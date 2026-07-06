México

Grupo “El Machete” amenaza con volver a las armas tras asesinato de su líder en Chiapas

La organización difundió un video en el que acusa a “Los Herrera” del ataque contra Fernando Ruiz y su hija en Chenalhó; la organización advierte un posible regreso armado en Pantelhó en medio de una nueva escalada de violencia en la región

Guardar
Google icon
Durante la grabación, los integrantes de “El Machete” advirtieron que podrían volver a levantarse en armas, como ocurrió en julio de 2021. (Crédito: redes sociales)

Integrantes del grupo de autodefensa conocido como “El Machete”, originario del municipio de Pantelhó, Chiapas, reaparecieron en un video difundido en redes sociales en el que advirtieron la posibilidad de retomar las armas tras el asesinato de su líder, Fernando Ruiz, ocurrido hace dos días en la localidad de Chenalhó.

En la grabación, hombres encapuchados señalaron que Ruiz y su hija fueron atacados a balazos presuntamente por integrantes del grupo armado conocido como “Los Herrera”, al que acusan de operar desde hace años en la región de Los Altos de Chiapas y de estar relacionado con distintos hechos de violencia, desplazamientos y desapariciones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo expuesto en el video, el ataque ocurrió en un contexto de tensiones persistentes entre ambas organizaciones, que mantienen disputas en comunidades de Pantelhó y municipios cercanos.

Amenaza de regreso armado

Durante la grabación, los integrantes de “El Machete” advirtieron que podrían volver a levantarse en armas, como ocurrió en julio de 2021, cuando el grupo se dio a conocer públicamente en medio de una crisis de violencia en la región.

PUBLICIDAD

Los encapuchados portaban armas de fuego y lanzaron consignas en las que responsabilizaron a autoridades locales y a presuntos grupos de poder en la zona por la situación de inseguridad. También señalaron al presidente municipal Juan Gómez Sántiz, a quien atribuyen supuestos vínculos con “Los Herrera”.

Asimismo, aseguraron que la autoridad municipal no fue elegida por la comunidad, sino impuesta, según su versión, en un contexto de conflicto político local.

Chiapas, Panthelhó
Autodefensas denominados Los Machetes en su intento por retomar el control de la cabecera municipal de Pantelhó, en diciembre de 2024. (Cuartoscuro)

Origen del grupo y antecedentes de violencia

“El Machete” surgió en 2021 en Pantelhó, en la región de Los Altos de Chiapas, como un grupo de autodefensa integrado principalmente por habitantes indígenas tzotziles y tseltales.

En ese momento, sus integrantes afirmaron haberse organizado para enfrentar a un grupo criminal al que responsabilizaban de extorsiones, desapariciones y control armado en la zona, lo que derivó en desplazamientos forzados y una crisis de seguridad en varias comunidades.

Desde entonces, la presencia del grupo ha estado marcada por episodios de confrontación y señalamientos de distintos actores, incluyendo acusaciones de presuntas desapariciones forzadas y retenciones ilegales, además de enfrentamientos con organizaciones rivales.

Tensión persistente en Pantelhó

La disputa entre “El Machete” y “Los Herrera” ha mantenido a Pantelhó y municipios cercanos en un escenario de violencia intermitente, con operativos de fuerzas estatales y federales desplegados en distintos momentos para intentar contener la situación.

Temas Relacionados

El MacheteChiapasPantelhóLos Herreramexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy lunes 6 de julio en CDMX: cortes parciales en Paseo de la Reforma por retiro de pantallas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy lunes 6 de julio en CDMX: cortes parciales en Paseo de la Reforma por retiro de pantallas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 6 de julio: se pronostican lluvias intensas para regiones del norte y sur

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 6 de julio: se pronostican lluvias intensas para regiones del norte y sur

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 6 de julio

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 6 de julio

UNAM presenta denuncia penal por fraude en el examen de Ingreso a Licenciatura 2026

La institución señala que algunos actores habrían engañado a familias con ofertas para respaldar la aplicación del Concurso de Selección

UNAM presenta denuncia penal por fraude en el examen de Ingreso a Licenciatura 2026

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, dice la madre de Roxana Guzmán a horas de ser velada en Veracruz

Ocho personas fueron detenidas por su asesinato, de los cuales cuatro son integrantes del Grupo Sombra y el resto policías municipales de Ixhuatlán del Sureste

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, dice la madre de Roxana Guzmán a horas de ser velada en Veracruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, dice la madre de Roxana Guzmán a horas de ser velada en Veracruz

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, dice la madre de Roxana Guzmán a horas de ser velada en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

Otra periodista asesinada en México: Academia de la Comunicación exige fin a la impunidad

Sheinbaum pidió transparentar la detención del “Mayo” Zambada: “Es importante que esto se abra, se discuta”

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le quería quitar a su hijo José Eduardo cuando era niño

Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le quería quitar a su hijo José Eduardo cuando era niño

Majo Aguilar asegura que fue el mejor Mundial en la historia del Tri tras perder contra Inglaterra: “¡Viva más que nunca!″

Fátima Bosch alienta a la Selección Mexicana tras su eliminación en el Mundial 2026: “Seguiremos luchando”

Maestro Shifu sufre duro golpe tras apostar por México en el duelo ante Inglaterra: “Perdí dos millones”

Aldo de Nigris rompe en llanto durante transmisión en vivo tras derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra

DEPORTES

Prensa inglesa pide un partido contra México, pero ahora en Wembley: “Ha sido un anfitrión maravilloso”

Prensa inglesa pide un partido contra México, pero ahora en Wembley: “Ha sido un anfitrión maravilloso”

Este fue el emotivo momento que se vivió entre Chicharito y la Hormiga González tras terminar el México vs Inglaterra

Los cinco minutos que le costaron el Mundial a México, según Erik Lira

Jugadores de NFL describen el México vs Inglaterra como el mejor juego en lo que va del Mundial 2026

México se mostró inoperante e incapaz de inquietar al equipo inglés en desventaja numérica