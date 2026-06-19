Para conocer Corea del Sur sin salir de la CDMX, esta exposición sobre el futuro, la tecnología y el arte del país asiático es el plan ideal

Un hombre, visto de espaldas, observa detalladamente una serie de pinturas expuestas en una pared blanca de una galería de arte, bajo el distintivo del INAH. (INAH)

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo presenta Tradición traducida, futuro imaginado. Arte contemporáneo de Corea, una exposición que reúne más de 40 obras de once artistas coreanos y que estará disponible de forma gratuita en el Centro Histórico de Ciudad de México hasta el 27 de septiembre de 2026.

La muestra combina arte tradicional con tecnología digital —incluida inteligencia artificial— para reinterpretar elementos de la cultura coreana: pintura, folclor, hanbok, hanji, literatura y patrones ancestrales. Los artistas emplean lenguajes visuales de vanguardia y experiencias inmersivas para invitar al público a interactuar con esas tradiciones desde una perspectiva futurista.

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🇰🇷 Así se vivió la Inauguración de la exposición «Tradición traducida, futuro imaginado. Arte contemporáneo de Corea» en el @MuseoCulturas, Sala Julio César Olivé, el pasado martes 16 de junio a las 16:00 horas. pic.twitter.com/EZr3l3GVxX — INAH (@INAHmx) June 18, 2026

Cinco instituciones detrás del proyecto

Una sala de exposición de arte muestra a varios visitantes que observan obras pictóricas y una pantalla digital en un museo con piso de madera. (INAH)

La exposición es fruto de una colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través del Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM), la Embajada de la República de Corea, el Museo de Arte Contemporáneo Savina de Seúl y el Centro Cultural Coreano de México.

Para la Secretaría de Cultura, la iniciativa forma parte de una estrategia de cooperación bilateral que busca facilitar la llegada de exposiciones, acervos y creadores internacionales a recintos nacionales.

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La K-Initiative y el Mundial 2026

Una ilustración conceptual vibrante muestra la fusión cultural entre México y Corea del Sur, con una ola de arte tradicional coreano, un balón de fútbol con ambas banderas, y fans celebrando con elementos de K-pop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición se enmarca en la K-Initiative, un programa cultural impulsado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea (MCST) y el Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA) con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El programa recorre las tres sedes mundialistas en México —Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México— y se articula en cuatro ejes temáticos: “Pasión que Une”, “Luz que Une”, “Miradas que Unen” y “Ritmos que Unen”. Además de la exposición en el MNCM, la K-Initiative incluye un pabellón coreano en la Aldea Global del Bosque de Chapultepec, espectáculos de artes escénicas tradicionales a cargo de agrupaciones como The Gwangdae, demostraciones de taekwondo por el equipo K-Tigers y presentaciones de grupos mexicanos de K-Pop Cover Dance.

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Una vibrante ilustración muestra a los integrantes de BTS reimaginados con la estética futurista y colorida del mundo de las Guerreras K-Pop, luciendo chaquetas llamativas y peinados multicolores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Nacional de Fútbol de Corea disputará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio mexicano: dos en Guadalajara y uno en Monterrey.

Lo que dijeron en la inauguración

La imagen ilustra una exposición de arte en una galería, mostrando diversas obras en paredes blancas y piso de madera pulida bajo iluminación artificial. (INAH)

El secretario técnico del INAH, José Luis Perea González, planteó tres preguntas al abrir la ceremonia: “¿Cómo dialogar con la tradición sin convertirla en una reliquia?, ¿cómo imaginar el futuro sin romper los vínculos con la memoria?, y ¿cómo innovar sin cuidar aquello que nos define?”

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Perea González subrayó que la muestra no propone una simple contemplación del patrimonio coreano, sino que evidencia “la capacidad de una cultura para reinventarse sin dejar de reconocerse a sí misma”.

El embajador de la República de Corea en México, Jooil Lee, celebró el puente cultural construido entre ambos países: “La cultura es el puente más sólido y noble para estrechar los lazos entre nuestras naciones”, afirmó.

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La directora del MNCM, Alejandra Gómez Colorado, señaló que el público tendrá la oportunidad de conocer “la innovación en las artes ancestrales bajo la primicia de traducir la tradición al lenguaje del presente”.

También participaron en la inauguración la directora general de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), María de Lourdes Ruiz Pastrana, y la directora del Centro Cultural Coreano de México, Sooyi Min.

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Dónde y cuándo visitar la exposición

Tradición traducida, futuro imaginado. Arte contemporáneo de Corea se presenta en la Sala Julio César Olivé del MNCM, ubicado en Moneda No. 13, Centro Histórico de Ciudad de México. La entrada es gratuita.

La exposición permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre de 2026. Durante junio y hasta el 5 de julio, el museo amplía su horario hasta las 19:00 h dentro de la programación del Mundial Social 2026.

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