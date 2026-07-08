México

Abierto Mexicano de Los Cabos revela los tenistas que competirán en el torneo

Rodrigo Pacheco y Francisco Cerúndolo se encuentran entre los participantes destacados que mostrarán su talento en las costas mexicanas

Guardar
Google icon
Rodrigo Pacheco y Francisco Cerúndolo se encuentran entre los participantes destacados que mostrarán su talento en las costas mexicanas. (REUTERS/Toby Melville)
Rodrigo Pacheco y Francisco Cerúndolo se encuentran entre los participantes destacados que mostrarán su talento en las costas mexicanas. (REUTERS/Toby Melville)

La organización del Abierto Mexicano de Los Cabos 2026 dio a conocer este miércoles la lista de los tenistas que conformarán el cuadro principal, donde no habrá ninguno dentro del Top 10 del ranking de la ATP.

A pesar de ello, el certamen combinará la presencia de algunos jugadores ya experimentados con jóvenes promesas del circuito que están listos para brindar un espectáculo en cancha con motivo de la celebración de los 10 años del torneo.

PUBLICIDAD

El Abierto Mexicano de Los Cabos se llevará a cabo del 25 de julio al 1 de agosto de 2026 desde el Cabo Sports Complex.

Tenistas que competirán en el torneo

Cameron Norrie en Wimbledon 2026. (REUTERS/Marko Djurica)
Cameron Norrie en Wimbledon 2026. (REUTERS/Marko Djurica)

A continuación, te presentamos la lista de tenistas que participarán en el torneo con categoría de ATP 250:

  • Jiri Lehecka (República Checa): #14 del ranking mundial
  • Luciano Darderi (Italia): #16 del ranking mundial
  • Francisco Cerundolo (Argentina): #21 del ranking mundial
  • Karen Khachanov (Rusia): #22 del ranking mundial
  • Cameron Norrie (Gran Bretaña): #29 del ranking mundial
  • Mariano Navone (Argentina): #38 del ranking mundial
  • Corentin Moutet (Francia): #39 del ranking mundial
  • Denis Shapovalov (Canadá): #41 del ranking mundial
  • Thiago Agustín Tirante (Argentina): #55 del ranking mundial
  • Sebastián Báez (Argentina): #57 del ranking mundial
  • Camilo Carabelli (Argentina): #59 del ranking mundial
  • Martín Landaluce (España): #60 del ranking mundial
  • Román Andrés Burruchaga (Argentina): #65 del ranking mundial
  • Aleksandar Kovacevic (Estados Unidos): #70 del ranking mundial
  • James Duckworth (Australia): #79 del ranking mundial
  • Jenson Brooksby (Estados Unidos): #81 del ranking mundial
  • Rinky Hijikata (Australia): #82 del ranking mundial
  • Darwin Blanch (Estados Unidos): #242 del ranking mundial
  • Rodrigo Pacheco (México): Wildcard
  • Moise Kouamé (Francia): Wildcard

La presencia de figuras consolidadas y jóvenes promesas, así como la inclusión de talentos locales como Rodrigo Pacheco mediante wildcard, anticipa una edición atractiva tanto para la afición mexicana como para los seguidores internacionales del tenis.

PUBLICIDAD

Campeones del Abierto de Los Cabos: un repaso a la historia del torneo

Denis Shapovalov es al actual campeón del Abierto de Los Cabos. (Reuters/Andrew Couldridge)
Denis Shapovalov es al actual campeón del Abierto de Los Cabos. (Reuters/Andrew Couldridge)

Desde su creación en 2016, el Abierto de Los Cabos se ha consolidado como uno de los torneos más atractivos del circuito ATP 250. A lo largo de sus ediciones, varias figuras del tenis mundial han logrado inscribir su nombre como campeones, demostrando la calidad y el prestigio que caracteriza a este evento en México.

Lista de campeones del Abierto de Los Cabos:

  • 2025: Denis Shapovalov
  • 2024: Jordan Thompson
  • 2023: Stefanos Tsitsipas
  • 2022: Daniil Medvedev
  • 2021: Cameron Norrie
  • 2019: Diego Schwartzman
  • 2018: Fabio Fognini
  • 2017: Sam Querrey
  • 2016: Ivo Karlovic

El historial de campeones refleja la diversidad de nacionalidades y estilos que han brillado en Los Cabos. Cada edición suma un nuevo capítulo a la historia del torneo, afianzando su lugar dentro del calendario tenístico y atrayendo a aficionados de todo el mundo.

Temas Relacionados

Abierto Mexicano de Los CabosTenisRodrigo Pachecomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de julio? Sin servicio estación de la L2 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de julio? Sin servicio estación de la L2 del MB

¿Se mudará a México? Natalia Jiménez revela qué pasará con su hija tras ganar la custodia en EEUU

La cantante compartió emocionada que logró un avance clave para cambiar de residencia junto a la menor y dejar atrás años de procesos legales

¿Se mudará a México? Natalia Jiménez revela qué pasará con su hija tras ganar la custodia en EEUU

Red ferroviaria de huachicol fiscal: FGR desmantela millonario esquema de contrabando de combustible en México

El operativo abarcó nueve estados, aseguró más de 18 millones de litros y dejó al descubierto la participación de empresas fachada, agentes aduanales y operadores logísticos

Red ferroviaria de huachicol fiscal: FGR desmantela millonario esquema de contrabando de combustible en México

México y Suiza coinciden en la protección al medio ambiente pese a planta de amoniaco en Topolobampo

Sheinbaum destacó que ambos países apoyan las acciones para combatir el cambio climático

México y Suiza coinciden en la protección al medio ambiente pese a planta de amoniaco en Topolobampo

La verdad detrás del video donde Xavi le habría hecho un desplante a Danna durante partido de la Selección Mexicana

Usuarios en redes sociales se burlaron de la cantante por la presunta actitud del cantante de corridos tumbados

La verdad detrás del video donde Xavi le habría hecho un desplante a Danna durante partido de la Selección Mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Red ferroviaria de huachicol fiscal: FGR desmantela millonario esquema de contrabando de combustible en México

Red ferroviaria de huachicol fiscal: FGR desmantela millonario esquema de contrabando de combustible en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: detienen a implicado en robo de esculturas y placas de Iglesia en CDMX

Reportan ataques armados y con drones en la comunidad de Guajes de Ayala, en Guerrero

Identidades falsas, mensajes ofensivos y WhatsApp: así operó el ciberacoso en México durante 2025

Cae la red familiar de “El Peto” y “El Tacho Loco”: Policía de CDMX detiene a tres mujeres por narcomenudeo en Benito Juárez e Iztapalapa

ENTRETENIMIENTO

¿Se mudará a México? Natalia Jiménez revela qué pasará con su hija tras ganar la custodia en EEUU

¿Se mudará a México? Natalia Jiménez revela qué pasará con su hija tras ganar la custodia en EEUU

La verdad detrás del video donde Xavi le habría hecho un desplante a Danna durante partido de la Selección Mexicana

Uno por uno: quiénes son todos los hijos de Sergio Andrade y quiénes son sus mamás

Muere Ella Laboriel, pionera del rock mexicano y hermana de Johnny Laboriel

Poncho de Nigris explota contra Salt Bae, el chef que estafó a su sobrino Aldo: “Es muy chafo”

DEPORTES

Es oficial: Rafa Márquez es el nuevo director técnico de la Selección Nacional de México tras eliminación del Mundial 2026

Es oficial: Rafa Márquez es el nuevo director técnico de la Selección Nacional de México tras eliminación del Mundial 2026

Chicharito Hernández revela el sueño que quiere cumplir cuando se retire del futbol

Qué les dijo Javier Aguirre a sus jugadores después de ser eliminados ante Inglaterra en el Mundial 2026

Gilberto Mora no pudo asistir a su graduación, pero sus compañeros lo recordaron de una forma muy peculiar |Video

Argentina vs Suiza por los cuartos del Mundial 2026: cuándo y dónde ver en vivo desde México