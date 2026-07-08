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Resurge video de AB Quintanilla contra homenaje a Selena e internautas salpican a Ángela Aguilar

Un video grabado tras el Festival de Viña del Mar 2026 volvió a circular en redes y arrastró a Ángela Aguilar a la polémica

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AB Quintanilla
El hermano de la Reina del Tex-Mex calificó de destrucción de su arte la versión operística que se interpretó en el festival chileno. (AB Quintanilla Facebook)

Un video de A.B. Quintanilla contra un tributo a Selena en el Festival de Viña del Mar 2026 volvió a circular en redes y encendió una nueva polémica que terminó salpicando a Ángela Aguilar, aunque el hermano de la Reina del Tex-Mex nunca la mencionó por nombre.

El clip original surgió en febrero de 2026, cuando la soprano y presidenta del jurado Verónica Villarroel y el cantante chileno Enzo Ferrada interpretaron “Como la flor” y “Amor Prohibido” en la obertura de la cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. La versión operística del tema desató la furia de Quintanilla, quien grabó un video que meses después volvió a viralizarse.

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“La ópera no se mezcla con la cumbia”: la respuesta de AB Quintanilla

El documental pretende explorar un lado íntimo e inédito de la cantante, asesinada en 1995.
"El aceite no se mezcla con agua", dijo A.B. Quintanilla al criticar el tributo operístico a Selena en Viña del Mar 2026. (Netflix, Facebook)

En el video, el compositor no dejó lugar a interpretaciones: “El aceite no se mezcla con agua. Ópera no se mezcla con la cumbia. Punto”, afirmó. Quintanilla fue más allá y defendió su autoría sobre cada uno de esos temas: “Cada nota, cada instrumento, la mezcla, todo el trabajo duro que hice para hacer esas canciones”, dijo antes de calificar el resultado como una destrucción de su arte.

“Cuando yo escucho ópera con mis cumbias, mis creaciones que vienen de mi corazón, es como destruyendo mi arte. Porque al fin del día sí son las canciones de Selena, pero compuesto por mí”, declaró.

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El mensaje también tuvo un alcance más amplio. Al cierre del video, Quintanilla advirtió que sus palabras no apuntaban únicamente a los artistas del festival chileno: “Eso no solamente va a las personas que intentaron hacerlo ahí en Viña del Mar, eso va a otros cantantes que ustedes están mencionando también ahí en mi post”.

El video donde A.B. Quintanilla fulmina el tributo a Selena en Viña del Mar 2026 resurgió en redes y trajo consigo declaraciones pasadas de Ángela Aguilar que los internautas usaron para alimentar una nueva ola de críticas contra la cantante. (@abquintanilla3)

La conexión con Ángela Aguilar que hicieron los internautas

Fue esa última frase la que los usuarios de TikTok y X convirtieron en detonador. Sin que Quintanilla nombrara a nadie, los comentarios apuntaron a Ángela Aguilar, quien en sus shows en vivo ha interpretado temas como “Como la Flor”, “Bidi Bidi Bom Bom” y “Si una Vez”.

El detonador más reciente fue un vlog de YouTube donde Aguilar anunció un EP de tributo. “Mi canción Bidi Bidi Bom Bom. Antes que nada tengo que aclarar que voy a sacar un EP, es básicamente tratando de honrar a Selena... hacerle un tributo, hacer que a más niñas de otras generaciones escuchen su música y sientan lo que es ser mexicoamericana”, dijo la cantante. La frase “mi canción” aplicada a un tema de Selena bastó para encender los comentarios.

Declaraciones previas de Aguilar reaparecen en redes

A ese clip se sumaron declaraciones anteriores que los usuarios recuperaron de archivos digitales. En una de ellas, Aguilar había descrito a la fallecida artista como “una señora más grande” y llegó a decir: “Imagínate que Selena intente ser yo, bueno, no había nacido cuando ella estaba cantando”.

Ángela Aguilar bajo críticas por las comparaciones con Selena Quintanilla
El video donde A.B. Quintanilla fulmina el tributo a Selena en Viña del Mar 2026 resurgió en redes y trajo consigo declaraciones viejas de Ángela Aguilar que los internautas usaron para alimentar una nueva ola de críticas contra la cantante. (Ángela Aguilar/ Selena Quintanilla)

Esas palabras, rescatadas del olvido por internautas, alimentaron una nueva ola de críticas que se extendió por ambas plataformas durante días.

La presentación en Viña del Mar fue una obertura, no un número central del festival, pero el tratamiento operístico de los temas de Selena resultó suficiente para que la familia reaccionara. Quintanilla cerró su video con una frase que funciona como postura oficial ante cualquier versión no autorizada: “Si el zapato no te queda, no te lo pones”.

La polémica dejó expuesta una tensión que ya existía entre el legado de Selena y las versiones que otros artistas hacen de su repertorio, con o sin el aval de quienes construyeron ese catálogo canción por canción.

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