Toyota se va de Baja California: la empresa japonesa instalará una nueva planta en Texas

Toyota invertirá 3,600 millones de dólares en Texas y trasladará parte de la producción de la Tacoma desde Baja California. REUTERS/Jorge Duenes/File Photo

La automotriz japonesa Toyota anunció una inversión de 3,600 millones de dólares para ampliar su complejo industrial en San Antonio, Texas, una decisión que incluirá el traslado de la producción de la camioneta Tacoma que actualmente se fabrica en su planta de Baja California.

El cambio se realizará de manera gradual durante los próximos cuatro años y la nueva línea de ensamblaje comenzará operaciones en 2030.

Toyota trasladará la producción de la Tacoma de Baja California a Texas

La empresa informó que la expansión contempla la construcción de una segunda línea de producción en San Antonio, la cual permitirá aumentar la capacidad anual de la planta en alrededor de 150 mil unidades y generar cerca de 2 mil nuevos empleos en Estados Unidos.

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Como parte de esta estrategia, la fabricación de la Tacoma dejará la planta Toyota Motor Manufacturing Baja California, ubicada en Tijuana, para concentrarse en Texas.

Toyota mueve producción de la Tacoma a Estados Unidos; planta de Baja California enfrenta incertidumbre. REUTERS/Athit Perawongmetha

Sin embargo, la compañía aclaró que mantendrá la producción de este modelo en su complejo de Guanajuato, donde continuará el ensamble de la nueva generación de la pickup, incluidas versiones híbridas.

Aranceles de Donald Trump influyen en la estrategia de Toyota

El anuncio ocurre en un contexto marcado por la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha reforzado la presión sobre los fabricantes de automóviles para trasladar más producción a territorio estadounidense.

Durante su administración se impusieron aranceles de hasta 25% a las importaciones de vehículos nuevos, además de gravámenes al acero, aluminio y autopartes, medidas que han impactado la industria automotriz instalada en México.

Aranceles de Trump presionan a Toyota a reforzar su producción en Estados Unidos. REUTERS/Evan Vucci

Aunque Toyota no atribuyó directamente su decisión a los aranceles, explicó que la inversión busca fortalecer su sistema de producción local en Estados Unidos y responder con mayor eficiencia a la demanda del mercado norteamericano.

Estas son las medidas que Toyota implementará próximamente

Toyota invertirá 3,600 millones de dólares en San Antonio, Texas .

La nueva línea de producción iniciará operaciones en 2030 .

Se crearán aproximadamente 2 mil nuevos empleos en Estados Unidos .

La producción de la Tacoma dejará gradualmente la planta de Tijuana .

La fabricación del modelo continuará también en la planta de Guanajuato.

Toyota reiteró que mantiene su compromiso con sus operaciones en México, Estados Unidos y Canadá, además de respaldar la continuidad del T-MEC.

Planta de Tijuana enfrenta un escenario de incertidumbre

El anuncio genera preocupación para la planta de Toyota en Baja California, ya que actualmente ese complejo produce exclusivamente la camioneta Tacoma.

Planta de Toyota en Tijuana enfrenta incertidumbre tras traslado de producción de la Tacoma. (Infobae)

De acuerdo con cifras de la empresa, la instalación ensambla alrededor de 166 mil unidades al año, de las cuales cerca del 93% se exportan principalmente a Estados Unidos y Canadá. Además, en la planta laboran más de 3 mil trabajadores y existe una red de aproximadamente mil 500 proveedores vinculados a sus operaciones.

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Especialistas advierten que, si antes de 2030 no se asigna un nuevo modelo para producir en Tijuana, la continuidad operativa de esa instalación podría verse comprometida.

Guanajuato conservará un papel estratégico en la producción de Toyota

A diferencia de Baja California, la planta de Guanajuato mantendrá un papel relevante dentro de la estrategia regional de Toyota. Ese complejo cuenta con una capacidad cercana a las 155 mil unidades anuales y seguirá fabricando la Tacoma para distintos mercados, incluidas las versiones híbridas de nueva generación.

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Guanajuato mantiene papel clave en la producción de Toyota pese al traslado de la Tacoma a Texas. REUTERS/Jorge Silva

La automotriz recordó que desde 2024 ambas plantas mexicanas producían de manera conjunta la nueva Tacoma para el mercado internacional. Antes de ello, parte del ensamble se realizaba en Texas, mientras que la fabricación en Baja California inició desde 2004.

Toyota reafirma su compromiso con México pese al cambio de producción

Pese al traslado parcial de operaciones, Toyota aseguró que continuará con presencia en México y que la reorganización responde al fortalecimiento de su red de manufactura en Norteamérica.

La empresa también reiteró la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que el acuerdo comercial sigue siendo un elemento clave para mantener integrada la producción automotriz de la región.

Tras darse a conocer el anuncio, las acciones de Toyota registraron movimientos en la Bolsa de Nueva York durante las operaciones fuera de mercado, reflejando la atención de los inversionistas ante uno de los cambios más relevantes en la estrategia de manufactura de la firma japonesa para Norteamérica en los próximos años.

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