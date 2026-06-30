Acusa Maru Campos a líderes de Morena de vender la sierra Tarahumara: Andrea Chávez le responde

La mandataria de Chihuahua asegura que los señalamientos refieren predios en la Sierra Tarahumara, incluidos espacios bajo reserva ecológica, y enlaza el caso con una querella previa presentada por Enoel Carrasco Jordán. (Infobae-Itzallana)

La senadora con licencia y precandidata de Morena a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, respondió este 30 de junio a la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos, luego de que la mandataria estatal señalara la existencia de nuevas denuncias en su contra por la presunta venta irregular de terrenos en la Sierra Tarahumara.

La acusación de Maru Campos

De acuerdo con declaraciones de la propia gobernadora, las denuncias involucran también a Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, por la presunta comercialización de predios en una zona de reserva ecológica. Campos vinculó estos señalamientos con una denuncia previa presentada por el presidente del Gran Consejo Supremo Indígena de la Sierra Tarahumara, Enoel Carrasco Jordán, quien además acusó a Chávez de presunto uso de recursos ilícitos para compra de votos.

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“Hay una denuncia en contra de esta senadora y además hay otras denuncias sobre la venta de terrenos que están bajo reserva ecológica, por parte de ella y por parte de Ariadna Montiel en la Sierra Tarahumara”, subrayó.

La gobernadora afirmó que ambas morenistas tendrían vínculos que operan en la región, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas documentales públicas que sustenten la acusación.

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Maru Campos se lanzó con todo en contra de Morena y el Gobierno Federal, en su discurso resaltó las acusaciones en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya. (Foto: @MaruCampos_G)

La respuesta de Andrea Chávez

A través de redes sociales, Chávez calificó el señalamiento como un nuevo intento de “inventarle un delito”, y lo relacionó con declaraciones previas de Campos en las que habría pedido a agencias extranjeras impedir su participación en la boleta electoral de 2027.

“Las pruebas contra mí son irrefutables, concluyentes y categóricas, pues según ella, si tantas veces he recorrido la Sierra Tarahumara, por algo será”, ironizó la legisladora.

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Chávez defendió sus recorridos por la región como parte de su trabajo político y acusó a integrantes del PAN de repartirse los terrenos “buenos” entre familiares, mencionando presuntas torres irregulares y fraccionamientos sin servicios, sin ofrecer evidencia adicional.

“Para ser ustedes los del cártel inmobiliario, tienen muy poquita imaginación”, señaló.

La precandidata retó finalmente a la gobernadora a actuar si considera que existen elementos en su contra: “Si quiere detenerme, solo necesita darle la orden a su fiscalía”.

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En un mensaje en redes, la legisladora vincula la acusación con dichos previos de Maru Campos sobre pedir a agencias extranjeras frenar su presencia en la boleta de 2027 y defiende sus recorridos en la Sierra Tarahumara

No es el primer round

Este intercambio se suma a otro roce reciente entre ambas. A mediados de junio, Chávez denunció que Campos acumulaba dos semanas sin asistir a las reuniones de la Mesa de Seguridad ni a eventos públicos, calificando la situación como “insostenible” y pidiéndole dejar el cargo.

La gobernadora respondió entonces que no era necesario “venir a Palacio de Gobierno para seguir trabajando”, y calificó la indagatoria que enfrenta ante la FGR por presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional como una “persecución política”.

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Contexto electoral

Chávez es mencionada como una de las principales aspirantes de Morena a la gubernatura de Chihuahua para 2027 .

La Fiscalía General del Estado no ha confirmado públicamente el estatus de las denuncias mencionadas por Campos.

Ni Ariadna Montiel ni la Secretaría del Bienestar han emitido postura oficial sobre los señalamientos.

Por ahora, el caso permanece como una disputa de declaraciones, sin que ninguna de las partes haya presentado pruebas documentales públicas.