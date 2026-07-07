Línea 2 del Metro CDMX: cuántos trenes ofrecen servicio tras la remodelación e inversión millonaria

Trenes remodelados de la Línea 2 del Metro de Ciudad de México esperan pasajeros en la estación, con personal de seguridad presente. (Jefatura Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México concluyó y entregó las obras de remodelación en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Este 7 de julio, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, realizó un recorrido en las instalaciones de Hidalgo, estación que destacó por el cambio de iluminación y colocación de candelabros.

Además de las mejoras en las instalaciones de la Línea 2 del Metro CDMX, las autoridades también trabajaron para aumentar la flotilla de trenes que operan en el servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos. El proyecto contempló reparaciones de convoys para restaurarlos y así reducir los tiempos de espera.

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De acuerdo con las autoridades, la intervención en la Línea 2 tuvo una inversión de 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones provinieron del Gobierno de México. De ese monto, dos de cada tres pesos se destinaron al mantenimiento para garantizar el funcionamiento de la línea, mientras el resto se orientó a la remodelación visible de las estaciones, según explicó la mandataria.

Un tren remodelado de la Línea 2 del Metro de Ciudad de México espera en la estación con pasajeros en el andén. (Jefatura Gobierno CDMX)

¿Cuántos trenes operan en la Línea 2 tras finalizar remodelaciones?

La modernización de la Línea 2 del Metro CDMX permitió aumentar el número de trenes que están en servicio, anteriormente solo 28 convoys daban servicio, ahora con las obras concluidas se aumentó a 34 trenes; es decir que se integran seis nuevos trenes al servicio de la línea azul.

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La jefa de gobierno informó que la inversión permitió aumentar en 21% el número de trenes en operación en la Línea 2, al pasar de 28 a 34 unidades en servicio. Reiteró además que 782 millones de pesos se destinaron a la renovación integral de las 16 estaciones de esa ruta.

Brugada Molina señaló que las obras benefician a más de un millón de personas que usan diariamente esa ruta. También detalló que los trabajos incluyeron mantenimiento estructural, preventivo y correctivo de vías y material rodante, además de la recuperación de 34 trenes.

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Entregaron obras concluidas en la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

La mandataria agregó que se renovaron instalaciones hidráulicas y eléctricas a lo largo de la línea. Subrayó que la mayor parte de la inversión no es visible, pero se enfocó en la seguridad, la confiabilidad, la funcionalidad y el futuro de la infraestructura del Metro.

Trabajos de modernización en la Línea 2

La jefa de Gobierno precisó que 65% de la inversión total se dirigió al mantenimiento. Presentó ese gasto como parte de la estrategia para conservar en operación la infraestructura del sistema durante los próximos años.

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El director general del STC Metro Adrián Rubalcava Suárez dijo que el proyecto rebasó la renovación de imagen en estaciones. Explicó que también incluyó mantenimiento preventivo del material rodante, rehabilitación del sistema hidráulico, la red contra incendios, las subestaciones de rectificación eléctrica y la infraestructura de vías.

Cambios en Bellas Artes, Hidalgo y Allende

Así luce las remodelaciones de la Línea 2 del Metro (Jefatura Gobierno CDMX)

Solo en esas tres estaciones se instalaron mil nuevas luminarias y 202 cámaras de videovigilancia. También se colocaron nuevos murales, torniquetes y escaleras eléctricas, además de la renovación de muros, pisos y taquillas, así como la impermeabilización de cubiertas.

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Entre las acciones reportadas se encuentra la renovación de 8,480 metros cuadrados de pisos y la aplicación de pintura en 21,148 metros cuadrados. A ello se sumó la instalación de 1,304 metros lineales de señalética, 1,795 metros cuadrados de mármol travertino y 900 metros cuadrados de mosaico veneciano.

Así luce las remodelaciones de la Línea 2 del Metro (Jefatura Gobierno CDMX)

Rubalcava Suárez añadió que también se restauraron 158 metros cuadrados de murales. Asimismo, se incorporaron muros verdes, candelabros y faroles para fortalecer la identidad arquitectónica de esos espacios.

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El secretario de Movilidad Héctor García Nieto informó que entre enero y mayo de 2026 el STC registró alrededor de 407 millones de viajes. De ese total, más de 63 millones correspondieron a la Línea 2, equivalente a 15% de la demanda de toda la red.

Esas cifras colocan a la Línea 2 entre las rutas con mayor uso dentro del sistema. El aumento de trenes en operación y las obras en estaciones e instalaciones se realizaron en una línea que transporta a millones de pasajeros.

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