México vs Inglaterra fue el partido más visto del siglo: 60 millones de espectadores rompieron el récord de audiencia

CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- El delantero mexicano Raúl Jiménez intenta un tiro de chilena a la salida del inglés Dan Burn durante el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Inglaterra correspondiente a la fase de 8vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El partido del domingo de México vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 se convirtió en el más visto del siglo en el país, con 60 millones de espectadores frente a las pantallas.

Así lo confirmó Gabriela Cuevas, coordinadora del Mundial 2026 en México, quien presentó el balance oficial del torneo en territorio nacional. La cifra equivale a casi la mitad de los 130 millones de habitantes del país, según el último censo nacional.

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Fue la cuarta vez que México rompió su propio récord de audiencia durante el torneo, según Cuevas. “En cuatro ocasiones rompimos nuestro propio récord de audiencia. El partido México-Inglaterra fue el más visto del siglo con prácticamente 60 millones de espectadores y espectadoras", afirmó la funcionaria a través de un video posteado en sus redes sociales.

Además, Cuevas precisó que las tres sedes mexicanas del Mundial generaron una derrama económica superior a 50 mil millones de pesos.

789,766 aficionados llenaron los tres estadios del país

Vista el Estadio Azteca en el partido México vs Inglaterra. REUTERS/Eloisa Sanchez

Dentro de los estadios, la respuesta fue igual de contundente. De acuerdo con cifras de la FIFA, 789,766 aficionados asistieron a los 13 partidos disputados en México durante el torneo, que se realizaron entre el 11 de junio y el 5 de julio.

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El Estadio Ciudad de México encabezó la lista con 404,120 asistentes. Albergó los partidos de México contra Sudáfrica, Chequia, Ecuador en los dieciseisavos de final e Inglaterra en octavos, además del encuentro entre Colombia y Uzbekistán.

El Estadio Monterrey recibió 204,716 aficionados en sus encuentros, entre ellos el partido número 1,000 de la historia de los Mundiales, entre Japón y Túnez, y los duelos de Suecia vs Túnez, Sudáfrica vs Corea del Sur y Países Bajos vs Marruecos en los dieciseisavos de final.

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El Estadio Guadalajara completó la cifra con 180,930 espectadores. Fue sede del España vs Uruguay, el México vs Corea del Sur, Colombia vs RD del Congo y Corea del Sur vs Chequia. La perla tapatía también recibió una multitudinaria afición colombiana que llenó sus tribunas de color amarillo.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica contra Corea del Sur - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 24 de junio de 2026 - Vista general del interior del estadio antes del partido. REUTERS/Raquel Cunha

El partido ante Inglaterra se jugó ante poco más de 80,000 aficionados en el Estadio Azteca, con una hora de retraso por tormenta.

La afición entonó canciones de Los Ángeles Azules, Juan Gabriel y El Tri, abucheó los temas de Oasis, Blur y Queen, y cantó el himno nacional con una intensidad que estremeció el recinto. El resultado en la cancha fue adverso para la afición: Inglaterra venció 3-2 con un doblete de Jude Bellingham y un penal de Harry Kane. México quedó eliminado en octavos de final.

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“Lo que vivimos aquí se queda en la memoria de millones”

Cuevas presentó el balance del torneo y destacó que México formó parte del “mundial más grande que se haya organizado en la historia”. “Hoy México brilla más que nunca, destaca por esta gran capacidad de nuestro país para organizar eventos de esta magnitud, por el corazón que le metió nuestra afición”, dijo la funcionaria.

La coordinadora subrayó el peso económico del evento. La derrama de más de 50 mil millones de pesos se distribuyó entre las tres ciudades sede. La ocupación hotelera superó el 80% en las sedes y llegó al 95% en Cancún. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recaudó 6,500 millones de pesos durante el evento, y la Profeco asesoró a 4,739 personas en sus respectivos casos.

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Celebraciones en el Ángel de la Independencia. REUTERS/Roberto Hernandez

Para garantizar el desarrollo del torneo, México desplegó 99,000 elementos de seguridad bajo el plan Kukulkán y habilitó 583 hospitales en la llamada Red Hospitalaria Mundialista. México recibió a 16 selecciones y aficionados de decenas de países.

Cuevas también destacó el componente cultural. “Renovamos zonas arqueológicas, museos, juegos de pelota, exhibiciones. Detrás de cada partido hubo miles de personas trabajando: en la seguridad, en los aeropuertos, en los hospitales, en las calles. Cada quien en su posición. Todas y todos con la misma camiseta, la de México”, dijo.

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Las imágenes de la afición mexicana disfrutando el Mundial en calles y plazas públicas circularon en medios de todo el mundo, proyectando al país como destino cálido y acogedor. “México abrió sus puertas, mostró su grandeza y demostró que sabe recibir al mundo como nadie”, afirmó Cuevas.

“Lo que vivimos aquí se queda, se queda en infraestructura, en derrama económica, pero sobre todo en un legado social, en nuestras comunidades y en la memoria de millones”, cerró Cuevas.

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