Los rescates de los Topos mexicanos en Venezuela: les negaron ayudar pese a indicios de sobrevivientes pero salvaron a un joven de 21 años

A drone view shows rescuers working at the site of a collapsed building, in the aftermath of earthquakes, in La Guaira, Venezuela, July 2, 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

Los Topos mexicanos denunciaron que funcionarios de Venezuela les impidieron continuar labores de rescate en la Residencia Gradisca, en Macuto, La Guaira, la noche del martes 30 de junio, pese a que sus perros habrían marcado al menos tres puntos con posible presencia de sobrevivientes bajo los escombros. La acusación cobra peso por el contexto de los sismos del 24 de junio y por la propia fase de búsqueda, que las autoridades venezolanas mantenían abierta en sitios donde aún pudiera haber personas con vida.

El bloqueo habría ocurrido alrededor de las 23:00 en el sector Las Quince Letras. De acuerdo con la denuncia difundida por los rescatistas, una cuadrilla de Corpoelec, bajo órdenes de un general, cerró el acceso y pidió priorizar la recuperación de un cuerpo antes de permitir nuevas maniobras de exploración.

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La denuncia apunta a un punto central: el grupo mexicano asegura que no recibió explicación sobre la orden que detuvo el ingreso al inmueble. En una operación de este tipo, la interrupción de minutos puede modificar el resultado cuando todavía existe posibilidad de hallar sobrevivientes.

La búsqueda seguía abierta mientras Los Topos denunciaban el bloqueo

Este video presenta un fragmento de cobertura en vivo donde un hombre con barba, vestido con una prenda naranja, se dirige a la cámara. El contenido textual visible incluye 'BÚSQUEDA DE VIDA CON PERROS EN...' y 'COBERTURA EN VIVO'. Se aborda la denuncia de un integrante de Los Topos mexicanos, quienes afirman no haber podido realizar labores de búsqueda con perros en la Residencia Gradisca, en Macuto, La Guaira, debido a restricciones de las autoridades de seguridad venezolanas, a pesar de que los caninos habrían marcado puntos bajo escombros.

La Residencia Gradisca es uno de los edificios que colapsaron en La Guaira tras los terremotos del pasado 24 de junio. La acusación de los brigadistas se sumó a otros señalamientos sobre restricciones a equipos internacionales y voluntarios que participaban en distintas zonas afectadas por los sismos.

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Hasta la noche del jueves, Delcy Rodríguez informó que la cifra de personas rescatadas con vida ascendía a 6,462. También precisó que la fase de búsqueda y rescate no se había cerrado y que las labores continuarían en cualquier punto donde hubiera indicios de personas vivas.

Ese dato coloca la denuncia de Los Topos en el centro de la emergencia: el equipo afirma que sí existían señales de vida en el edificio donde se les impidió trabajar. Según su versión, los binomios caninos detectaron al menos tres áreas que debían revisarse entre los restos de la estructura.

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Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han dado una respuesta oficial específica sobre ese señalamiento. Tampoco se reportó una explicación pública sobre la razón para frenar la exploración en ese punto de Macuto.

Cobertura en vivo documenta las labores de búsqueda de sobrevivientes en Residencia Gradisca, La Guaira, Venezuela. El video muestra personal de rescate, algunos con uniformes naranjas y cascos, en un entorno de operaciones. Un equipo de comentaristas presenta la información, con texto en pantalla indicando 'GUARIMBA - DÍA 7' y 'BÚSQUEDA DE VIDA CON PERROS'. La transmisión aborda la alegada interrupción por parte de autoridades a los trabajos de búsqueda de los Topos mexicanos en la zona.

El rescate de Aarón Levi sostuvo la esperanza tras más de cuatro días

En medio de la emergencia en La Guaira, una de las historias que mantuvo la expectativa de hallar más sobrevivientes fue la de Aarón Levi Cantillo, de 21 años. El joven fue rescatado con vida esta madrugada por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con Los Topos y Protección Civil de Venezuela.

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Aarón permaneció 106 horas atrapado y estaba a 12 metros bajo tierra tras el derrumbe de su edificio. Su extracción requirió una operación de 43 horas y, de acuerdo con la información disponible, fue el único sobreviviente de esa estructura, donde otras cuatro personas murieron.

El caso mostró por qué los equipos especializados insistían en mantener abiertas las maniobras cuando existían indicios concretos. La localización con vida del joven ocurrió después de más de cuatro días bajo las ruinas, un plazo que en otras circunstancias podría haberse considerado extremo.

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Cobertura de evento. Un joven de 21 años, Aarón Levi Cantillo, se abraza con miembros del equipo de rescate mexicano "Topos" en el interior de una vivienda. El equipo lo salvó tras permanecer sepultado durante cuatro días a causa de los terremotos. Los hombres visten una sudadera clara y un uniforme naranja y negro con la palabra "RESCATE". Una mujer graba el momento con un teléfono móvil en la casa. La escena documenta un reencuentro.

El reencuentro del joven con los rescatistas mexicanos se convirtió en una de las escenas de alivio dentro de una jornada marcada por derrumbes y pérdidas humanas. Su sobrevivencia reforzó la idea de que las señales detectadas por binomios de búsqueda debían agotarse antes de suspender cualquier intervención.

Los primeros brigadistas regresaron a la CDMX tras su misión en Venezuela

La noche de este jueves, un grupo de brigadistas de rescate internacional Topos regresó a la Ciudad de México. Se trató de los primeros integrantes de esa misión que volvieron al país después de participar en labores de búsqueda y rescate en Venezuela.

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Los rescatistas habían salido la semana pasada. A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fueron recibidos con aplausos por ciudadanos venezolanos que viven en México.

Durante ese recibimiento, mientras posaban para una fotografía con las banderas de México y Venezuela, se escuchó la consigna: “¡Topos, hermanos, ya son venezolanos!”.

Días antes, el rescatista Carlos Morales Cienfuegos, de 64 años y con 54 años de experiencia, explicó parte del trabajo realizado desde la llegada de la brigada al municipio de Chacao, en Caracas. Detalló que lograron rescatar a un perro que estaba junto a su dueña, quien murió, y que además recuperaron a dos víctimas más.

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Morales también precisó que el grupo mexicano estaba integrado por 10 rescatistas. Esa capacidad operativa fue parte del despliegue con el que participaron en distintos puntos de la emergencia provocada por los sismos del 24 de junio.

• Los Topos denunciaron que la noche del 30 de junio les impidieron entrar a la Residencia Gradisca, aunque sus perros habrían marcado tres puntos con posible presencia de sobrevivientes.

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• Aarón Levi Cantillo, de 21 años, fue rescatado con vida tras 106 horas atrapado a 12 metros bajo tierra, en una operación de 43 horas coordinada por rescatistas mexicanos y autoridades venezolanas.

• Delcy Rodríguez informó que hasta el jueves por la noche sumaban 6,462 personas rescatadas con vida y que la fase de búsqueda seguía abierta donde existieran indicios de sobrevivientes.