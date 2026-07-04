Qué hacer si un alacrán te pica: los primeros auxilios y la señal de alarma para ir a urgencias

Un alacrán se arrastra sobre el umbral de una puerta corrediza de cristal, intentando entrar a una casa moderna con decoración minimalista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de las primeras lluvias trae consigo más que el renacimiento del paisaje: para muchas familias, inicia la inquietud ante la presencia de alacranes en el hogar. La preocupación crece especialmente en regiones donde estos arácnidos conviven de manera cercana con la población y, cada año, resurge la pregunta: ¿qué hacer si un alacrán pica a una persona?

El primer paso fundamental es mantener la calma y buscar atención médica lo más pronto posible. La rapidez en el traslado a un centro de salud puede marcar la diferencia, ya que el veneno de algunas especies puede causar efectos graves, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores o personas con enfermedades previas.

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Quienes sufren una picadura de alacrán deben evitar cualquier remedio casero. No se recomienda chupar la herida, realizar cortes, aplicar hielo ni colocar ungüentos o torniquetes. Ninguna de estas acciones neutraliza el veneno y, en algunos casos, pueden empeorar el cuadro. La única intervención efectiva es la administración de antiveneno en un entorno hospitalario.

La reacción inmediata del cuerpo suele ser dolor intenso, adormecimiento o sensación de hormigueo en la zona afectada. Algunas personas experimentan también sensación extraña en la lengua, dificultad para tragar o molestia en la garganta. Si estos síntomas progresan hacia salivación excesiva, sudoración, movimientos musculares involuntarios o dificultades para respirar, se trata de una señal de alarma que obliga a acudir a urgencias sin demora.

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En casos graves, especialmente cuando la víctima es un niño pequeño o presenta antecedentes médicos delicados, el veneno puede desencadenar alteraciones en el sistema nervioso. Se pueden observar taquicardia, aumento de la presión arterial o, en situaciones críticas, insuficiencia respiratoria. Ante cualquiera de estos síntomas, el tiempo es un factor determinante para el éxito del tratamiento.

Un alacrán de color claro se posa sobre el antebrazo de una persona, marcando una picadura con enrojecimiento y una gota de líquido visible en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aumentan las picaduras en temporada de lluvias

Durante los meses de lluvia, los encuentros entre humanos y alacranes se incrementan. La razón principal es que los refugios naturales de estos arácnidos, como grietas o madrigueras, pueden inundarse, obligándolos a buscar nuevos espacios, a menudo en el interior de viviendas. El doctor Edmundo González Santillán, curador de la Colección Nacional de Arácnidos del Instituto de Biología (IB) de la UNAM, explicó que “determinadas condiciones ambientales, especialmente las lluvias, incrementan temporalmente su actividad y hacen que sean más visibles para las personas”.

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No existe una “temporada de alacranes” en sentido estricto; estos animales permanecen activos todo el año, pero las condiciones ambientales favorecen su aparición en ciertos periodos.

El fenómeno es más evidente en regiones cálidas y templadas del país, donde habitan especies cuyo veneno tiene mayor relevancia médica. La diversidad de alacranes en México es notable: se han descrito más de 322 especies, aunque solo un pequeño grupo representa un riesgo serio para la salud.

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Un alacrán camina por el andén de la estación Insurgentes del Metro de la Ciudad de México, mientras los pasajeros esperan o abordan el tren. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar riesgos y actuar con rapidez

En la mayoría de los casos, la picadura provoca dolor local y molestias leves. Sin embargo, las especies del género Centruroides pueden causar intoxicaciones graves. Estas se ubican principalmente en estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como en varias entidades del centro del país.

Los síntomas que indican la necesidad de atención urgente incluyen dificultad respiratoria, salivación excesiva, sudoración intensa o movimientos musculares involuntarios. En estos escenarios, la recomendación profesional es siempre acudir de inmediato a un hospital. El tiempo es determinante para una atención adecuada.

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El antiveneno, desarrollado mediante investigación científica, representa el único tratamiento efectivo contra los efectos del veneno.

Prevención y hábitos seguros

Para reducir el riesgo de picadura de alacrán en casa, es aconsejable tomar medidas preventivas. Algunas de las más eficaces son instalar mosquiteros, colocar cubrepolvos en puertas, mantener cerradas las ventanas y puertas durante la noche, y evitar la acumulación de objetos en patios y jardines. La limpieza regular de espacios oscuros y húmedos ayuda a disminuir la presencia de estos arácnidos.

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Investigaciones científicas en México validan la eficacia de la lavanda como barrera natural contra alacranes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificar regularmente zonas donde puedan esconderse, como pilas de leña, acumulaciones de hojas secas, grietas o rincones poco iluminados, es una práctica que puede contribuir a la seguridad familiar. Si se encuentra un alacrán dentro de la vivienda, lo recomendable es capturarlo con precaución y entregarlo a personal especializado, en lugar de matarlo.

Convivencia informada y responsable

Los alacranes cumplen una función clave en la regulación natural de insectos y otros pequeños invertebrados. Su presencia en los ecosistemas es resultado de millones de años de evolución y adaptación. Más que hablar de una supuesta ‘temporada de alacranes’, lo mejor es entender su comportamiento, adoptar medidas preventivas y reconocer su papel en la naturaleza, subrayó el doctor Edmundo González.

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En síntesis, ante una picadura de alacrán, la acción prioritaria es acudir a un centro de salud lo antes posible, sin aplicar remedios caseros y prestando especial atención a los síntomas de gravedad. Adoptar medidas preventivas en el hogar y desmitificar creencias erróneas son pasos esenciales para convivir de forma segura con estos organismos.