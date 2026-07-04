Fenómenos astronómicos en julio 2026: estas son las fechas de la Luna de Ciervo y lluvias de meteoros en México

Ofrecerá conjunciones planetarias y acercamientos entre la Luna y distintos cuerpos celestes

Los amantes de la astronomía tendrán múltiples motivos para mirar al cielo durante julio de 2026. A lo largo del mes se registrarán fases lunares, conjunciones planetarias, acercamientos aparentes entre la Luna y diversos astros, además del pico de varias lluvias de meteoros que podrán apreciarse desde México si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Tras la Luna de Fresa que marcó el cierre de junio, el séptimo mes del año llega con uno de los calendarios más variados para quienes disfrutan observar el firmamento sin necesidad de telescopios profesionales. En varios de los fenómenos bastará con buscar un sitio alejado de la contaminación lumínica y esperar cielos despejados.

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¿Cuándo será la Luna de Ciervo en México?

Uno de los eventos más esperados será la Luna de Ciervo, nombre tradicional que recibe la Luna llena correspondiente al mes de julio.

Este fenómeno ocurrirá el 29 de julio, cuando el satélite natural alcance su fase de iluminación total.

El nombre proviene de antiguas tradiciones de pueblos originarios de América del Norte, quienes asociaban esta época del año con el crecimiento de las nuevas astas de los ciervos machos.

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Contrario a lo que muchas personas creen, la Luna no cambia de color por este fenómeno. En ocasiones puede apreciarse con tonalidades amarillas, naranjas o rojizas cuando se encuentra cerca del horizonte, un efecto óptico provocado por la atmósfera terrestre y la llamada “ilusión lunar”, que también hace que parezca más grande.

El cielo de julio de 2026 ofrecerá fenómenos como la Luna de Ciervo, lluvias de meteoros y conjunciones planetarias visibles desde México

Fases de la Luna durante julio de 2026

Además de la Luna llena, el calendario lunar contempla las siguientes fases:

7 de julio: Cuarto menguante.

14 de julio: Luna nueva.

21 de julio: Cuarto creciente.

29 de julio: Luna llena o Luna de Ciervo.

Cada una de estas etapas ofrece diferentes condiciones para la observación del cielo. Por ejemplo, la Luna nueva favorece la visibilidad de galaxias, cúmulos estelares y lluvias de meteoros, al reducirse el brillo del satélite natural.

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Los acercamientos entre la Luna y otros cuerpos celestes

Durante julio también habrá varios encuentros aparentes entre la Luna y planetas o estrellas brillantes, conocidos como conjunciones o aproximaciones visuales.

Las fechas destacadas son:

6 de julio: Luna cerca de Neptuno.

7 de julio: Luna cerca de Saturno.

10 de julio: Luna cerca del cúmulo de las Pléyades.

11 de julio: Luna cerca de Urano y Marte.

14 de julio: Luna cerca de Mercurio y Pólux.

15 de julio: Luna cerca de Júpiter.

17 de julio: Luna cerca de Venus y Régulo.

21 de julio: Luna cerca de Spica.

24 de julio: Luna cerca de Antares.

29 de julio: Luna cerca de Plutón.

Aunque estos cuerpos parecerán estar próximos desde la perspectiva terrestre, en realidad continúan separados por enormes distancias en el espacio.

Marte, Venus y Mercurio protagonizarán varios eventos

Los planetas también ofrecerán espectáculos interesantes durante julio.

El 4 de julio, Marte aparecerá muy cerca de Urano; un día después, el planeta rojo se ubicará entre los cúmulos estelares de las Pléyades y las Híades.

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El 7 de julio, Neptuno iniciará su movimiento retrógrado aparente, mientras que el 9 de julio Venus tendrá un acercamiento visual con la estrella Régulo.

Posteriormente, el 13 de julio, Mercurio alcanzará la conjunción solar inferior y Marte se aproximará a Aldebarán.

Uno de los eventos más llamativos llegará el 22 de julio, cuando Marte se alineará con Aldebarán y Elnath, mientras Venus formará un triángulo aparente junto con Régulo y Denébola.

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Finalmente, el 23 de julio Mercurio terminará su movimiento retrógrado y el 29 de julio Júpiter entrará en conjunción con el Sol.

El cielo de julio de 2026 ofrecerá fenómenos como la Luna de Ciervo, lluvias de meteoros y conjunciones planetarias visibles desde México

Las lluvias de meteoros cerrarán el mes con mayor actividad

El cierre de julio concentrará algunos de los fenómenos más esperados por los aficionados a la astronomía.

El calendario contempla los máximos de actividad de varias lluvias de meteoros:

10 de julio: Pegásidas de julio.

28 de julio: Gamma Dracónidas.

29 de julio: Piscis Austrínidas.

31 de julio: Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricórnidas.

Entre ellas, las Delta Acuáridas del Sur destacan como una de las lluvias de meteoros más visibles del verano. Aunque su pico máximo está previsto para la noche del 31 de julio, la actividad podrá apreciarse durante varios días consecutivos y ofrecerá mejores condiciones de observación en sitios con poca iluminación artificial.

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Además, el 27 de julio se registrará la oposición del asteroide Juno y del planeta enano Plutón, otro evento de interés para quienes siguen la actividad del Sistema Solar.

Con una combinación de Luna llena, lluvias de meteoros, conjunciones planetarias y diversos acercamientos aparentes entre cuerpos celestes, julio de 2026 se perfila como uno de los meses más atractivos del año para disfrutar de la observación astronómica desde México.

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