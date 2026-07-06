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Monedas de oro y plata: cuál es su precio este lunes

El costo de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

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El valor del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)
El valor del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Las monedas de oro y plata son una buena opción para aquellos que buscan hacer una inversión con menor riesgo, para iniciar una valiosa colección o simplemente para dar un obsequio.

Cualquiera que sean las razones para adquirir alguna de estas codiciadas piezas, es bueno conocer que su costo no es estable, cambia todos los días, tanto puede subir como bajar.

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El precio de las monedas de oro y plata depende, básicamente, del precio internacional de los metales preciosos, así como del tipo de cambio del peso frente al dólar. Por eso, aquí están los precios de las piezas este lunes 6 de julio.

Centenarios y onzas

El Banco de México (Banxico) tiene una lista de vendedores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

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Varias de estas Instituciones tienen un apartado en sus páginas oficiales con el valor en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Centenario de oro

Compra

76.900 pesos en Citibanamex

73.218 pesos en Banorte

Venta

89.900 pesos en Citibanamex

99.315 pesos en Banorte

95.976 pesos en Banregio

Onza de plata

Compra

1.049 pesos en Banco Azteca

918.85 pesos en Banorte

Venta

1.229 pesos en Banco Azteca

1728.9 pesos en Banorte

1357 pesos en Banregio

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro: 15.367 pesos en compra y 19.899 pesos en venta en Banorte

Azteca de oro: 30.733 pesos la compra y 39.798 pesos la venta en Banorte

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)

Si buscas comprar o vender ya sea oro o plata, tienes que saber que existen una serie de requisitos para lograrlo, mismos que varían dependiendo el banco.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender tienen que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

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