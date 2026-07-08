Presidente de Suiza elogia a México como anfitrión en el Mundial: Sheinbaum lo felicita por su pase a Cuartos

Swiss Federal President Guy Parmelin attends a press conference with Mexican President Claudia Sheinbaum (not pictured) at the National Palace in Mexico City, Mexico, July 8, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Durante la conferencia de prensa, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto a su homólogo suizo, Guy Parmelin, para anunciar las acciones que forman parte de la modernización del acuerdo comercial vigente entre México y los países del EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio). El funcionario felicitó a la mandataria mexicana por su organización en el Mundial 2026 como país sede.

“Durante los últimos días he visitado los tres países anfitriones del Mundial de Futbol y quiero felicitarle por organizar esa gran fiesta deportiva. Que ha sido un gran éxito hasta ahora”: Parmelin también declaró sentirse impaciente por ver el desempeño de la selección suiza en los próximos partidos: “Va a ser algo especial”.

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Cabe destacar que

Ochenta años de relación diplomática entre México y Suiza

Ambos funcionarios destacaron el significado de reunirse este 2026, pues este año se conmemoran ochenta años de relaciones diplomáticas entre México y Suiza. “Ocho décadas de amistad, respeto y cooperación entre nuestros pueblos”, destacó Sheinbaum Pardo.

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Mexican President Claudia Sheinbaum and Swiss Federal President Guy Parmelin shake hands as they attend a press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, July 8, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Además, el próximo año, 2027, se conmemorarán los doscientos años de la creación del primer consulado suizo en México.

Sheinbaum felicita a la Selección Suiza por su pase a Cuartos de Final

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al mandatario suizo, así como a su esposa, Caroline Merotto, quien viajó con la delegación, por “fortalecer ochenta años de amistad”.

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Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Suiza contra Colombia - BC Place, Vancouver, Canadá - 7 de julio de 2026. Granit Xhaka y sus compañeros de la selección suiza celebran tras la tanda de penaltis, tras clasificarse Suiza para los cuartos de final del Mundial. IMAGN IMAGES vía Reuters/Anne-Marie Sorvin

La jefa del Ejecutivo mexicano aprovechó el espacio para enviar un saludo afectuoso al pueblo de Suiza y una felicitación especial a la selección “por su pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo”.

La escuadra sueca se enfrentará el próximo sábado 11 de julio, en el Estadio de Kansas City, Estados Unidos contra la selección de Argentina para el pase a la semifinal del Mundial 2026.

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