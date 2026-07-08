¿Quiénes son Los Rugrats? El brazo armado del Cártel de Sinaloa cuyo líder ahora está en la mira de EEUU

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La ley antiterrorista más pesada de Estados Unidos —la misma que se aplica contra organizaciones como Al Qaeda— ha puesto en la mira a un sinaloense de 30 años que se hace llamar “Carlitos Rugrats” y cuyo grupo de sicarios dentro del Cártel de Sinaloa lleva el nombre de una caricatura infantil de Nickelodeon.

Carlos Alberto Páez Pereda enfrenta siete cargos federales, entre ellos narcoterrorismo. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo incluyó el mismo día en su lista de personas más buscadas.

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Según documentos judiciales del Distrito Sur de California, Páez Pereda habría importado decenas de miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos en la última década, y lavado cientos de millones de dólares en ganancias del narcotráfico. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro lo había designado en septiembre de 2025.

El fiscal federal Adam Gordon eligió el español para resumir la acusación: “No se puede capturar a un personaje de dibujos animados. Pero a un narcoterrorista, sí”.

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Corridos, cachas de pistola con diamantes y un bebé animado

Foto: @siete_letras

Aventuras en Pañales o Rugrats ha sido una de las caricaturas más famosas para niños que gozó de gran éxito en México. Hoy el grupo de sicarios de Carlitos Rugrats lleva ese nombre, con el líder identificándose con uno de sus personajes —Carlitos Baldosa, el bebé de cabellera naranja y gafas cuadradas— que funciona como su logo personas: la misma imagen, intervenida con un sombrero que porta las siglas “MZ”, la firma del Mayo Zambada.

Esa imagen ha aparecido en cachas de pistolas adornadas con diamantes y en mantas desplegadas en Culiacán. En redes sociales como TikTok y videojuegos como Roblox la agrupación criminal viralizaba su contenido, ya sea compartiendo su armamento y ataques o recreando enfrentamientos.

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Los narcocorridos fueron la otra vía. En marzo de 2023, la agrupación Otro Nivel estrenó el primer tema dedicado al grupo. “No son caricaturas, andan en duras y por los ranchos con aparatos. De allá por la laguna se oyen Los Rugrats, bien equipados, armas y radios”. Y después: “Estructura de Ismael pa’ que sepan de una vez”.

En abril de 2024, Grupo Feroz y Jaque Mate sumaron otro corrido que detallaba caravanas de camionetas blindadas, escoltas y la cadena de mando: “Las blindadas que vienen escoltando a pieza clave en el cártel, con el respaldo del Mayito Flaco para que sepan que hay con qué”. Lo que esos temas describían con nombres velados, la acusación federal lo formalizó dos años después con nombres completos.

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Carlitos Rugrats, el líder

Carlos Alberto Páez Pereda, alias "Carlitos Rugrats", del Cártel de Sinaloa. (FBI)

Carlos Alberto Páez Pereda tiene su base en Laguna Colorada, al sur de Culiacán, desde donde maneja una red de fabricación y distribución de drogas para la facción de Los Mayos, según documentos judiciales. Controla una porción del transporte del cártel desde Sinaloa hasta Tijuana y municipios aledaños, con destino final al Distrito Sur de California.

Su ascenso está ligado al de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, quien tomó las riendas de la facción tras la caída de su padre Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

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El Departamento del Tesoro dijo en su designación de 2025: “Páez asesinó e intentó asesinar a miembros de cárteles rivales por orden de René Arzate", otro operador histórico de Los Mayos en Baja California, también en la mira de EEUU.

Los corridos también dejan al descubierto otros vínculos, como el que tiene con Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias “El Changuito Ántrax”.

La acusación formal del Departamento del Tesoro, tramitada bajo el número de caso 26cr1044-DMS, contempla siete cargos: narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista extranjera, dirección de una empresa criminal continuada, conspiración internacional para distribuir sustancias controladas, conspiración para distribuir sustancias controladas, conspiración para importar sustancias controladas y conspiración para cometer lavado de dinero.

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Armas alusivas a Carlitos Rugrats. Crédito: DOJ

Por otro lado, su ficha del FBI describe a Páez Pereda como una persona que debe considerarse armada y peligrosa. Mide 1.70 metros, pesa 72 kilogramos, tiene cabello negro y ojos café, y porta un tatuaje de una corona en el brazo derecho superior y uno de un árbol en la espalda.

Páez Pereda también está en el radar de autoridades de otros dos países. En julio de 2025, la Policía Nacional de República Dominicana informó que buscaba activamente a Páez Pereda, a su hermano Luis Alfonso Páez Pereda y a sus colaboradores Daniel Hiram Jáquez Ortega y César Eduardo González Zalava, señalados como parte de una estructura transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de activos y sicariato en territorio dominicano.

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¿Qué otros brazos armados tiene La Mayiza?

Desde el pasado 9 de enero La Mayiza se disputa Sinaloa con Los Chapitos. (Anayeli Tapia/Infobae)

El grupo de Páez Pereda no es el único contingente armado al servicio de Ismael Zambada Sicairos. La facción de Los Mayos opera a través de al menos ocho células desplegadas en distintos estados del país, cada una con su propio mando y territorio.

Los Rusos, encabezados por Juan José Ponce Félix en Baja California.

Las Fuerzas Especiales Avendaño en Sinaloa.

Las Fuerzas Especiales Limón, al mando de Alfonso Limón Sánchez en Sinaloa.

Las Fuerzas Especiales Yuko, comandadas por Fredy Ángulo Soto también en Sinaloa.

Los Cabrera Sarabia en Durango

Los Cazadores, encabezados por José Grijalvo Rico en Sonora

Las Flechas MZ, con presencia en Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima y Veracruz.