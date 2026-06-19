México

Para conocer Corea del Sur sin salir de la CDMX, esta exposición sobre el futuro, la tecnología y el arte del país asiático es el plan ideal

Cinco instituciones impulsan esta propuesta artística como parte de una estrategia de cooperación bilateral que busca traer acervos, creadores internacionales y nuevos cruces culturales a espacios nacionales

Guardar
Google icon
Un hombre de espaldas con camisa a cuadros gris observa pinturas de retratos abstractos en una pared blanca. En la esquina superior izquierda hay un logo INAH
Un hombre, visto de espaldas, observa detalladamente una serie de pinturas expuestas en una pared blanca de una galería de arte, bajo el distintivo del INAH. (INAH)

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo presenta Tradición traducida, futuro imaginado. Arte contemporáneo de Corea, una exposición que reúne más de 40 obras de once artistas coreanos y que estará disponible de forma gratuita en el Centro Histórico de Ciudad de México hasta el 27 de septiembre de 2026.

La muestra combina arte tradicional con tecnología digital —incluida inteligencia artificial— para reinterpretar elementos de la cultura coreana: pintura, folclor, hanbok, hanji, literatura y patrones ancestrales. Los artistas emplean lenguajes visuales de vanguardia y experiencias inmersivas para invitar al público a interactuar con esas tradiciones desde una perspectiva futurista.

PUBLICIDAD

Cinco instituciones detrás del proyecto

Varias personas en una sala de exposición de arte, observando cuadros de fondo rojo y figuras abstractas, y una pantalla digital. Hay piso de madera y luces en el techo
Una sala de exposición de arte muestra a varios visitantes que observan obras pictóricas y una pantalla digital en un museo con piso de madera. (INAH)

La exposición es fruto de una colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través del Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM), la Embajada de la República de Corea, el Museo de Arte Contemporáneo Savina de Seúl y el Centro Cultural Coreano de México.

Para la Secretaría de Cultura, la iniciativa forma parte de una estrategia de cooperación bilateral que busca facilitar la llegada de exposiciones, acervos y creadores internacionales a recintos nacionales.

PUBLICIDAD

La K-Initiative y el Mundial 2026

Ilustración de una ola azul de arte coreano que choca con un balón de fútbol (banderas de México y Corea del Sur), rodeado de música, K-pop y fans.
Una ilustración conceptual vibrante muestra la fusión cultural entre México y Corea del Sur, con una ola de arte tradicional coreano, un balón de fútbol con ambas banderas, y fans celebrando con elementos de K-pop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición se enmarca en la K-Initiative, un programa cultural impulsado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea (MCST) y el Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA) con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El programa recorre las tres sedes mundialistas en México —Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México— y se articula en cuatro ejes temáticos: “Pasión que Une”, “Luz que Une”, “Miradas que Unen” y “Ritmos que Unen”. Además de la exposición en el MNCM, la K-Initiative incluye un pabellón coreano en la Aldea Global del Bosque de Chapultepec, espectáculos de artes escénicas tradicionales a cargo de agrupaciones como The Gwangdae, demostraciones de taekwondo por el equipo K-Tigers y presentaciones de grupos mexicanos de K-Pop Cover Dance.

Ilustración de siete figuras masculinas con vestimenta cyberpunk y peinados coloridos posando; lucen chaquetas de cuero y detalles neón en un fondo azul brillante.
Una vibrante ilustración muestra a los integrantes de BTS reimaginados con la estética futurista y colorida del mundo de las Guerreras K-Pop, luciendo chaquetas llamativas y peinados multicolores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Nacional de Fútbol de Corea disputará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio mexicano: dos en Guadalajara y uno en Monterrey.

Lo que dijeron en la inauguración

Una galería de arte con paredes claras y piso de madera. Cuatro obras de arte cuelgan de las paredes, una de ellas grande y roja, las otras coloridas. Focos de luz en el techo
La imagen ilustra una exposición de arte en una galería, mostrando diversas obras en paredes blancas y piso de madera pulida bajo iluminación artificial. (INAH)

El secretario técnico del INAH, José Luis Perea González, planteó tres preguntas al abrir la ceremonia: “¿Cómo dialogar con la tradición sin convertirla en una reliquia?, ¿cómo imaginar el futuro sin romper los vínculos con la memoria?, y ¿cómo innovar sin cuidar aquello que nos define?”

Perea González subrayó que la muestra no propone una simple contemplación del patrimonio coreano, sino que evidencia “la capacidad de una cultura para reinventarse sin dejar de reconocerse a sí misma”.

El embajador de la República de Corea en México, Jooil Lee, celebró el puente cultural construido entre ambos países: “La cultura es el puente más sólido y noble para estrechar los lazos entre nuestras naciones”, afirmó.

La directora del MNCM, Alejandra Gómez Colorado, señaló que el público tendrá la oportunidad de conocer “la innovación en las artes ancestrales bajo la primicia de traducir la tradición al lenguaje del presente”.

También participaron en la inauguración la directora general de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), María de Lourdes Ruiz Pastrana, y la directora del Centro Cultural Coreano de México, Sooyi Min.

Dónde y cuándo visitar la exposición

Tradición traducida, futuro imaginado. Arte contemporáneo de Corea se presenta en la Sala Julio César Olivé del MNCM, ubicado en Moneda No. 13, Centro Histórico de Ciudad de México. La entrada es gratuita.

La exposición permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre de 2026. Durante junio y hasta el 5 de julio, el museo amplía su horario hasta las 19:00 h dentro de la programación del Mundial Social 2026.

Temas Relacionados

Secretaría de CulturaCDMXArte contemporáneoInteligencia artificialque hacerCorea del SurArte y culturaCulturacultura En Mexicomexico-culturamexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 18 de junio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 18 de junio

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson y Romo sorprenden en la alineación mientras Fidalgo va a la banca

El Estadio Guadalajara alberga un nuevo enfrentamiento en Mundiales entre ambas selecciones, en un partido que anticipa definir al líder del Grupo A

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson y Romo sorprenden en la alineación mientras Fidalgo va a la banca

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: fanáticos dan portazo en el Fan Fest, policías contienen la situación

En cuestión de minutos, el equipo de Javier Aguirre saltará a la cancha del Estadio Guadalajara para enfrentarse a Corea

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: fanáticos dan portazo en el Fan Fest, policías contienen la situación

Las tres mejores frutas para cenar algo ligero y acompañar con yogurt griego

Estas preparaciones son opciones saludables para tu última comida del día

Las tres mejores frutas para cenar algo ligero y acompañar con yogurt griego

Estos son los conciertos gratis que tendrá la Alcaldía Tlalpan por el Día del Padre

La jornada del domingo 21 incluye lucha libre, una presentación de Alondra Emil y una actuación por el Día del Padre en la Explanada de la alcaldía, no en la Plaza del Bolero

Estos son los conciertos gratis que tendrá la Alcaldía Tlalpan por el Día del Padre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Procesan a “El Vani”, de La Familia Michoacana, por el secuestro de 12 personas: quedará preso en El Altiplano

Niegan amparo contra extradición a “El Jardinero”, líder del CJNG capturado en Nayarit

Refutan a Sheinbaum: abogados de los Farías Laguna afirman que todavía no tienen toda la carpeta del caso de huachicol fiscal

Localizan cadáver al interior de un vehículo en Guadalajara previo al partido México vs Corea del Sur

ENTRETENIMIENTO

Estos son los conciertos gratis que tendrá la Alcaldía Tlalpan por el Día del Padre

Estos son los conciertos gratis que tendrá la Alcaldía Tlalpan por el Día del Padre

Quién es la ex de Manuel Garcia-Rulfo, el supuesto nuevo amor de Shakira

Marcha LGBT 2026 en CDMX: María Daniela y su Sonido Lasser y otros artistas confirmados para Bellas Artes

¿Indirecta para Peso Pluma? Kenia Os habla de la fidelidad en sus relaciones

K-pop invade el Mundial 2026: estas son las estrellas que apoyarán a Corea ante México en Guadalajara

DEPORTES

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: se entona el Himno Nacional Mexicano

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: se entona el Himno Nacional Mexicano

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: fanáticos dan portazo en el Fan Fest, policías contienen la situación

Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Canadá golea a Qatar, pero la terrible lesión del canadiense Koné conmociona a jugadores y aficionados

Así le ha ido a México en los Mundiales cuando sale de la capital