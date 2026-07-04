México

Torre Latinoamericana se ilumina con el mensaje “¿Y si sí?”, alentando la ilusión de los aficionados antes del México vs Inglaterra

La frase se ha convertido en un símbolo de motivación para todos los mexicanos y mexicanas durante este Mundial 2026

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Torre Latinoamericana
Torre Latinoamericana se ilumina antes del partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra. (captura de pantalla)

El próximo domingo 5 de julio, la Selección Mexicana disputará uno de los partidos más importantes del futbol mexicano, buscando su clasificación a cuartos de final de la Copa del Mundo.

México vs Inglaterra se jugará en el Estadio Ciudad de México, en un ambiente lleno de euforia y esperanza, pero también de tensiones entre los aficionados de ambos equipos.

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Como parte de las celebraciones previas al encuentro, uno de los sitios más emblemáticos de la capital del país se iluminó con la frase que se ha convertido en un símbolo de motivación para todos los mexicanos y mexicanas, llenándolos de ilusión en cada uno de los partidos del conjunto nacional durante el Mundial 2026.

“¿Y si sí?“, la expresión viral de redes sociales que le ha dado a la población mexicana el optimismo necesario para confiar en que el Tri podrá pasar cada una de las fases del evento deportivo, se proyectó en la Torre Latinoamericana el pasado viernes; uniéndose a la campaña de apoyo horas antes del comienzo de este duelo.

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La Torre Latinoamericana en Ciudad de México se iluminó con la frase "¿Y si sí?" previo al parido México vs Inglaterra (redes sociales)

Todo lo que tienes que saber del México vs Inglaterra

México se encuentra ante una oportunidad histórica en el futbol internacional. El día de mañana, la selección nacional enfrentará a Inglaterra, en lo que muchos consideran el partido más relevante de los últimos tiempos.

La escuadra dirigida por Javier Aguirre llega con gran motivación tras vencer de manera contundente a Ecuador en 16vos de final, mostrando una actuación dominante tanto en intensidad como en control de partido, especialmente en la primera mitad, considerada una de las mejores del equipo mexicano en una Copa del Mundo.

Su solidez defensiva ha sido una de las grandes fortalezas del Tri en este torneo, logrando mantener su portería invicta en todos sus encuentros, un logro que solo comparte con España. Sin embargo, el reto ahora es mayor: Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, cuenta con una plantilla de figuras internacionales como Jude Bellingham, Harry Kane y Declan Rice, además de una banca amplia y jugadores desequilibrantes. Para eln país, será crucial repetir la fórmula ganadora basada en movilidad, presión alta, circulación rápida del balón y convicción.

Existe un factor adicional que podría favorecer a México, la altitud de la Ciudad de México, la cual dificultaría el rendimiento físico sostenido de los ingleses a lo largo del partido. Se espera que opte por un inicio cauteloso, buscando proteger su arco y aprovechar los contragolpes, mientras que el equipo nacional deberá jugar convencido y sin especulaciones, tal como lo hizo frente a Ecuador.

El ambiente en el Estadio Azteca promete ser espectacular, con la afición empujando a su selección hacia el objetivo de romper una barrera histórica, vencer a una potencia mundial en una eliminación directa. El premio sería avanzar a cuartos de final y enfrentar al ganador entre Brasil y Noruega, un sueño que para millones de mexicanos parece cada vez más cercano.

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