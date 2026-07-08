Animalistas presionan por sancionar a Pedro Sola tras comentarios de odio contra perrhijos y sus dueños

Animalistas arremeten contra Pedro Sola por comentarios de odio contra dueños de perrhijos (Instagram: Pedro Sola / Antara)

Pedro Sola podría enfrentar más que la cancelación digital tras expresar en el programa Ventaneando su rechazo a la expansión de sitios pet-friendly en la Ciudad de México.

La controversia surgió en días pasados, durante una conversación con sus compañeros de programa que Sola inesperadamente centró en los perrhijos, tendencia actual de considerar a los perros como miembros plenos de la familia.

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“Ahorita Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada”, expresó.

El segmento se volvió viral en plataformas digitales. En X, antes Twitter, surgió un debate en torno a la libertad de expresión y la responsabilidad que tienen figuras públicas para no promover discursos de odio.

No obstante, la controversia escaló luego de que organizaciones animalistas arrobaran las cuentas oficiales de TV Azteca y de Grupo Salinas para exigir sanciones internas contra el comunicador.

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En el pasado, Pedro Sola ha sido blanco de críticas por criticar a los beneficiarios de programas sociales. (Foto: Ventaneando, YouTube)

Pedro Sola sobre dueños: “Dan ganas de darles un balazo”

Aunque subrayó que no lo decía literalmente, Pedro Sola no matizó sus palabras al criticar a dueños de mascotas que las tratan como miembros de su familia. “¿Cómo llegamos a eso? Son absurdos”, cuestionó.

Mónica Castañeda intervino y marcó distancia de las opiniones de su compañero: “Envenenarlos, eso sí que no”; no obstante, Sola fue más allá y arremetió contra los dueños: “En caso de que vayan al supermercado, pues que lo lleven en una bolsa y, si no cabe, mejor no. Si llevas tres en una carreola, también dan ganas de darles un balazo”.

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Peludos Desamparados, una fundación y albergue independiente ubicado en el Estado de México que se dedica a rescatar, rehabilitar y buscar hogar para perros que han sufrido maltrato extremo y/o abandono, urgió a sancionar al presentador.

A través de su cuenta en X, la organización civil arrobó las cuentas oficiales de TV Azteca, así como de directivos de Grupo Salinas, para visibilizar el caso y dar un curso de sensibilización a Pedro Sola.

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Cuenta Conmigo, otra ONG, destacó que la violencia animal no debe ser tomada a la ligera. “¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar! Repudiamos los comentarios hechos por Pedro Sola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría ‘envenenar perros’. Los animales merecen respeto y protección en todo momento".

Una publicación de la cuenta Cuenta Conmigo critica los comentarios de Pedro Sola sobre "envenenar perros" hechos en televisión nacional, junto a un video de los conductores del programa. (X)

Las críticas también alcanzaron a Pati Chapoy, quien, además de validar los comentarios de Sola, señaló que los dueños de perrhijos deberían recibir atención psiquiátrica.

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Caso aviva polémica en torno a contenidos de TV Azteca

En X, el caso avivó la controversia que derivó la tensión pública entre directivos del canal y el gobierno federal. En mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la ciudadanía “no ver TV Azteca” durante una de sus conferencias matutinas.

Esta declaración ocurrió como respuesta a una campaña en medios que señalaba a funcionarios del gobierno y por la difusión de información que ella calificó como “mentiras descaradas”.

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Un amplio sector que rechazó los comentarios de la mandataria federal destacó la importancia de que figuras públicas como Pedro Sola entiendan que la libertad de expresión no debe usarse para difundir mensajes de odio.

Sin embargo, el conductor intervino en una conversación en X en la que reafirmó su rechazo por la presencia de perros en centros comerciales, restaurantes o aviones.

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Un tuit de Héctor Navarro formula críticas contra Pedro Sola por supuestos comentarios que incitan a la violencia contra los animales, ilustrado con un fotograma de una emisión televisiva. (X)

¿Habrá sanciones contra Pedro Sola?

No es la primera vez que Pedro Sola domina la conversación digital por sus controvertidos comentarios. En 2025, fue blanco de críticas, incluso de la propia presidenta Sheinbaum, por sugerir que personas inscritas en programas sociales no deberían votar.

Al margen de su largo historial, públicamente solo se ha confirmado una situación que ameritó una sanción económica en su contra: su equivocación en vivo durante una pauta comercial en la que erróneamente cambió el nombre de la marca de mayonesa Hellmann’s por el de su competencia directa, McCormick.

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En X, críticos de Sola recuerdan que empresas de Grupo Salinas se distinguen por ser pet-friendly, especialmente en verano, cuando funcionan como refugio para perros que buscan resguardarse de las altas temperaturas.