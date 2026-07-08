Irina Baeva rompe el silencio sobre Gabriel Soto y compartió detalles de su trámite de nacionalización mexicana

La actriz de origen ruso asistió al partido del domingo con los colores de la Selección y confirmó que el trámite burocrático para obtener su nacionalidad mexicana avanza sin contratiempos. (@irinabaeva)

La actriz rusa Irina Baeva esquivó toda pregunta sobre la polémica de su expareja Gabriel Soto durante el partido México contra Inglaterra, disputado el domingo 5 de julio, y en cambio reveló que su proceso de nacionalización mexicana avanza en la recta final.

Baeva lleva entre 15 y 16 años viviendo en México, tiempo suficiente para que el país la adoptara —y para que ella lo adoptara de vuelta. El proceso burocrático para obtener el pasaporte verde blanco y rojo, según confirmó ese día, marcha sin contratiempos y la naturalización sería inminente.

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Baeva puso a la Selección por encima de cualquier escándalo

Cuando los reporteros intentaron preguntarle sobre el escándalo que rodea a Soto y a Ana Clara Sinclair, la actriz fue tajante: “Hoy solo es mi selección, hoy solo es la verde, no hablamos de otros temas”. La respuesta fue breve, sin aspavientos, y dejó en claro que no tenía intención de alimentar ninguna controversia ajena en un día dedicado al fútbol.

En el partido del domingo 5 de julio entre México e Inglaterra, la actriz evitó hablar de Gabriel Soto y confirmó que pronto tendrá la nacionalidad mexicana "en papeles también". FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La actriz llegó al estadio con los colores de México y el entusiasmo de quien siente el partido como algo propio. Mencionó al delantero Julián Quiñones como uno de los referentes del equipo y aseguró que echó “todas las porras” para que la Selección triunfara.

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“Próximamente, ya mexicana de corazón”, aseguró

Sobre su situación migratoria, Irina Baeva fue más explícita. “Es un proceso de papeleo, un proceso burocrático, pero bueno, ahí va y próximamente esperemos que ya tendré, ahora sí que de corazón, ya mexicana”, declaró. Y añadió sumamente feliz: “Aquí tenemos la verde, pero esperemos que próximamente en papeles también”.

Para redondear el momento, recurrió a la célebre canción que inmortalizó Chavela Vargas: “Un mexicano nace donde se le da la gana”. La actriz explicó que se identificó totalmente con ese tema.

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Quince años de vida mexicana

Irina Baeva nació en Moscú y llegó a México siendo joven, con la mirada puesta en una carrera actoral que el país terminó por darle. Telenovelas, apariciones públicas y una presencia constante en los medios la convirtieron en una de las figuras extranjeras más reconocidas de la televisión nacional.

Medina confirmó el noviazgo que ambos habían mantenido en reserva desde 2025, desmintió los rumores de una boda en Dubái y aseguró que decidió hablar para darle a Baeva "su lugar". (Especial Infobae: Jovani Pérez)

“Se siente bien bonito porque es un país que me adoptó hace quince, dieciséis años”, dijo ese domingo. Actualmente mantiene una relación con Giovanni Medina y ha sido vista en eventos deportivos junto a él y al hijo de Medina, Emmanuel, lo que la integra cada vez más al tejido familiar y social del país.

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Su vida personal ha estado bajo el ojo mediático durante años, sobre todo desde su relación y posterior ruptura con el actor Gabriel Soto. Aun así, Baeva ha optado de forma consistente por no responder sobre ese capítulo y mantener el foco en su trabajo y en su arraigo mexicano.

Así se confirmó el noviazgo entre Giovanni Median e Irina Baeva

El empresario y político Giovanni Medina confirmó en julio de 2026 su noviazgo con la actriz Irina Baeva y desmintió los rumores de una boda secreta en Dubái, en declaraciones a diversos medios de comunicación.

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Medina reveló que ambos acordaron desde el inicio mantener su relación fuera del ojo público. Fue él quien decidió romper ese pacto de silencio para, según explicó, darle a Baeva el lugar que merece: “Hay que cuidar ese diamante”.

El empresario aclaró que el viaje a Dubái no incluyó ninguna ceremonia matrimonial, contrario a lo que circuló en redes y medios de espectáculos. Sobre la reserva que ambos mantuvieron durante meses, fue directo: “Nosotros decidimos, de mutuo acuerdo, no hablar nunca de nuestra relación”.

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Tras meses de rumores y apariciones juntos en eventos públicos, Giovanni Medina confirmó su noviazgo con la actriz, desmintió una supuesta boda en Dubái y la describió como "un diamante que hay que cuidar". Crédito: IG/irinabaeva IG/giovannimedinam

La pareja había sido vinculada desde 2025 y reapareció junta en eventos familiares y públicos a lo largo de ese año. La confirmación oficial llegó en 2026, cuando Medina decidió hablar abiertamente.

El empresario también reconoció que su relación generó molestias en algunas personas, aunque no precisó a quiénes se refería. “Lamento mucho que a algunas personas les haya molestado nuestra relación. Yo siempre fui honesto y la respeto”, afirmó.

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Medina cerró su declaración con una distinción entre lo privado y lo público: “Es algo que debe quedarse entre los dos. Hoy lo he comentado porque era importante darle su lugar”.