autoridades judiciales de Estados Unidos, Canadá, Argentina y Francia, así como gestiones diplomáticas a través de las embajadas y consulados.

Este conjunto de acciones permitió que México recuperara artefactos dispersos en diferentes países, algunos de ellos ofertados previamente en subastas internacionales.

Detalles de los objetos recuperados

Entre las piezas destaca la entrega voluntaria de 140 objetos al Consulado de México en Seattle. Se trata de figurillas de barro del Altiplano Central que datan del periodo Preclásico y esculturas antropomorfas femeninas vinculadas a tradiciones como Chupícuaro y Tumbas de Tiro.

En Raleigh, el consulado mexicano recibió 12 piezas, entre figurillas y vasijas, asociadas al Clásico y originarias de regiones como Oaxaca y el Occidente. Una pieza más, asegurada en New Brunswick tras haber sido incluida en una subasta de 2011, fue recuperada gracias a la intervención de autoridades aduaneras estadounidenses.

Procedentes de Francia, dos figurillas y una vasija del estilo San Sebastián —ubicado entre Jalisco y Nayarit— también fueron restituidas, fechadas entre los años 300 y 600 de nuestra era.

El lote incluye además dos puertas barrocas de madera del siglo XVIII, labradas en altorrelieve con motivos religiosos y decorativos, que fueron recuperadas en Atlanta, Estados Unidos. El libro “Manual Summa de las Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México”, impreso en la capital novohispana en 1703, regresó al país tras ser decomisado en Argentina y revisado por el titular de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Baltazar Brito Guadarrama.

Destino y conservación de los bienes patrimoniales

Los expertos del INAH han verificado que los objetos se encuentran en buen estado y pronto serán inscritos en el Registro Público del Instituto. En los casos que lo requieran, especialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural intervendrán para asegurar su preservación.

El subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles, Alejandro Bautista Valdespino, reconoció la labor conjunta de la Cancillería y del INAH para garantizar la protección de estos bienes. Una vez registrados, los objetos serán transferidos gradualmente a museos de la red nacional, siguiendo criterios de filiación cultural y características propias.

La repatriación de bienes culturales responde a una estrategia diplomática, jurídica y ética que busca devolver a la sociedad mexicana fragmentos de su pasado. Los objetos recuperados no solo tendrán resguardo institucional, sino que serán exhibidos para su estudio y disfrute público, consolidando el derecho de México sobre su patrimonio disperso en el extranjero.