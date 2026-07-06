La cifra que reveló el Mundial: así bajaron los homicidios en México durante los partidos de la Selección

La presidenta Claudia Sheinbaum se muestra en una composición que yuxtapone el Estadio Azteca, sede del Mundial 2026, con imágenes de fichas de búsqueda de personas desaparecidas, reflejando un contraste social en México. (Jovani Pérez)

Durante los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, la tasa de homicidios a nivel nacional registró una caída significativa, de acuerdo con datos gubernamentales citados en un reportaje publicado por The New York Times. La cifra corresponde específicamente al día del primer partido del equipo mexicano en el torneo.

Un país que se detiene por el fútbol

Según el reportaje, firmado por Tariq Panja y James Wagner, el impacto del Mundial en la vida cotidiana del país fue notable más allá del ámbito deportivo. El medio señala que hubo cierres generalizados de escuelas durante los encuentros de México, y que el país prácticamente se paralizaba cada vez que la Selección salía a la cancha.

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Esta pausa colectiva, de acuerdo con el diario neoyorquino, coincidió con el descenso en la incidencia de homicidios registrado el día del debut mundialista del equipo mexicano, aunque el reportaje no detalla la magnitud exacta de la caída ni la fuente gubernamental específica citada.

Una niña de primaria mexicana con uniforme observa atentamente el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP en su salón de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cuatro victorias que unieron al país

El desempeño de la Selección fue un factor clave detrás del fenómeno. México encadenó cuatro victorias consecutivas sin recibir gol, una racha que, según el NYT, generó una ola de entusiasmo nacional que se tradujo en celebraciones masivas, particularmente sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

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De acuerdo con el reportaje, más de un millón de personas se congregaron en esa avenida tras el triunfo de México sobre Ecuador, un episodio que el propio medio describe como un símbolo de la pasión nacional despertada por el torneo.

El otro lado de la fiesta: cuatro muertes en festejos

Pese al respiro reflejado en la cifra de homicidios, el reportaje también documenta que cuatro personas murieron durante los festejos posteriores a la victoria de México sobre Ecuador. El NYT no ofrece detalles adicionales sobre las circunstancias de estos fallecimientos.

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Como medida preventiva ante la intensidad de las celebraciones, las autoridades capitalinas impusieron una ley seca en el centro de la ciudad durante los días de partido, además de implementar revisiones de bolsas. Sin embargo, de acuerdo con el reportaje, muchas personas encontraron formas de consumir alcohol pese a estas restricciones, prolongando los festejos hasta la madrugada.

Las restricciones de ‘Ley Seca’ con cinta de advertencia se superponen sobre una multitud que celebra con banderas mexicanas en la Ciudad de México, junto a una botella de tequila y vasos. (Jovani Pérez | Infobae México )

Contexto de fondo: violencia y contrastes

El reportaje del NYT enmarca este respiro dentro de un panorama más amplio de desafíos que enfrenta el país. El medio describe a México como una nación de más de 130 millones de habitantes, con una economía de relevancia global, pero también como un país asociado con la violencia del crimen organizado, la desaparición de personas —cifra que, según el reportaje, supera las 130 mil— y la corrupción.

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En ese contexto, de acuerdo con testimonios recabados por el diario, el Mundial habría representado para muchos mexicanos una oportunidad de “olvidar los problemas” temporalmente, aunque el propio reportaje cita a un entrevistado señalando que “mañana enfrentaremos los mismos retos de siempre”.

El reportaje del NYT describe al Mundial como un respiro ante la violencia en México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Lo que resta por confirmar

Datos oficiales del SESNSP confirman una tendencia sostenida a la baja en los homicidios dolosos durante 2026 —de hasta 46% respecto a enero de 2025—, aunque no fue posible verificar de forma independiente la cifra puntual citada por The New York Times sobre el día específico del primer partido de México en el Mundial.

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