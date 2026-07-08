Abierto Mexicano de Los Cabos revela los tenistas que competirán en el torneo

Rodrigo Pacheco y Francisco Cerúndolo se encuentran entre los participantes destacados que mostrarán su talento en las costas mexicanas. (REUTERS/Toby Melville)

La organización del Abierto Mexicano de Los Cabos 2026 dio a conocer este miércoles la lista de los tenistas que conformarán el cuadro principal, donde no habrá ninguno dentro del Top 10 del ranking de la ATP.

A pesar de ello, el certamen combinará la presencia de algunos jugadores ya experimentados con jóvenes promesas del circuito que están listos para brindar un espectáculo en cancha con motivo de la celebración de los 10 años del torneo.

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El Abierto Mexicano de Los Cabos se llevará a cabo del 25 de julio al 1 de agosto de 2026 desde el Cabo Sports Complex.

Tenistas que competirán en el torneo

Cameron Norrie en Wimbledon 2026. (REUTERS/Marko Djurica)

A continuación, te presentamos la lista de tenistas que participarán en el torneo con categoría de ATP 250:

Jiri Lehecka (República Checa): #14 del ranking mundial

Luciano Darderi (Italia): #16 del ranking mundial

Francisco Cerundolo (Argentina): #21 del ranking mundial

Karen Khachanov (Rusia): #22 del ranking mundial

Cameron Norrie (Gran Bretaña): #29 del ranking mundial

Mariano Navone (Argentina): #38 del ranking mundial

Corentin Moutet (Francia): #39 del ranking mundial

Denis Shapovalov (Canadá): #41 del ranking mundial

Thiago Agustín Tirante (Argentina): #55 del ranking mundial

Sebastián Báez (Argentina): #57 del ranking mundial

Camilo Carabelli (Argentina): #59 del ranking mundial

Martín Landaluce (España): #60 del ranking mundial

Román Andrés Burruchaga (Argentina): #65 del ranking mundial

Aleksandar Kovacevic (Estados Unidos): #70 del ranking mundial

James Duckworth (Australia): #79 del ranking mundial

Jenson Brooksby (Estados Unidos): #81 del ranking mundial

Rinky Hijikata (Australia): #82 del ranking mundial

Darwin Blanch (Estados Unidos): #242 del ranking mundial

Rodrigo Pacheco (México): Wildcard

Moise Kouamé (Francia): Wildcard

La presencia de figuras consolidadas y jóvenes promesas, así como la inclusión de talentos locales como Rodrigo Pacheco mediante wildcard, anticipa una edición atractiva tanto para la afición mexicana como para los seguidores internacionales del tenis.

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Campeones del Abierto de Los Cabos: un repaso a la historia del torneo

Denis Shapovalov es al actual campeón del Abierto de Los Cabos. (Reuters/Andrew Couldridge)

Desde su creación en 2016, el Abierto de Los Cabos se ha consolidado como uno de los torneos más atractivos del circuito ATP 250. A lo largo de sus ediciones, varias figuras del tenis mundial han logrado inscribir su nombre como campeones, demostrando la calidad y el prestigio que caracteriza a este evento en México.

Lista de campeones del Abierto de Los Cabos:

2025: Denis Shapovalov

2024: Jordan Thompson

2023: Stefanos Tsitsipas

2022: Daniil Medvedev

2021: Cameron Norrie

2019: Diego Schwartzman

2018: Fabio Fognini

2017: Sam Querrey

2016: Ivo Karlovic

El historial de campeones refleja la diversidad de nacionalidades y estilos que han brillado en Los Cabos. Cada edición suma un nuevo capítulo a la historia del torneo, afianzando su lugar dentro del calendario tenístico y atrayendo a aficionados de todo el mundo.

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