Suprema Corte estudia si puede frenarse la salida del país de piezas de Frida Kahlo

El Pleno de la Suprema Corte retomó el caso para definir si la restricción de salida del país se ajusta a lo previsto en la ley. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este martes 8 de julio que el Pleno analiza los alcances de la protección jurídica de la obra de Frida Kahlo, a partir de un asunto en el que discute si un decreto puede impedir la salida definitiva del país de piezas que pertenecen a privados.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial, la SCJN detalló que el Pleno reasumió su competencia para resolver si el decreto que protege toda la obra de Frida Kahlo puede frenar su salida de México “incluso cuando pertenece a particulares”, o si esa restricción rebasa lo previsto en la ley. El caso se tramitó como la Solicitud de Reasunción de Competencia126/2026.

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