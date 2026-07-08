Así reaccionó Anahí a que la Selección Mexicana puso “Sálvame” de RBD antes de enfrentar a Inglaterra

(Captura de pantalla/Anahí ig)

La reacción de Anahí a la noticia de que la Selección Mexicana habría puesto “Sálvame” de RBD antes del partido contra Inglaterra en el Mundial 2026 generó revuelo en redes sociales.

La cantante y exintegrante de la icónica banda mexicana expresó su sorpresa y emoción ante el gesto de los jugadores, mientras los aficionados celebraron la conexión entre la música pop y el futbol nacional.

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El momento previo: Alexis Vega y el Tri llegan con “Sálvame” al estadio

La Selección Mexicana arribó al Estadio Ciudad de México para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final del Mundial.

En medio del ambiente tenso y la expectativa, Alexis Vega fue captado con una bocina portátil, acompañado por el ‘Piojo’ Alvarado. Desde el dispositivo sonaba “Sálvame”, uno de los mayores éxitos de RBD, lo que llamó la atención de aficionados y medios.

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Mexico's forward #10 Alexis Vega reacts after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Mexico and England at the Mexico City Stadium in Mexico City on July 5, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Varios asistentes y usuarios en redes aseguraron haber escuchado la canción en la bocina mientras los jugadores se dirigían a los vestidores.

Según relatos, algunos creyeron que el tema sonaba a través del sonido local del estadio, pero pronto quedó claro que era parte de la playlist personal de los jugadores.

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El momento se viralizó rápidamente, convirtiendo “Sálvame” en símbolo de ánimo para el Tri en un partido decisivo.

La reacción de Anahí y el furor en redes sociales

Al conocer la noticia, Anahí respondió en redes:

“Yaaaaaa es real eso? Noo…🥺💔 Ellos se ganaron el corazón del mundo entero! Nos regalaron esperanza y unión. 🫶”.

Su mensaje recibió miles de respuestas y muestras de cariño, tanto de seguidores del futbol como de fans de RBD.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Es real, sálvame ya es el himno de México 🇲🇽” y “Yo lo vi en vivo y creí que la habían puesto en el estadio pero era su bocina”.

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Anahí emite mensaje tras la eliminación de México y Brasil del Mundial 2026: “Sobreviviendo por pura ansiedad” (RS)

Otros usuarios aprovecharon para bromear:

“Si el trofeo fuera pizza, ya estaríamos pidiendo otra ronda, porque ese sabor de victoria no se olvida”.

La comunidad de seguidores de Anahí y RBD celebró el guiño musical y la emoción que generó en la afición mexicana, mostrando cómo la cultura pop sigue uniendo generaciones.

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Así fue el México vs Inglaterra: un partido de emociones y despedidas

El duelo entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México fue uno de los más esperados de la fase de octavos de final en el Mundial 2026.

El Tri llegó con la motivación alta tras una fase de grupos histórica, y el ambiente en la capital mexicana fue de fiesta y tensión a partes iguales.

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CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- El delantero mexicano Raúl Jiménez intenta un tiro de chilena a la salida del inglés Dan Burn durante el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Inglaterra correspondiente a la fase de 8vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Desde el inicio, el equipo nacional mostró intensidad y buscó sorprender a los ingleses, generando varias llegadas de peligro y manteniendo la esperanza viva entre los aficionados.

Inglaterra, por su parte, respondió con experiencia y contundencia, logrando tomar ventaja en el marcador, pero México no bajó los brazos y peleó hasta el último minuto.

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Los goles, las atajadas y las jugadas polémicas mantuvieron en vilo a la afición. Al final, el Tri cayó 3-2 en un duelo que dejó lágrimas y orgullo, marcando la despedida de figuras como Memo Ochoa y el inicio de una nueva generación.

El partido fue recordado tanto por el esfuerzo en la cancha como por el ambiente de unidad y esperanza que se vivió en las gradas y en todo el país.

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