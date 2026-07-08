México

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mérida

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Mérida para este miércoles.

PUBLICIDAD

En Mérida se pronostica una temperatura máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 25 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 55% durante el día y del 13% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En el mismo sentido, la nubosidad será del 49% en el transcurso del día y del 90% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 13.

La predicción del estado del tiempo en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con lluvias durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

Esta zona yucateca también posee una temporada larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, no obstante, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La temporada más calurosa es de abril a agosto, cuando el termómetro asciende hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son comunes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro un descenso de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MéridaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Citlalli Hernández respalda la captura del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla: “Nadie está por encima de la ley”

La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo al exfuncionario como parte de una investigación por una denuncia de presunta violencia familiar presentada por su esposa

Citlalli Hernández respalda la captura del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla: “Nadie está por encima de la ley”

Las mejores plantas para absorber la humedad y que no dañan a tus mascotas

Existen varias opciones que, además de regular la humedad, son seguras y fáciles de cuidar

Las mejores plantas para absorber la humedad y que no dañan a tus mascotas

Conoce el clima de este día en Guadalajara

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Conoce el clima de este día en Guadalajara

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Monterrey

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Monterrey

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Bahía de Banderas

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Bahía de Banderas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

Pistolas doradas, rifles y miles de dólares: las imágenes de la vida de “Carlitos Rugrats” presentadas por EEUU

La guerra interna del Cártel de Sinaloa devora a una generación: jóvenes como carne de cañón en el conflicto más sangriento del estado

FGR catea refaccionaria en la Gustavo A. Madero y halla toma clandestina junto con más de 2 mil litros de huachicol

Marina asegura 259 millones de pesos en cocaína dentro de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Festival Internacional de Cine de Guanajuato llega con homenajes a las grandes mujeres de la industria

Festival Internacional de Cine de Guanajuato llega con homenajes a las grandes mujeres de la industria

La reconciliación de U2 con México, a 30 años del incidente con el hijo de Ernesto Zedillo

La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis

¿Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros tienen un romance? Circula video que desata los rumores

Confirman a Karina Torres para La Casa de los Famosos México 4: “Por fin se les cumplió, comadre”

DEPORTES

Fan Fest del Zócalo CDMX estará cerrado este miércoles 8 de junio por esta razón

Fan Fest del Zócalo CDMX estará cerrado este miércoles 8 de junio por esta razón

Protagonista de Bridgerton envía mensaje a Gilberto Mora para que juegue en el Liverpool después del Mundial 2026

Andrés Guardado y Alfredo Talavera a punto de volver a la Selección Mexicana: se sumarían al cuerpo técnico de Rafa Márquez

Chicharito Hernández cuestiona el arbitraje del Argentina vs Egipto tras consolar a Mohamed Salah

Cuántas personas viajaron en el Metro durante los partidos del Mundial en el Estadio Ciudad de México