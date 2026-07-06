CALENDARIO Pensión Mujeres Bienestar 2026: cómo se distribuyen los PAGOS de julio letra por letra a las beneficiarias

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron este lunes 6 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto se dio a conocer esta mañana durante la Mañanera del Pueblo por la titular del programa, Leticia Ramírez.

Los depósitos se llevarán a cabo del lunes 6 al miércoles 29 de julio de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

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Cabe recordar que el programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y va dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad. Este 2026, cada participante recibe un recurso monetario de 3 mil 100 de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar.

Una mujer mexicana de mediana edad sonríe cálidamente en una concurrida acera de la Ciudad de México, con puestos de comida y transeúntes al fondo, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario oficial de la Pensión Mujeres Bienestar

Este lunes las primera beneficiarias que ya podrán cobrar su dinero son aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra A, mientras que las últimas que tendrán el dinero disponible serán aquellas cuyo primer apellido inicie con W, X, Y y Z.

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Primera parte

Letra A : lunes 6 de julio

Letra B : martes 7 de julio

Letra C : miércoles 8 de julio

Letra C (Sembrando Vida) : jueves 9 de julio

Letras D, E, F : viernes 10 de julio

Letra G : lunes 13 de julio

Letra G : martes 14 de julio

Letras H, I, J, K : miércoles 15 de julio

Letra L: jueves 16 de julio

Segunda parte

Letra M : viernes 17 de julio

Letra M : lunes 20 de julio

Letras N, Ñ, O : martes 21 de julio

Letras P, Q : miércoles 22 de julio

Letra R : jueves 23 de julio

Letra R : viernes 24 de julio

Letra S : lunes 27 de julio

Letras T, U, V : martes 28 de julio

Letras W, X, Y, Z: miércoles 29 de julio

Como cada periodo de pagos, los recursos se entregarán de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez, titular de la misma.

¿Cómo saber si ya me llegó la pensión?

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a las beneficiarias la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

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También existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.