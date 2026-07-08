Abierto Mexicano de Los Cabos revela los tenistas que competirán en el torneo

La organización del Abierto Mexicano de Los Cabos 2026 dio a conocer este miércoles la lista de los tenistas que conformarán el cuadro principal, donde no habrá ninguno dentro del Top 10 del ranking de la ATP.
A pesar de ello, el certamen combinará la presencia de algunos jugadores ya experimentados con jóvenes promesas del circuito que están listos para brindar un espectáculo en cancha con motivo de la celebración de los 10 años del torneo.
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El Abierto Mexicano de Los Cabos se llevará a cabo del 25 de julio al 1 de agosto de 2026 desde el Cabo Sports Complex.
Tenistas que competirán en el torneo
A continuación, te presentamos la lista de tenistas que participarán en el torneo con categoría de ATP 250:
- Jiri Lehecka (República Checa): #14 del ranking mundial
- Luciano Darderi (Italia): #16 del ranking mundial
- Francisco Cerundolo (Argentina): #21 del ranking mundial
- Karen Khachanov (Rusia): #22 del ranking mundial
- Cameron Norrie (Gran Bretaña): #29 del ranking mundial
- Mariano Navone (Argentina): #38 del ranking mundial
- Corentin Moutet (Francia): #39 del ranking mundial
- Denis Shapovalov (Canadá): #41 del ranking mundial
- Thiago Agustín Tirante (Argentina): #55 del ranking mundial
- Sebastián Báez (Argentina): #57 del ranking mundial
- Camilo Carabelli (Argentina): #59 del ranking mundial
- Martín Landaluce (España): #60 del ranking mundial
- Román Andrés Burruchaga (Argentina): #65 del ranking mundial
- Aleksandar Kovacevic (Estados Unidos): #70 del ranking mundial
- James Duckworth (Australia): #79 del ranking mundial
- Jenson Brooksby (Estados Unidos): #81 del ranking mundial
- Rinky Hijikata (Australia): #82 del ranking mundial
- Darwin Blanch (Estados Unidos): #242 del ranking mundial
- Rodrigo Pacheco (México): Wildcard
- Moise Kouamé (Francia): Wildcard
La presencia de figuras consolidadas y jóvenes promesas, así como la inclusión de talentos locales como Rodrigo Pacheco mediante wildcard, anticipa una edición atractiva tanto para la afición mexicana como para los seguidores internacionales del tenis.
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Campeones del Abierto de Los Cabos: un repaso a la historia del torneo
Desde su creación en 2016, el Abierto de Los Cabos se ha consolidado como uno de los torneos más atractivos del circuito ATP 250. A lo largo de sus ediciones, varias figuras del tenis mundial han logrado inscribir su nombre como campeones, demostrando la calidad y el prestigio que caracteriza a este evento en México.
Lista de campeones del Abierto de Los Cabos:
- 2025: Denis Shapovalov
- 2024: Jordan Thompson
- 2023: Stefanos Tsitsipas
- 2022: Daniil Medvedev
- 2021: Cameron Norrie
- 2019: Diego Schwartzman
- 2018: Fabio Fognini
- 2017: Sam Querrey
- 2016: Ivo Karlovic
El historial de campeones refleja la diversidad de nacionalidades y estilos que han brillado en Los Cabos. Cada edición suma un nuevo capítulo a la historia del torneo, afianzando su lugar dentro del calendario tenístico y atrayendo a aficionados de todo el mundo.
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