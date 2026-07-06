Grupo “El Machete” amenaza con volver a las armas tras asesinato de su líder en Chiapas

Durante la grabación, los integrantes de “El Machete” advirtieron que podrían volver a levantarse en armas, como ocurrió en julio de 2021. (Crédito: redes sociales)

Integrantes del grupo de autodefensa conocido como “El Machete”, originario del municipio de Pantelhó, Chiapas, reaparecieron en un video difundido en redes sociales en el que advirtieron la posibilidad de retomar las armas tras el asesinato de su líder, Fernando Ruiz, ocurrido hace dos días en la localidad de Chenalhó.

En la grabación, hombres encapuchados señalaron que Ruiz y su hija fueron atacados a balazos presuntamente por integrantes del grupo armado conocido como “Los Herrera”, al que acusan de operar desde hace años en la región de Los Altos de Chiapas y de estar relacionado con distintos hechos de violencia, desplazamientos y desapariciones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo expuesto en el video, el ataque ocurrió en un contexto de tensiones persistentes entre ambas organizaciones, que mantienen disputas en comunidades de Pantelhó y municipios cercanos.

Amenaza de regreso armado

Durante la grabación, los integrantes de “El Machete” advirtieron que podrían volver a levantarse en armas, como ocurrió en julio de 2021, cuando el grupo se dio a conocer públicamente en medio de una crisis de violencia en la región.

PUBLICIDAD

Los encapuchados portaban armas de fuego y lanzaron consignas en las que responsabilizaron a autoridades locales y a presuntos grupos de poder en la zona por la situación de inseguridad. También señalaron al presidente municipal Juan Gómez Sántiz, a quien atribuyen supuestos vínculos con “Los Herrera”.

Asimismo, aseguraron que la autoridad municipal no fue elegida por la comunidad, sino impuesta, según su versión, en un contexto de conflicto político local.

PUBLICIDAD

Autodefensas denominados Los Machetes en su intento por retomar el control de la cabecera municipal de Pantelhó, en diciembre de 2024. (Cuartoscuro)

Origen del grupo y antecedentes de violencia

“El Machete” surgió en 2021 en Pantelhó, en la región de Los Altos de Chiapas, como un grupo de autodefensa integrado principalmente por habitantes indígenas tzotziles y tseltales.

En ese momento, sus integrantes afirmaron haberse organizado para enfrentar a un grupo criminal al que responsabilizaban de extorsiones, desapariciones y control armado en la zona, lo que derivó en desplazamientos forzados y una crisis de seguridad en varias comunidades.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la presencia del grupo ha estado marcada por episodios de confrontación y señalamientos de distintos actores, incluyendo acusaciones de presuntas desapariciones forzadas y retenciones ilegales, además de enfrentamientos con organizaciones rivales.

Tensión persistente en Pantelhó

La disputa entre “El Machete” y “Los Herrera” ha mantenido a Pantelhó y municipios cercanos en un escenario de violencia intermitente, con operativos de fuerzas estatales y federales desplegados en distintos momentos para intentar contener la situación.

PUBLICIDAD