México

“México no se siente presionado por EEUU”: Sheinbaum recuerda principios de relación bilateral tras pedir aclarar caso de ‘El Mayo’

La mandataria hizo especial énfasis en los principios que, según el gobierno mexicano, deben regir la relación de cooperación y seguridad con Estados Unidos

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Una mujer en un podio con el escudo de México, un hombre en blanco y negro superpuesto, una bandera mexicana y una figura en silueta al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que México se sienta presionado por el gobierno de Estados Unidos, luego de que le solicitara aclaraciones sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada efectuada en 2024.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 7 de julio, el gobierno de México dio un informe detallado sobre la cronología del caso y la solicitud de información que hizo a Estados Unidos luego de que se diera a conocer que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se atribuyera la detención.

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“México no se siente presionado por Estados Unidos. Estados Unidos puede ejercer presión sobre nosotros. El asunto es cómo respondemos. Y nosotros respondemos con dignidad, porque representamos al pueblo de México, que es un pueblo digno”, aseveró la mandataria, negando que exista una presión efectiva de parte de Estados Unidos hacia México.

Claudia Sheinbaum explicó que la información presentada en la conferencia sobre la cronología de la detención del excapo va más allá de la detención en sí misma y enfatizó que el objetivo es priorizar las condiciones y la transparencia en las que se dio el proceso, así como la veracidad de la información compartida entre ambos gobiernos.

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El Güero Guzmán llegando a EEUU. Cortesía: Pie de Nota
El Güero Guzmán llegando a EEUU. Cortesía: Pie de Nota

México exige aclaraciones a Estados Unidos por posible intervención del FBI

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Roberto Velasco, solicitó al gobierno de Estados Unidos que aclare la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que se supo, por un reportaje publicado en Pie de Nota, que el FBI se atribuyó el operativo en el que fue asegurada la avioneta que trasladó al exlíder del Cártel de Sinaloa desde México hasta Nuevo México en julio de 2024, junto con Joaquín Guzmán López “El Güero”.

Roberto Velasco Álvarez, informó que la solicitud busca esclarecer las condiciones en las que se efectuó la captura, ante la posibilidad de que autoridades estadounidenses hayan participado sin notificar al Gobierno de México. Según las declaraciones de Sheinbaum, el principal objetivo es determinar si se mintió sobre el operativo, ya que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, había negado la participación de agencias estadounidenses en la detención, contradiciendo la reciente atribución del FBI.

La presidenta cuestionó públicamente: “¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? De participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo, estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.

Ilustración en acuarela de una sala de juicio con un hombre sentado a la izquierda y un juez a la derecha, con una bandera de EEUU al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Principios de la relación bilateral en materia de seguridad

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum hizo especial énfasis en los principios que, según el gobierno mexicano, deben regir la relación de cooperación y seguridad con Estados Unidos. La mandataria enumeró y explicó los siguientes lineamientos:

  • Respeto a la soberanía y la integridad territorial: México exige que toda acción bilateral se fundamente en el reconocimiento pleno de la soberanía nacional y de sus fronteras.
  • Responsabilidad compartida y diferenciada: Ambos países deben asumir compromisos conjuntos, pero reconociendo las diferencias y capacidades de cada parte.
  • Respeto y confianza mutua: La transparencia y la veracidad son pilares fundamentales para evitar tensiones y fortalecer la confianza en la relación.
  • Cooperación sin subordinación: La colaboración internacional en materia de seguridad solo es válida si no implica sometimiento ni pérdidas de autonomía para México.

Sheinbaum subrayó que estos principios “no deben violarse en las relaciones bilaterales” y sentenció: “Así como nosotros no le mentimos al Gobierno de Estados Unidos, tampoco debe haber falsedades en la relación de ellos hacia nosotros”. Recalcó que cualquier intervención extranjera sin el consentimiento del Estado mexicano sería inaceptable y violatoria de los acuerdos internacionales y la Constitución.

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