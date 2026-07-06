Sheinbaum a la Selección: ‘Faltó el último gol, pero nos dieron mucha alegría

Durante la mañanera de este lunes, la mandataria reconoce el desempeño del Tricolor en el Mundial 2026 y afirma que el equipo generó ánimo colectivo, pese al 3-2 del domingo en el Estadio Ciudad de México. (Infobae México: Jovani Pérez)

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió este lunes, durante su conferencia mañanera, a la eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras la derrota 3-2 ante Inglaterra disputada el domingo en el Estadio Ciudad de México. La mandataria calificó la actuación del equipo como la mejor participación de cualquier selección en los mundiales.

En su conferencia mañanera de este lunes, la mandataria reconoce el desempeño del Tri pese a la eliminación en octavos, luego del 3-2 ante Inglaterra el domingo en el Estadio Ciudad de México

“Nos dieron mucha alegría”, dice la mandataria

Al iniciar sus comentarios sobre el partido, Sheinbaum reconoció el desempeño del equipo nacional. “Aparte de felicitar a la Selección, realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien”, señaló la presidenta.

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La mandataria destacó que, más allá del resultado final, el equipo cumplió con las expectativas de la afición durante la mayor parte del encuentro:

Reconoció el nivel de juego mostrado por el Tricolor.

Subrayó el ánimo generado entre la población mexicana.

Extendió el reconocimiento a “todas y todos los mexicanos”.

“Faltó el último gol”

Sobre el resultado que dejó fuera a México del torneo, Sheinbaum fue puntual: “faltó el último gol”, expresó, en referencia a la capacidad ofensiva del equipo durante los minutos decisivos del partido.

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El encuentro, disputado ante Inglaterra, terminó con marcador de 3-2. De acuerdo con la cobertura del partido, el conjunto inglés tomó ventaja con un doblete de Jude Bellingham, mientras que Julián Quiñones descontó para México antes del descanso. En la segunda mitad, Harry Kane amplió la diferencia mediante un penal.

“La mejor participación” en la historia de los mundiales

La presidenta subrayó que, pese a no ser experta en el tema, considera que el desempeño del combinado nacional superó al de ediciones anteriores. “Yo ya tengo mis añitos, no es que sea experto en fútbol, pero la verdad creo que ha sido la mejor participación de cualquier selección en los mundiales”, afirmó. Añadió que la exigencia física y técnica de los torneos crece con cada edición, y reconoció el ambiente de “orgullo, esperanza y unidad” que, dijo, fue reconocido internacionalmente.

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(Captura de pantalla)

Mensaje a la afición

Cuestionada sobre un mensaje para quienes se sienten tristes por la eliminación, Sheinbaum llamó a mantener el ánimo y reconocer el esfuerzo del equipo. “Obviamente nos hubiera gustado que ganara la selección, pero hay que tener ánimo y reconocer el esfuerzo y seguir hacia adelante”, expresó.

Acercamiento pendiente con la Federación

La mandataria adelantó que buscará comunicación con la Federación Mexicana de Futbol para continuar impulsando las escuelas deportivas a lo largo del país. En ese sentido, informó que el programa “Mundial Social” no fue un evento único, sino que las canchas construidas y las competencias organizadas continuarán el próximo año, en beneficio de niñas, niños y jóvenes que buscan desarrollarse en el deporte.

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Sheinbaum destaca “hermandad” durante su visita a Ciudad Nezahualcóyotl

Cuestionada sobre su experiencia en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, donde acudió para presenciar el partido junto a la afición, la presidenta describió el ambiente como uno de cercanía y calidez por parte de los vecinos.

Sheinbaum señaló que percibió una reacción similar a la de cualquier otro grupo de aficionados: emoción, gritos y entusiasmo durante el encuentro. Al término del partido, pese al resultado adverso, la mandataria consideró que la gente se mostró satisfecha con la participación del equipo nacional.

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La presidenta empleó el término "hermandad" para describir el vínculo que percibe con la ciudadanía en este tipo de encuentros. “Eso es lo que siento cuando estoy con la gente, es no hay distancia, no hay diferencia... entre todos somos parte de México, de este gran país, de nuestro gran pueblo”, expresó.

La presidenta y la mandataria mexiquense vieron juntas el partido de México contra Inglaterra. (Presidencia)

Contexto del mensaje presidencial

Las declaraciones se dan un día después de que la Selección quedara eliminada del Mundial 2026, torneo organizado por México junto con Estados Unidos y Canadá. Con la eliminación, Inglaterra avanzó a cuartos de final, donde enfrentará a Noruega, selección que dio la sorpresa del torneo al eliminar a Brasil.

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Hasta el momento, la presidenta no ha ofrecido declaraciones sobre posibles cambios en la dirección técnica ni sobre el futuro del proceso rumbo a próximos torneos.