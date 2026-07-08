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Ataque directo en barbería de Tepito deja dos hombres muertos y un herido

La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables del tiroteo

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Calle de noche con edificios, numerosos policías, vehículos policiales con luces encendidas, dos motocicletas y personas en la banqueta
Agentes policiales y vehículos de emergencia se despliegan en una calle de Tepito, Ciudad de México, luego de un ataque armado en una barbería que dejó dos hombres muertos y un herido. (X: El Halcón)

Un ataque armado al interior de una barbería en el barrio de Tepito dejó un saldo de dos personas muertas y un hombre lesionado durante la noche del martes en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que se trató de una agresión directa y que, hasta el momento, no hay personas detenidas.

De acuerdo con la SSC, policías capitalinos acudieron a un establecimiento ubicado sobre la calle Tenochtitlán tras recibir el reporte de detonaciones por arma de fuego. Al llegar encontraron a tres personas con impactos de bala; dos de ellas ya no contaban con signos vitales, mientras que una más fue atendida por servicios de emergencia y trasladada a un hospital.

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“De acuerdo con los primeros reportes se trató de un ataque directo, por lo que se dio parte al agente del Ministerio Público”, informó la dependencia.

La zona fue acordonada por elementos de la policía preventiva, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las diligencias periciales e integró la carpeta de investigación correspondiente.

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Como parte de las indagatorias, las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia del sector para reconstruir la ruta de escape de los responsables y determinar el móvil de la agresión.

De manera extraoficial, el periodista Carlos Jiménez informó que una de las víctimas mortales sería el propietario o barbero del establecimiento y la otra un presunto vendedor de drogas. También señaló que en la escena fueron localizados al menos 16 casquillos percutidos. Hasta ahora, esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía capitalina.

Pantalla de un tuit con texto e imagen. Foto de una barbería con graffiti, número 98, personas y motocicleta. Círculo rojo resalta un elemento
La fachada de una barbería en Tepito, Ciudad de México, donde dos hombres fueron asesinados según un reporte del periodista Carlos Jiménez. (X: Carlos Jiménez)

Barberías, escenario recurrente de ataques armados

El ataque en Tepito se suma a una serie de hechos violentos registrados en barberías de la Ciudad de México y municipios conurbados durante 2026. En los últimos meses se han documentado agresiones similares en alcaldías como Gustavo A. Madero e Iztapalapa, además de robos con violencia en negocios del Estado de México, casos que permanecen bajo investigación.

Las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano muestran que la alcaldía Cuauhtémoc acumuló al menos 40 homicidios dolosos entre enero y mayo de 2026, lo que representa un incremento de 8.11% respecto al mismo periodo del año anterior. En ese lapso también aumentaron las denuncias por extorsión y homicidio culposo.

A nivel capitalino, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 307 homicidios dolosos durante los primeros cinco meses del año, de los cuales 235 fueron cometidos con arma de fuego.

La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables del ataque en Tepito y esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión.

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