Le pide matrimonio en un concierto en septiembre y la mata meses después en Coahuila: feminicida se encuentra prófugo l Video

Las imágenes muestran una propuesta de matrimonio pública en un escenario durante una celebración del Grito de Independencia. Una pareja se abraza mientras un hombre habla al micrófono ante una audiencia. Posteriormente, se exhibe un primer plano de un hombre con gorra y chaqueta azul, identificado como Fernando "N", quien realizó la propuesta a Diana Marina. Este evento público ocurrió meses antes de un suceso en Saltillo.

Diana Marina fue asesinada en Saltillo presuntamente por Fernando “N”, el hombre que meses antes le había propuesto matrimonio en público durante el Grito de Independencia, en un caso que la Fiscalía General del Estado investigó como probable feminicidio por asfixia con una cadena de metal y otras lesiones.

El crimen ocurrió la tarde del lunes en el fraccionamiento Santa Bárbara, al oriente de la capital de Coahuila. La víctima tenía 41 años y su cuerpo fue localizado dentro de su vivienda después de que uno de sus hijos, una persona con discapacidad, pidió ayuda a familiares al no poder comunicarse con ella.

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La relación ya había quedado expuesta ante miles de personas el pasado 15 de septiembre, cuando ambos subieron al escenario instalado en la Plaza de Armas de Saltillo, antes del concierto del grupo Duelo, y él le entregó un anillo de compromiso frente al público reunido por la ceremonia del Grito.

La mamá de Diana explicó a medios locales que la relación con Fernando duró 10 años y era víctima de golpes, por lo que huyó del Estado de México para esconderse del sujeto pero él la encontró. Incluso ya tenía una oprden de restricción en su contra. Ahora quedaron sin su madre los hijos de Diana de 19, 17 y 13 años.

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La propuesta pública ocurrió nueve meses antes del crimen

Diana Marina, de 41 años, habría sido asesinada por Fernando nueve meses después de pedirle matrimonio en un concierto frente a iles de personas Fotos: Captura de pantalla

De acuerdo con testimonios de personas cercanas, esa propuesta no había sido acordada previamente y habría funcionado como una forma de presión social para obligarla a aceptar frente a la multitud. En redes sociales incluso se afirmó que el acto ocurrió frente a más de 30 mil personas, aunque esa cifra no fue corroborada por autoridades.

Las primeras investigaciones señalaron que Diana Marina fue golpeada y después asfixiada con una cadena de metal. Junto al cuerpo fue localizado ese objeto, que presuntamente fue utilizado para cometer la agresión, mientras el Servicio Médico Forense determinó como causa del fallecimiento la asfixia por estrangulamiento y dejó bajo análisis otras lesiones corporales.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Después del reporte al 911, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona y personal especializado comenzó a recabar indicios, además de revisar grabaciones de cámaras de vigilancia de casas cercanas para reconstruir la ruta de salida del probable responsable.

El cuerpo de Diana no ha podido ser repatriado de Saltllo, Coahuila a Chiapas por falta de recursos, su familia ha denunciado además amenazas de muerte a ellos

La línea principal de investigación apuntó desde el inicio a Fernando “N”, pareja sentimental de la víctima y hombre con quien vivía en esa casa. En una versión de los hechos, la Fiscalía emprendió su búsqueda luego de que habría huido en motocicleta; en otra, autoridades informaron que fue ubicado y detenido minutos más tarde en inmediaciones de la Central de Autobuses de la ciudad y quedó a disposición del Ministerio Público.

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Familiares describieron un entorno de celos, control y agresiones

Personas allegadas a Diana Marina sostuvieron que ella era originaria de Tapachula, Chiapas, y que se había mudado a Saltillo aproximadamente un año antes para vivir con su madre. Ese cambio, según su círculo cercano, respondió a su intención de alejarse de la Ciudad de México, donde conoció a Fernando “N” y donde habrían comenzado episodios constantes de celos, agresiones físicas y violencia psicológica.

Esos testimonios indicaron que el hombre la siguió hasta la capital de Coahuila poco tiempo después. También afirmaron que ejercía un control estricto sobre sus actividades, incluidas sus redes sociales, de las que presuntamente se habría apoderado para borrar contactos masculinos y publicar fotografías de ambos con el propósito de proyectar una relación estable.

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Familiares de Diana denunciaron amenazas de muerte por parte de Fernando quien la mató con una cadena en Santillo, Coahuila

Familiares y conocidos aseguraron además que la víctima ya había buscado asesoría y apoyo en Saltillo para denunciar formalmente a Fernando “N” antes del asesinato. Esos señalamientos todavía formaban parte de las indagatorias y no habían sido confirmados de manera oficial.

Vecinos entrevistados por autoridades declararon que la pareja se había mudado al domicilio de la colonia Santa Bárbara aproximadamente tres meses antes. Durante ese periodo, según esas versiones, mantenían problemas constantes.

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Al lugar del hallazgo acudieron autoridades de distintas corporaciones, entre ellas elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. La presencia de fuerzas federales acompañó las diligencias realizadas dentro y fuera de la vivienda mientras continuaba la integración de la carpeta de investigación.

Activistas de diferentes organizaciones colocan una ofrenda floral en el monumento de la cruz de clavos hoy, en el Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

Coahuila acumulaba casi 5 mil denuncias por violencia familiar

El caso ocurrió en un contexto estatal en el que la violencia familiar era el delito más atendido en los Centros de Justicia. Hasta junio, las estadísticas reportaban casi 5 mil denuncias en Coahuila durante 2026.

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En ese mismo corte se contabilizaban dos feminicidios en la entidad. También se registraban otras muertes de mujeres clasificadas como homicidio doloso, además del caso de Luisa Fernanda, cuya muerte seguía siendo considerada suicidio por la Fiscalía General de Coahuila pese a las protestas de su familia.

La pregunta central del caso tuvo una respuesta preliminar desde las primeras horas de la investigación: la autoridad señaló como probable responsable a la pareja de Diana Marina, el mismo hombre que meses antes la exhibió en una propuesta de matrimonio frente al público de la Plaza de Armas. La investigación quedó enfocada en establecer con precisión la secuencia de la agresión, la ruta de escape y las circunstancias previas al crimen.

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Diana Marina, de 41 años , fue hallada sin vida en su casa de la colonia Santa Bárbara, en Saltillo, y la causa preliminar fue asfixia por estrangulamiento con una cadena de metal.

El principal sospechoso fue Fernando “N”, su pareja, quien meses antes le había propuesto matrimonio en público durante el Grito de Independencia en la Plaza de Armas.

Personas cercanas señalaron antecedentes de celos, control y agresiones, mientras Coahuila acumulaba casi 5 mil denuncias por violencia familiar hasta junio de 2026.