México

Cae la red familiar de “El Peto” y “El Tacho Loco”: Policía de CDMX detiene a tres mujeres por narcomenudeo en Benito Juárez e Iztapalapa

Cientos de bolsitas con aparente cocaína y marihuana fueron aseguradas en dos domicilios de la Ciudad de México durante cateos coordinados por la SSC y la FGJ

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La SSC desarticuló la célula de narcomenudeo que operaba en Benito Juárez e Iztapalapa. Crédito: SSC
La SSC desarticuló la célula de narcomenudeo que operaba en Benito Juárez e Iztapalapa. Crédito: SSC

Tres mujeres integrantes de una célula de narcomenudeo que operaba en dos alcaldías de la Ciudad de México cayeron en manos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras la ejecución simultánea de dos órdenes de cateo. El grupo era liderado, desde prisión, por dos hombres conocidos como “El Peto” y “El Tacho Loco”.

De acuerdo con las autoridades, las detenidas fueron identificadas como: Paola Berenice Soria Landeros, de 32 años, pareja sentimental de “El Peto” y responsable de organizar a los distribuidores y recibir las ganancias; Lina Alejandra Pérez Roldán, de 50 años, madre de “El Peto” y encargada de recibir la droga de los proveedores para su embalaje y venta; y Karen Nicol Cordero Pérez, de 30 años, hermana de “El Tacho Loco” y colaboradora directa del grupo.

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Las acciones policiales se llevaron a cabo como resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, así como del seguimiento de diversas denuncias ciudadanas, las cuales señalaban a un grupo de personas que, al parecer, realizaba actividades ilícitas de venta y distribución de narcóticos en dos domicilios de la Ciudad de México.

El primer operativo se ejecutó en una vivienda de la calle Eleuterio, colonia San Simón, alcaldía Benito Juárez. Allí los oficiales aseguraron 90 bolsitas de plástico con cierre hermético con aparente cocaína, 400 gramos de presunta marihuana y un teléfono celular, además de detener a Soria Landeros.

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La SSC desarticuló la célula de narcomenudeo que operaba en Benito Juárez e Iztapalapa. Crédito: SSC
La SSC desarticuló la célula de narcomenudeo que operaba en Benito Juárez e Iztapalapa. Crédito: SSC

El segundo cateo tuvo lugar en un domicilio de la calle Leiria, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa. En ese predio, los efectivos hallaron 180 bolsitas con probable cocaína en polvo, una bolsa con una sustancia sólida en piedra a granel, cinco teléfonos celulares y una tableta color gris. Pérez Roldán y Cordero Pérez fueron detenidas en ese lugar.

Dichos datos de prueba obtenidos fueron presentados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir en los domicilios mencionados.

Con ello, la SSC actuó en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. El operativo contó también con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional.

“Los despliegues operativos se realizaron sin uso de violencia y en apego estricto al protocolo de actuación policial y al respeto de los derechos humanos”, se lee en un comunicado.

La SSC desarticuló la célula de narcomenudeo que operaba en Benito Juárez e Iztapalapa. Crédito: SSC
La SSC desarticuló la célula de narcomenudeo que operaba en Benito Juárez e Iztapalapa. Crédito: SSC

En tanto, las tres mujeres fueron informadas de sus derechos constitucionales al momento de su detención. Junto con todo lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará las investigaciones.

Antecedente penal de una de las detenidas

Un cruce de información en bases de datos institucionales reveló que Pérez Roldán, de 50 años, registra un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. El antecedente data del año 2016 y corresponde al delito de resistencia de particulares.

Los dos inmuebles cateados quedaron sellados tras los operativos. Ambos predios permanecen bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

La investigación determinó que la célula operaba bajo las instrucciones de “El Peto” y “El Tacho Loco”, ambos recluidos en un centro penitenciario. Desde prisión, los dos hombres dirigían las actividades de compra, venta, elaboración y distribución de droga en las alcaldías Benito Juárez e Iztapalapa.

La SSC desarticuló la célula de narcomenudeo que operaba en Benito Juárez e Iztapalapa. Crédito: SSC
La SSC desarticuló la célula de narcomenudeo que operaba en Benito Juárez e Iztapalapa. Crédito: SSC

A raíz de los hechos, la SSC y la FGJ reiteraron su compromiso de trabajar de forma conjunta para identificar y detener a quienes cometan delitos que atenten contra la seguridad, la tranquilidad y el patrimonio de los habitantes de la Ciudad de México.

Finalmente, emitieron las siguientes recomendaciones a la población:

  1. Denunciar actividades sospechosas de venta o distribución de drogas a través de los canales oficiales de la SSC o la FGJ.
  2. No intimidarse ante la presencia de grupos delictivos en el entorno inmediato; la denuncia ciudadana fue determinante en este caso.
  3. Proporcionar información con el mayor detalle posible: domicilios, horarios, descripción de personas o vehículos involucrados.
  4. Evitar el contacto directo con presuntos integrantes de células delictivas para no comprometer la seguridad personal.
  5. Hacer uso de las líneas de denuncia anónima disponibles las 24 horas para reportar hechos sin necesidad de identificarse.

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