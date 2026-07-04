Morena inicia una jornada nacional con 217 asambleas para fortalecer el diálogo y combatir la desinformación

La bandera del partido político Morena se exhibe en una concentración pública en México, con una multitud de personas y edificios coloniales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fin de semana, Morena anunció la organización de un amplio despliegue nacional con la realización de 217 Asambleas Informativas en diversas regiones del país. El objetivo principal de estas reuniones es fortalecer la defensa de la soberanía mexicana y contrarrestar la injerencia extranjera y la circulación de noticias falsas. Desde la presidencia nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes resaltó que estas actividades promueven el diálogo abierto y la participación ciudadana en la construcción de un México justo y soberano.

Las asambleas, que se celebran el sábado 4 y domingo 5 de julio, tendrán lugar en plazas públicas y espacios comunitarios de los 32 estados. La convocatoria busca que la ciudadanía dialogue sobre los desafíos actuales y el rumbo de la transformación nacional, fomentando la organización y la unidad. La dirigencia del parido político sostiene que, a través de estos encuentros, se consolida la participación del pueblo en las grandes decisiones del país.

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La importancia de estas reuniones radica también en la oportunidad de refrendar los avances de la actual administración y reafirmar el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Las decisiones nacionales son competencia exclusiva de las y los mexicanos, quienes deben mantener el control sobre los asuntos internos y el proyecto de nación.

Asambleas en defensa de la soberanía y la transformación

Los Comités Estatales, junto con legisladores y dirigentes locales, encabezan los trabajos para difundir el mensaje central de la jornada, defender la soberanía ante cualquier intento de injerencia y destacar los logros de la denominada Cuarta Transformación. Las asambleas también buscan informar a la población sobre los avances y retos, combatiendo la desinformación con argumentos claros y datos verificables.

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Comunicado de Morena (X - @PartidoMorenaMx)

Morena plantea que su organización permita acercar el proyecto de transformación a todas las comunidades, asegurando que los ciudadanos sean partícipes activos en la toma de decisiones. El despliegue continuará durante julio y agosto, con la meta de cubrir todos los municipios del país y, en los casos de ciudades grandes, dividir los encuentros por distritos electorales.

Participación ciudadana y combate a la desinformación

La estrategia incluye la presencia de militantes, legisladores y dirigentes que promueven la discusión abierta y el análisis colectivo sobre temas de interés nacional. El partido señala que el combate a la desinformación es una de sus principales prioridades, utilizando la verdad y el bienestar social como herramientas fundamentales. De esta manera, se busca reafirmar que México es una nación libre, independiente y soberana, donde el pueblo tiene la última palabra.

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Morena sostiene que estas jornadas no solo fortalecen la integración comunitaria, sino que también refuerzan la defensa de los valores democráticos y la autonomía nacional frente a presiones externas. El mensaje reiterado durante las asambleas es claro: en México, el pueblo manda y el partido acompaña cada paso hacia una sociedad más informada y participativa.