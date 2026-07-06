17 mil policías y 114 detenidos: el saldo del operativo en CDMX para el México vs Inglaterra

Más de 1.3 millones de aficionados asistieron; autoridades destacan saldo blanco en la capital.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el operativo implementado con motivo del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, concluyó con saldo blanco, pese a la masiva concentración de aficionados en distintos puntos de la capital.

La administración capitalina reportó que alrededor de 1.35 millones de personas acudieron al Zócalo, Paseo de la Reforma y otros 56 espacios habilitados para seguir la transmisión del encuentro, mientras que más de 17 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participaron en las labores de vigilancia, prevención y control del orden público, respaldados por más de 40 mil servidores públicos de distintas dependencias.

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SSC reporta 114 personas remitidas y seis detenidas tras el encuentro mundialista

Como resultado del dispositivo de seguridad, la SSC informó que 114 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico por diversas faltas administrativas y seis fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

SSC remite a 114 personas y detiene a seis durante operativo por el México vs Inglaterra. Crédito: SSC

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dos de los detenidos enfrentan investigaciones por fraude, tres por robo de teléfonos celulares y uno por agresiones contra policías.

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Además, las autoridades reportaron el control de ocho conatos de riña, la localización de cinco personas que habían sido reportadas como extraviadas y la evacuación de 16 asistentes del Estadio Ciudad de México por generar conflictos o alteraciones al orden.

Resultados del operativo en cifras

1.35 millones de asistentes en puntos de reunión de la capital.

17 mil policías desplegados por la SSC.

114 personas remitidas al Juzgado Cívico.

Seis detenidos puestos a disposición del Ministerio Público.

46 mil 300 latas de cerveza decomisadas .

4 mil 672 envases de vidrio asegurados .

7 mil 725 latas de espuma retiradas .

Ocho conatos de riña controlados .

Cinco personas extraviadas localizadas.

Decomisan miles de bebidas alcohólicas y refuerzan filtros de acceso

Uno de los principales objetivos del operativo fue inhibir la venta y consumo de alcohol en la vía pública.

Las autoridades aseguraron miles de latas y botellas de alcohol durante el operativo en la CDMX.

Para ello se instalaron 26 filtros de acceso en Paseo de la Reforma, donde también se estableció una zona de cero tolerancia para el comercio informal entre la Fuente de la Diana Cazadora y la Glorieta del Ahuehuete.

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Como parte de estas acciones fueron decomisadas 46 mil 300 latas de cerveza, 4 mil 672 envases de vidrio, 7 mil 725 latas de espuma y otros objetos considerados de riesgo.

Asimismo, se implementó un segundo cinturón de seguridad para regular el ingreso de personas y vehículos, además de células especializadas para atender posibles riñas y prevenir incidentes durante los festejos.

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Autoridades destacan coordinación y saldo blanco durante la jornada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, calificó como un logro que la jornada concluyera sin incidentes mayores y destacó que millones de personas pudieron disfrutar del Mundial de forma segura.

Autoridades destacan coordinación institucional y saldo blanco durante la jornada mundialista. ( FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM.)

La mandataria también reconoció el trabajo coordinado entre las alcaldías capitalinas, municipios de la zona metropolitana y distintas dependencias encargadas de seguridad, movilidad, salud y protección civil.

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Por su parte, Pablo Vázquez agradeció la labor de los integrantes de las distintas áreas de la SSC, incluyendo las subsecretarías de Operación Policial, Tránsito, Inteligencia, Participación Ciudadana, Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial, la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales y los cadetes de la UNIPOL.

La vigilancia continuará durante el cierre del Mundial 2026

Aunque México quedó eliminado tras caer 3-2 frente a Inglaterra, las autoridades capitalinas adelantaron que los dispositivos de seguridad continuarán durante las fases finales del Mundial.

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CDMX mantendrá operativo de seguridad durante el cierre del Mundial 2026. Crédito: Cuartoscuro

Pablo Vázquez señaló que la Policía de la Ciudad de México permanecerá desplegada en las transmisiones públicas, el Fan Fest y los espacios de concentración para garantizar la seguridad de asistentes nacionales y extranjeros hasta la conclusión de la justa mundialista.

Las autoridades sostuvieron que la estrategia aplicada durante los encuentros disputados en la capital permitió mantener el orden, facilitar la movilidad y reducir riesgos derivados de las grandes concentraciones de personas, por lo que continuará durante los próximos días con operativos similares en los puntos donde se desarrollen actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

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