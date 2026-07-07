México

¿Por qué bostezamos cuando vemos a alguien bostezar, aunque sea en foto?

Un video de alguien bostezando puede hacerte bostezar por razones mucho más profundas que la empatía

Guardar
Google icon
Hombre bosteza en un sofá frente a un televisor que muestra a una mujer bostezando. Hay un control remoto y un bolígrafo en la mesa.
Científicos de Estados Unidos explican el verdadero papel del bostezo en la mente humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bostezo contagioso es un fenómeno que ha sido estudiado en profundidad por Andrew C. Gallup y su equipo en la Universidad de Albany en Estados Unidos, quienes demuestran que este acto involuntario va más allá de la simple imitación social y está determinado por mecanismos termo-reguladores en el cerebro.

El grupo de investigación diseñó experimentos controlados que permiten explicar por qué una imagen o un video pueden detonar el bostezo en un observador, incluso en ausencia de interacción social directa.

PUBLICIDAD

Este hallazgo contradice la creencia tradicional de que el bostezo es solo una señal de empatía o aburrimiento.

El reflejo se activa con estímulos visuales y depende del método de respiración

El equipo de Gallup comprobó en laboratorio que ver videos o imágenes de personas bostezando provoca que casi la mitad de los participantes también bostece.

PUBLICIDAD

En el estudio, los investigadores presentaron imágenes digitales de rostros humanos en tres condiciones distintas: expresión neutral, risa y bostezo.

Cuando los voluntarios observaban las imágenes sin instrucciones específicas sobre cómo respirar, 48% de ellos bostezaba al menos una vez durante la sesión.

Sin embargo, al pedirles que respiraran exclusivamente por la nariz, el porcentaje de bostezos bajaba a cero.

Este resultado sugiere que el bostezo cumple una función relacionada con el enfriamiento cerebral y no con la oxigenación de la sangre, como se pensaba.

Los ensayos se realizaron con estudiantes universitarios, quienes permanecieron solos frente a una pantalla para evitar cualquier influencia social.

Cada participante fue observado a través de un espejo unidireccional, lo que garantizó que el reflejo se midiera de manera objetiva y sin presión grupal.

El equipo de la Universidad de Albany destaca que este diseño experimental elimina los sesgos sociales y permite analizar con precisión los factores fisiológicos implicados en el bostezo contagioso.

Hombre con gorro verde bosteza en un tren. Otros pasajeros están sentados o de pie en el vagón.
La investigación sugiere que el bostezo cumple una función relacionada con el enfriamiento cerebral y no con la oxigenación de la sangre, como se pensaba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfriamiento local inhibe el bostezo provocando una baja drástica en la tasa de contagio

Los investigadores también exploraron la relación entre la temperatura corporal y el bostezo.

En una de las variantes del experimento, los participantes sostenían una compresa fría de 4 °C en la frente, y el porcentaje de contagio de bostezos descendía al 9%.

En contraste, cuando la compresa estaba a temperatura ambiente o caliente, la tasa de contagio se mantenía entre 41% y 45%.

Según Gallup, este hallazgo refuerza la hipótesis de que el bostezo es un mecanismo fisiológico para regular la temperatura cerebral.

El enfriamiento local inhibe el reflejo, mientras que el calor o la temperatura neutra no modifican significativamente la propensión al bostezo.

Esta función de enfriamiento cerebral se apoya en el hecho de que el bostezo implica una profunda inspiración y una contracción muscular facial que moviliza aire fresco y sangre hacia la cabeza.

El proceso ayuda a disipar el exceso de calor y a mantener la eficiencia mental, especialmente en situaciones de fatiga o en tareas cognitivas que exigen concentración.

Función evolutiva: vigilancia grupal y mantenimiento de la atención

El equipo de la Universidad de Albany propone que el bostezo y su contagio no solo indican cansancio, sino que cumplen una función evolutiva relevante.

Según Gallup, el bostezo pudo haber evolucionado como una señal de disminución de atención o fatiga dentro de un grupo.

Cuando una persona bosteza en presencia de otras, se activa la respuesta en cadena, lo que serviría para restaurar el nivel de alerta colectivo.

Este mecanismo adaptativo tendría ventajas en contextos donde la vigilancia grupal es clave para la supervivencia.

Los investigadores subrayan que, lejos de promover el sueño, el bostezo tiene un efecto opuesto: antagoniza la somnolencia y ayuda a mantener la atención.

La explicación fisiológica y experimental desmonta la idea de que el bostezo sirve para oxigenar la sangre, ya que los resultados muestran que el reflejo se puede inhibir casi por completo si se controla la temperatura de la cabeza.

Infografía sobre el bostezo con una persona bostezando, un cerebro, iconos de frío y calor, termómetros y texto explicativo con porcentajes de contagio.
Hallazgos del estudio de Andrew C. Gallup sobre la función adaptativa del bostezo y su efecto en la regulación térmica cerebral, desmintiendo su origen social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bostezo inducido por imágenes no depende de la empatía ni de la imitación social

Los experimentos dirigidos por Gallup en la Universidad de Albany concluyen que la propensión al bostezo inducido por imágenes o videos no depende de la empatía entre los participantes ni de la mera imitación social.

El reflejo es un fenómeno neurológico y fisiológico que responde al tipo de respiración y a las condiciones térmicas del cerebro.

Bajo circunstancias que favorecen el enfriamiento cerebral, el bostezo puede ser inhibido casi por completo, lo que revela su papel adaptativo en la biología humana.

Todas las cifras, hallazgos y conclusiones de este artículo provienen de los experimentos y publicaciones de Andrew C. Gallup y su equipo en la Universidad de Albany en Estados Unidos.

Temas Relacionados

BostezoCerebroSalud CerebralSaludmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Remedio natural para el sarro: la forma casera rápida y económica para limpiar y blanquear los dientes

El interés por métodos económicos y accesibles para mejorar la salud bucal sigue creciendo

Remedio natural para el sarro: la forma casera rápida y económica para limpiar y blanquear los dientes

Marcelo Ebrard viajará a Washington tras no alcanzar acuerdo para extender el T-MEC y preparar la revisión del tratado

El secretario de Economía iniciará una agenda de trabajo en Estados Unidos rumbo a la próxima ronda de conversaciones sobre el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá

Marcelo Ebrard viajará a Washington tras no alcanzar acuerdo para extender el T-MEC y preparar la revisión del tratado

Hasta que te conocí: el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a cines mexicanos

La canción que se popularizó con el Mundial 2026 llegará a la pantalla grande

Hasta que te conocí: el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a cines mexicanos

Gobernador de Puebla admite 140 fotomultas a su camioneta, así es como pagó

El mandatario de Puebla informa que ya liquidó las sanciones acumuladas por exceso de velocidad

Gobernador de Puebla admite 140 fotomultas a su camioneta, así es como pagó

Un infarto a los 35 años de edad: lo que se sabe del quinto muerto durante festejos del Mundial en CDMX

La Secretaría de Salud difundió este nuevo caso ocurrido en el marco de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Un infarto a los 35 años de edad: lo que se sabe del quinto muerto durante festejos del Mundial en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

“El Mayo Zambada” no quiere ir a la prisión donde está recluido “El Chapo”: pide a EEUU morir en cárcel médica

Reportan tres detenidos y diez hombres abatidos, ligados a “Los Chapitos”, tras ataque a Fuerzas Armadas en Sinaloa

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, dice la madre de Roxana Guzmán a horas de ser velada en Veracruz

EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Hasta que te conocí: el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a cines mexicanos

Hasta que te conocí: el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a cines mexicanos

Karla Mora, esposa de Memo Ochoa, sorprende con mensaje emotivo en su despedida del futbol

Ernesto Laguardia: sus más grandes polémicas y escándalos amorosos previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4

Primer participante revelado para La Casa de los Famosos México 4: conoce a esta estrella de Televisa

Cinco películas para entender la historia de Corea del Sur, gratis en la UNAM

DEPORTES

Un infarto a los 35 años de edad: lo que se sabe del quinto muerto durante festejos del Mundial en CDMX

Un infarto a los 35 años de edad: lo que se sabe del quinto muerto durante festejos del Mundial en CDMX

Bélgica elimina por goleada al último anfitrión del Mundial 2026

Harry Kane pone el juego en el Azteca entre sus noches favoritas: “fue un partido icónico”

Gobierno CDMX eleva a 5 la cifra de muertes por festejos mundialistas

Así intervino el Primer Ministro británico para evitar el cambio de horario del México vs Inglaterra