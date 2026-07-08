México

Animalistas presionan por sancionar a Pedro Sola tras comentarios de odio contra perrhijos y sus dueños

En una reciente transmisión de ‘Ventaneando’, el presentador confesó que ha sentido deseos de arrojar carne envenenada en sitios pet friendly

Guardar
Google icon
Hombre con bigote y gafas, camisa estampada y chaleco, sentado en sillón y gesticulando. Recuadro muestra perro blanco con pañuelo rojo en transportín
Animalistas arremeten contra Pedro Sola por comentarios de odio contra dueños de perrhijos (Instagram: Pedro Sola / Antara)

Pedro Sola podría enfrentar más que la cancelación digital tras expresar en el programa Ventaneando su rechazo a la expansión de sitios pet-friendly en la Ciudad de México.

La controversia surgió en días pasados, durante una conversación con sus compañeros de programa que Sola inesperadamente centró en los perrhijos, tendencia actual de considerar a los perros como miembros plenos de la familia.

PUBLICIDAD

“Ahorita Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada”, expresó.

El segmento se volvió viral en plataformas digitales. En X, antes Twitter, surgió un debate en torno a la libertad de expresión y la responsabilidad que tienen figuras públicas para no promover discursos de odio.

No obstante, la controversia escaló luego de que organizaciones animalistas arrobaran las cuentas oficiales de TV Azteca y de Grupo Salinas para exigir sanciones internas contra el comunicador.

PUBLICIDAD

Pati Chapoy, Ricardo Manjarrez, Pedro Sola y Mónica Castañeda criticaron los programas sociales del oficialismo.
En el pasado, Pedro Sola ha sido blanco de críticas por criticar a los beneficiarios de programas sociales. (Foto: Ventaneando, YouTube)

Pedro Sola sobre dueños: “Dan ganas de darles un balazo”

Aunque subrayó que no lo decía literalmente, Pedro Sola no matizó sus palabras al criticar a dueños de mascotas que las tratan como miembros de su familia. “¿Cómo llegamos a eso? Son absurdos”, cuestionó.

Mónica Castañeda intervino y marcó distancia de las opiniones de su compañero: “Envenenarlos, eso sí que no”; no obstante, Sola fue más allá y arremetió contra los dueños: “En caso de que vayan al supermercado, pues que lo lleven en una bolsa y, si no cabe, mejor no. Si llevas tres en una carreola, también dan ganas de darles un balazo”.

Peludos Desamparados, una fundación y albergue independiente ubicado en el Estado de México que se dedica a rescatar, rehabilitar y buscar hogar para perros que han sufrido maltrato extremo y/o abandono, urgió a sancionar al presentador.

A través de su cuenta en X, la organización civil arrobó las cuentas oficiales de TV Azteca, así como de directivos de Grupo Salinas, para visibilizar el caso y dar un curso de sensibilización a Pedro Sola.

Cuenta Conmigo, otra ONG, destacó que la violencia animal no debe ser tomada a la ligera. “¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar! Repudiamos los comentarios hechos por Pedro Sola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría ‘envenenar perros’. Los animales merecen respeto y protección en todo momento".

Una captura de pantalla de una publicación de redes sociales con texto sobre crueldad animal. Se ve un video con un hombre y una mujer en un set de televisión
Una publicación de la cuenta Cuenta Conmigo critica los comentarios de Pedro Sola sobre "envenenar perros" hechos en televisión nacional, junto a un video de los conductores del programa. (X)

Las críticas también alcanzaron a Pati Chapoy, quien, además de validar los comentarios de Sola, señaló que los dueños de perrhijos deberían recibir atención psiquiátrica.

Caso aviva polémica en torno a contenidos de TV Azteca

En X, el caso avivó la controversia que derivó la tensión pública entre directivos del canal y el gobierno federal. En mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la ciudadanía “no ver TV Azteca” durante una de sus conferencias matutinas.

Esta declaración ocurrió como respuesta a una campaña en medios que señalaba a funcionarios del gobierno y por la difusión de información que ella calificó como “mentiras descaradas”.

Un amplio sector que rechazó los comentarios de la mandataria federal destacó la importancia de que figuras públicas como Pedro Sola entiendan que la libertad de expresión no debe usarse para difundir mensajes de odio.

Sin embargo, el conductor intervino en una conversación en X en la que reafirmó su rechazo por la presencia de perros en centros comerciales, restaurantes o aviones.

Captura de un tuit de Héctor Navarro que critica a Pedro Sola, con una foto de perfil y un video incrustado que muestra a dos personas en un set de televisión
Un tuit de Héctor Navarro formula críticas contra Pedro Sola por supuestos comentarios que incitan a la violencia contra los animales, ilustrado con un fotograma de una emisión televisiva. (X)

¿Habrá sanciones contra Pedro Sola?

No es la primera vez que Pedro Sola domina la conversación digital por sus controvertidos comentarios. En 2025, fue blanco de críticas, incluso de la propia presidenta Sheinbaum, por sugerir que personas inscritas en programas sociales no deberían votar.

Al margen de su largo historial, públicamente solo se ha confirmado una situación que ameritó una sanción económica en su contra: su equivocación en vivo durante una pauta comercial en la que erróneamente cambió el nombre de la marca de mayonesa Hellmann’s por el de su competencia directa, McCormick.

En X, críticos de Sola recuerdan que empresas de Grupo Salinas se distinguen por ser pet-friendly, especialmente en verano, cuando funcionan como refugio para perros que buscan resguardarse de las altas temperaturas.

Temas Relacionados

Pedro SolaVentaneandoPerrhijosTV AztecaPati Chapoymexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 8 de julio: consulta dónde y a qué hora se esperan las lluvias

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 8 de julio: consulta dónde y a qué hora se esperan las lluvias

Xin Xin, la panda más longeva de México, cumplió 36 años y Chapultepec lo celebra con exposición especial

La panda gigante festejó más de tres décadas de vida rodeada de miles de visitantes en una jornada que coincidió con el 103 aniversario del Centro de Conservación de la Vida Silvestre Chapultepec

Xin Xin, la panda más longeva de México, cumplió 36 años y Chapultepec lo celebra con exposición especial

Agua contaminada en Guadalajara: autoridades recomiendan comprar garrafones

Ciudadanos exigen una alerta sanitaria y cuestionan el plan de inversión de 20 mil millones de pesos para el SIAPA

Agua contaminada en Guadalajara: autoridades recomiendan comprar garrafones

Caso Agronitrogenados: vinculan a proceso a hermana de Emilio Lozoya

El jueves se define si Gilda Susana Lozoya Austin enfrenta el proceso en prisión

Caso Agronitrogenados: vinculan a proceso a hermana de Emilio Lozoya

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 7 de julio

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 7 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

FBI incluye a “Carlitos Rugrats” en su lista de los más buscados tras acusación de EEUU por narcoterrorismo

FBI incluye a “Carlitos Rugrats” en su lista de los más buscados tras acusación de EEUU por narcoterrorismo

Crisis Group advierte que una intervención militar de EEUU en México tendría consecuencias para la estabilidad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

Autoridades de Colima desmantelan la célula ‘Jalipa’ del CJNG en Manzanillo y detienen a seis presuntos sicarios

Pistolas doradas, rifles y miles de dólares: las imágenes de la vida de “Carlitos Rugrats” presentadas por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Las polémicas de Karina Torres, segunda confirmada de ‘La Casa de los Famosos México 4′

Las polémicas de Karina Torres, segunda confirmada de ‘La Casa de los Famosos México 4′

ENHYPEN en México: el setlist que el grupo de K-pop podría tocar en shows de la Arena CDMX y Campo Marte

Alex Lora prepara bioserie de “El Tri” y ya tiene al actor que podrá interpretarlo

León Larregui arremete contra el arbitraje tras el partido de Argentina vs Egipto

Angélica María vuelve a Televisa después de 13 años en medio de conflicto con Lucía Méndez

DEPORTES

Chicharito Hernández y Piccolo de Dragon Ball dedican emotivos mensajes a Hormiga González

Chicharito Hernández y Piccolo de Dragon Ball dedican emotivos mensajes a Hormiga González

César Montes estaría a una firma de regresar a la Liga MX con este equipo, según reportes

Cuándo reabre el FIFA Fan Fest en CDMX y dónde seguir viendo los partidos del Mundial 2026

Javier Aguirre revela las debilidades del futbolista mexicano tras la eliminación en el Mundial 2026

Así sorprendieron a Jesús Gallardo al volver a casa: serenata con mariachis para aliviar la eliminación del Mundial