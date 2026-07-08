Xin Xin, la panda más longeva de México, cumplió 36 años y Chapultepec lo celebra con exposición especial

La panda mexicana Xin Xin celebró su cumpleaños 36 al interior del Centro de Conservación de la Vida Silvestre Chapultepec, el cuál festeja sus 103 aniversario. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Xin Xin, la única panda gigante de Latinoamérica, llegó a sus 36 años el 1 de julio, y el sábado 4 de julio se llevó a cabo una celebración que reunió a más de 16 mil personas en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre Chapultepec de la Ciudad de México, con lo que se consolidó como la panda mexicana más longeva de la que se tenga registro.

La jornada, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) a través de la Dirección General de los Centros de Conservación de Vida Silvestre, no se limitó al festejo de cumpleaños. Incluyó la apertura de dos exposiciones, una premiación, talleres educativos y la presentación de un libro, todo en torno a la figura de la panda que desde 1990 habita en Chapultepec.

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CIUDAD DE MÉXICO, 04JULIO2026.- Autoridades observan un tradicional baile de Leones Chinos durante la celebración del cumpleaños 36 de la Panda Gigante Mexicana Xin Xin, al interior del Centro de Conservación de la Vida Silvestre Chapultepec, el cuál festeja también sus 103 aniversario. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Xin Xin alberga dos exposiciones simultáneas en Chapultepec

En el Museo de la Antigua Estación del Trenecito, dentro del mismo Centro de Conservación, abrió “Celebrando a Xin Xin”, una muestra fotográfica que recorre la vida de la panda desde su nacimiento. Las imágenes documentan los cuidados que recibe a diario, su árbol genealógico y la biología de la especie, y ofrecen al visitante un registro visual de tres décadas y media.

La exposición también incluye piezas en otras técnicas como felting, la colección de relatos "aZOOmbrosas" promovida por la Sedema, la impresión de las huellas de la panda, peluches y algunos de los billetes de Lotería Nacional dedicados a Xin Xin cuando cumplió 35 años. Además de un cuadernillo de firmas con dedicatorias para la panda. La muestra permanecerá abierta hasta el mes de agosto.

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La Sedema celebró el cumpleaños 36 de Xin Xin con una jornada que incluyó la apertura de dos exposiciones, la premiación de un concurso de dibujo y la presentación del libro Yoltic, El último panda mexicano, ante miles de visitantes en Chapultepec. (@victoria.valverde3939)

En el bioma de Bosque Templado, el área donde habita la panda, se montó una segunda muestra titulada “Trazos de esperanza”. El Colectivo Ilustración Viva, el Instituto SAE México y Colmena Ilustración participaron con piezas en distintos estilos que retratan a Xin Xin en una mañana cotidiana: saliendo a desayunar bambú fresco. Las ilustraciones exploran varias facetas del comportamiento de la panda gigante y conviven con el entorno natural del animal.

La celebración reunió arte, educación y comunidad

El programa del 4 de julio arrancó con la Danza de los Leones Chinos y se extendió con el corte de pastel, el enriquecimiento ambiental de la panda, talleres educativos y la inauguración de la exposición de cartas ilustradas “Xin Xin me inspira”, que incluyó la premiación de un concurso de dibujo. También se presentó el libro Yoltic, El último panda mexicano, del autor Daniel Tonatiuh Corona. Al evento asistieron autoridades y representantes de la comunidad china en México.

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El Centro de Conservación de la Vida Silvestre Chapultepec festejó a su habitante más querida con dos exposiciones simultáneas, un concurso de dibujo y actividades educativas que convocaron a miles de personas de todas las edades. (Cinthia Salvador / Infobae México)

Nacida en Chapultepec el 1990, Xin Xin es hija de Tohuí y de Chia Chia, y forma parte del programa de reproducción de pandas gigantes que México desarrolló con resultados sin precedente en América Latina. Su longevidad es el resultado del trabajo diario del personal especializado de la Sedema.

La celebración coincidió con el 103 aniversario del zoológico

El festejo de Xin Xin se sumó a otro aniversario: el 103 aniversario del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, cuya primera piedra fue colocada el 6 de julio de 1923 por el biólogo y naturalista Alfonso L. Herrera, una de las figuras más influyentes de la ciencia mexicana del siglo XX y considerado el padre de la biología en México.

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Desde su fundación, el recinto funcionó durante décadas como un zoológico tradicional, donde generaciones de familias capitalinas visitaron a sus animales emblemáticos. Con el paso del tiempo, la institución fue transformando su enfoque: dejó atrás el modelo de exhibición para adoptar uno centrado en la conservación de especies, el bienestar animal y la investigación científica. Ese cambio de visión se formalizó con el nuevo nombre: Centro de Conservación de la Vida Silvestre Chapultepec, que reemplazó al histórico Zoológico de Chapultepec.

CIUDAD DE MÉXICO, 04JULIO2026.- María Adriana Fernández Ortega, Directora General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la CDMX, posa durante la celebración dem cumpleaños 36 de la Panda Gigante Mexicana Xin Xin, al interior del Centro de Conservación de la Vida Silvestre Chapultepec, el cuál festeja también sus 103 aniversario. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Hoy el recinto alberga más de 1,200 ejemplares de más de 200 especies, y se ha consolidado como un referente nacional en educación ambiental. Sus programas de reproducción han dado resultados notables, entre ellos el nacimiento y crianza de pandas gigantes, una hazaña que pocos zoológicos del mundo han logrado. Xin Xin, nacida en Chapultepec en 1990, es el testimonio vivo de ese trabajo.

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Para los miles de visitantes que acuden cada semana a sus instalaciones, abiertas de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.