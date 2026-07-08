México

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 8 de julio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este miércoles 8 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este miércoles 8 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 17,56 pesos mexicanos, lo que representa una variación de 0,26% respecto al precio de cierre anterior de 17,52 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,53%, aunque su variación interanual muestra una caída del -5,68%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante durante dos días consecutivos.

PUBLICIDAD

La volatilidad actual del 6,42% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 7,56%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Operativo en zona departamental de Culiacán deja cuatro detenidos y un posible líder criminal abatido

Reportes de medios locales refieren que en el sitio murió un hombre, que de manera preliminar sería líder de una célula delictiva

Operativo en zona departamental de Culiacán deja cuatro detenidos y un posible líder criminal abatido

Crisis de residuos sólidos y agua en Lerma: UAM busca frenar la contaminación

La Universidad Autónoma Metropolitana desarrolla propuestas tecnológicas y campañas de educación ambiental para reducir residuos y mejorar el tratamiento de aguas residuales

Crisis de residuos sólidos y agua en Lerma: UAM busca frenar la contaminación

Cuánto dinero hubieran ganado los ladrones de esculturas de Leonora Carrington y Remedios Varo en San Cosme de haberlas vendido

Tras la detención de un presunto implicado, las autoridades continúan buscando las piezas sustraídas

Cuánto dinero hubieran ganado los ladrones de esculturas de Leonora Carrington y Remedios Varo en San Cosme de haberlas vendido

Hallan restos de una joven de 19 años en una vivienda de Álvaro Obregón: detienen a un hombre por presunto feminicidio

Una denuncia por violencia familiar llevó a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX hasta el domicilio; una testigo dijo haber visto al señalado intentar introducir una bolsa negra en una hielera

Hallan restos de una joven de 19 años en una vivienda de Álvaro Obregón: detienen a un hombre por presunto feminicidio

Designan a mexicano como nuevo relator especial de la ONU para Libertad de Expresión: ¿Quién es Leopoldo Maldonado?

Leopoldo Maldonado es el primer mexicano en encabezar este mandato internacional

Designan a mexicano como nuevo relator especial de la ONU para Libertad de Expresión: ¿Quién es Leopoldo Maldonado?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo en zona departamental de Culiacán deja cuatro detenidos y un posible líder criminal abatido

Operativo en zona departamental de Culiacán deja cuatro detenidos y un posible líder criminal abatido

Acribillaron a dos hombres en asentamiento irregular en Playa del Carmen: indagan presunto cobro de piso

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: detienen a implicado en robo de esculturas y placas de Iglesia en CDMX

¿Quién es la célula Jalipa? El grupo del CJNG desarticulado en Manzanillo

Además de Los Rugrats: estos son los principales brazos armados de La Mayiza

ENTRETENIMIENTO

YosStop revela el día que rechazó a Cristiano Ronaldo: “No me gusta”

YosStop revela el día que rechazó a Cristiano Ronaldo: “No me gusta”

“Lamentables”: así calificó Salinas Pliego los comentarios de Pedro Sola sobre los ‘perrhijos’

Emmys 2026: fecha, horario, nominados y dónde ver en México

No pudo contener el llanto: El tierno momento de Camila Cabello con el hijo de Angélica Vale en el Mundial

¿Se mudará a México? Natalia Jiménez revela qué pasará con su hija tras ganar la custodia en EEUU

DEPORTES

Francia vs Marruecos: cuándo y dónde ver GRATIS en México el partido por los cuartos del Mundial 2026

Francia vs Marruecos: cuándo y dónde ver GRATIS en México el partido por los cuartos del Mundial 2026

YosStop revela el día que rechazó a Cristiano Ronaldo: “No me gusta”

Querétaro responde felicitación de Ronaldinho por su 76 años de historia: “La sonrisa del futbol”

¿Julián Quiñones fue mejor que toda Colombia? Sus números en el Mundial 2026 abren debate

México guarda a sus mejores arqueros para los Juegos Centroamericanos y manda reservas a Copa del Mundo en Madrid