México

Pensión Bienestar 2026: quiénes reciben su depósito este lunes 6 de julio

La dispersión del apoyo económico avanza de forma escalonada para garantizar una entrega ordenada entre las personas incorporadas al programa

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Dibujo en tono rojizo de pareja de adultos mayores tomados de la mano, sonriendo. Billetes de 1000 pesos caen. Fondo con logos "GOBIERNO DE MÉXICO" y "Banco del Bienestar".
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega el apoyo del bimestre julio-agosto con un calendario por la primera letra del apellido. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores comienza con la entrega de recursos correspondientes al bimestre julio-agosto, mediante un calendario organizado por la primera letra del apellido de cada derechohabiente. Este mecanismo permite distribuir los depósitos a lo largo del mes y reducir la concentración de personas en las sucursales del Banco del Bienestar.

Durante 2026, el apoyo económico registró un incremento al pasar de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos por beneficiario. El recurso se deposita directamente en la tarjeta del programa, por lo que no es necesario acudir el mismo día a retirar el dinero, ya que este permanece disponible en la cuenta hasta que el titular decida utilizarlo.

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Este lunes 6 de julio, el calendario oficial indica que corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra A. A partir de esa fecha, la dispersión continuará de manera escalonada hasta cubrir a todos los beneficiarios inscritos, siguiendo el orden establecido por las autoridades responsables del programa.

Calendario completo de pagos de julio

Calendario de pago bimestral julio-agosto 2026 con logos de programas sociales. Tabla de letras, días y fechas de julio. Un pájaro cardenal y flores rojas
Un calendario muestra las fechas de pago para programas de asistencia social distribuidas por la letra inicial del apellido del beneficiario y día de la semana para julio de 2026. (Secretaría del Bienestar)

La programación de depósitos para este mes quedó distribuida de la siguiente manera:

  • Lunes 6 de julio: letra A
  • Martes 7 de julio: letra B
  • Miércoles 8 de julio: letra C
  • Jueves 9 de julio: letra C (Sembrando Vida)
  • Viernes 10 de julio: letras D, E y F
  • Lunes 13 de julio: letra G
  • Martes 14 de julio: letra G
  • Miércoles 15 de julio: letras H, I, J y K
  • Jueves 16 de julio: letra L
  • Viernes 17 de julio: letra M
  • Lunes 20 de julio: letra M
  • Martes 21 de julio: letras N, Ñ y O
  • Miércoles 22 de julio: letras P y Q
  • Jueves 23 de julio: letra R
  • Viernes 24 de julio: letra R
  • Lunes 27 de julio: letra S
  • Martes 28 de julio: letras T, U y V
  • Miércoles 29 de julio: letras W, X, Y y Z

Con este esquema, las autoridades buscan que cada grupo de beneficiarios reciba el recurso en una fecha específica, lo que facilita la operación del programa y permite que la entrega se realice de manera ordenada durante todo el mes.

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¿Cuál es el objetivo del programa y qué documentos se requieren para incorporarse?

El programa distribuye los depósitos durante julio para reducir la concentración de personas en sucursales del Banco del Bienestar.
El programa distribuye los depósitos durante julio para reducir la concentración de personas en sucursales del Banco del Bienestar.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social dirigido a fortalecer las condiciones de vida de este sector de la población mediante la entrega de un apoyo económico bimestral.

Además de representar un ingreso para miles de familias, la estrategia forma parte de las políticas públicas enfocadas en ampliar la protección social y contribuir a que las personas mayores cuenten con mayores condiciones de estabilidad económica.

Para solicitar el beneficio es indispensable presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto. En caso de que el trámite sea realizado por una persona auxiliar, esta también deberá entregar su identificación, CURP, comprobante de domicilio y acreditar el vínculo con la persona adulta mayor mediante el Formato Único de Bienestar.

Una vez completado el proceso de incorporación y validada la documentación, los beneficiarios pueden recibir los depósitos de acuerdo con el calendario oficial que publica el programa para cada periodo de pago.

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