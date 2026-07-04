Edomex se suma a operativo por México vs Inglaterra: habrá transmisiones y festejos en 11 municipios

Una multitud de personas celebra en una calle, con confeti y banderas de México que ondean entre edificios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Once municipios del Estado de México se integran al operativo de descentralización mundialista para el partido entre México e Inglaterra de este domingo 5 de julio, con pantallas, actividades culturales y operativos de seguridad propios que buscan evitar que la zona metropolitana vuelque toda su afición hacia el Ángel de la Independencia.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, lo anunció en conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

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Ecatepec: hasta 15 espacios futboleros con pantallas

Una multitud de aficionados mexicanos celebra en la Plaza de los Mártires en Toluca durante la transmisión en vivo del partido México contra Inglaterra. (Gobierno Edomex)

Ecatepec encabeza el operativo mexiquense con entre 10 y 15 sedes habilitadas —las fuentes oficiales difieren en la cifra exacta— distribuidas en los nueve pueblos originarios del municipio y en el fraccionamiento Las Américas.

Los puntos confirmados son: Guadalupe Victoria (plaza), Santo Tomás Chiconautla (centro cívico), Santa María Chiconautla (plaza del centro cívico), San Isidro Atlautenco (centro cívico), Tulpetlac (kiosco), San Cristóbal (explanada municipal), San Pedro (centro cívico), San Andrés de la Cañada (Deportivo Hank González), Santa Clara Coatitla (plaza) y la glorieta Simón Bolívar en Las Américas.

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En cada sede habrá actividades culturales, lúdicas y recreativas, aunque el municipio no anunció artistas específicos para ninguno de estos puntos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico fans outside the stadium before the match REUTERS/Henry Romero

Naucalpan: el único municipio con artistas confirmados

Entregan repavimentación de lateral de Periférico Norte, en Naucalpan (Gob. Edomex)

Naucalpan es el único municipio mexiquense que anunció un cartel musical por nombre. El alcalde Isaac Montoya Márquez confirmó cinco sedes con programación específica.

En la Unidad Cuauhtémoc se presentarán Royal Club y Salón Victoria, con actividades adicionales de lucha libre y fútbol en jaula. En la Plaza de la Revolución, en el centro del municipio, actuará el Sonidero Fascinación. En el Monumento de Los Arcos se presentará el Grupo Centenario, y habrá una sede más en el campo de San José Río Hondo.

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El quinto espacio es el Parque Naucalli, donde opera el evento privado Gol Fest: el municipio negoció el acceso gratuito para sus habitantes mediante una cortesía descargable en el portal oficial de Naucalpan.

Los otros nueve municipios de la Zona Oriente

Festejos tras el triunfo contra Ecuador. Crédito: @ClaraBrugadaM

Además de Ecatepec y Naucalpan, los municipios de Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco también forman parte del operativo, según confirmó Cisneros Coss en la conferencia de prensa.

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Hasta el cierre de esta edición, ninguno de estos municipios había anunciado públicamente artistas, sedes específicas ni detalles de programación.

Más de mil policías y apoyo de la Marina en Ecatepec

El operativo de seguridad de Ecatepec contempla el despliegue de más de mil policías municipales en más de 200 unidades, con apoyo de la Fuerza de Tarea de Marina.

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La estrategia forma parte de la respuesta coordinada entre la Ciudad de México y los municipios conurbados tras la muerte de cuatro personas durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador el 30 de junio, cuando más de 1.4 millones de personas se concentraron en Paseo de la Reforma.

El partido y dónde verlo en televisión

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro) en el Estadio Ciudad de México, en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se transmite por Azteca 7, Canal 5, Nu9ve, TUDN, Las Estrellas y ViX.

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Rutas de transporte público durante el evento

Para quienes decidan trasladarse desde los municipios mexiquenses hacia los puntos de festejo en la Ciudad de México, el Metrobús extenderá su servicio en toda la red hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 6 de julio, según confirmó su directora general, Rosario Castro.

El organismo habilitará además una ruta especial de la Línea 5 entre las estaciones Cañaverales y Paseo Acoxpa, con paradas en Miramontes y Gran Terraza Coapa, de donde se puede llegar al Estadio Ciudad de México a pie por la Última Milla. Opera de 12:00 a 23:00 horas con un costo de 6 pesos; acepta Tarjeta MI y tarjetas bancarias.

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El Metro, el Tren Ligero, los trolebuses y la RTP también implementarán servicios especiales durante la jornada, con el Tren Ligero manteniendo intervalos de hasta seis minutos. La ruta más directa al estadio desde el oriente metropolitano es la Línea 2 del Metro hasta Tasqueña, con transbordo al Tren Ligero hasta la estación Estadio Ciudad de México.

Quienes prefieran dejar el auto en la ciudad pueden usar los puntos Park & Ride en el Auditorio Nacional, Centro Comercial Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso, con servicio de autobús al estadio desde las 12:00 horas, cada 15 minutos, a $500 pesos el viaje redondo con Tarjeta MI. La opción Ride —sin estacionamiento— sale de Palacio de Bellas Artes, CETRAM Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo, a $350 pesos redondo.

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La Secretaría de Movilidad advirtió que las estaciones de Metro Chapultepec, Sevilla e Insurgentes de la Línea 1, así como la Línea 7 del Metrobús sobre Reforma, podrían cerrar de forma parcial una vez que la zona alcance su aforo máximo.