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¿Realmente estás protegido o solo te sientes seguro?

Es común que personas que tienen un empleo, que reciben un salario puntual, que cuentan con prestaciones o llevan años sin enfrentar una emergencia, y eso les hace pensar que están protegida, pero no esa sí. La realidad es otra

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Comunicóloga y experta en finanzas personales
Comunicóloga y experta en finanzas personales

Como comunicóloga sé que los silencios también comunican. Por eso quiero hablar de ellos, aunque desde un ámbito distinto: el de las finanzas.

Hay una pregunta que suelo hacer cuando realizo un análisis financiero. Es sencilla. No tiene que ver con cuánto gana una persona, cuánto ahorra o en qué invierte.

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La pregunta es esta:

Si mañana dejaras de recibir ingresos durante seis meses, ¿qué pasaría con tu vida?

La respuesta casi siempre comienza con un silencio. Y ese silencio suele decir mucho más que cualquier estado de cuenta. Cada persona reacciona de manera distinta y, desde ese momento, sé por dónde debemos empezar a trabajar.

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Vivimos en una época en la que es fácil confundir estabilidad con seguridad. El escenario es más común de lo que parece: personas con un empleo estable, un salario puntual, prestaciones o varios años sin enfrentar una emergencia llegan a pensar que están protegidas. Sin embargo, la realidad suele ser distinta.

Muchas veces no estamos protegidos; simplemente hemos tenido la fortuna de que las cosas han salido bien hasta ahora. Y la suerte, por definición, nunca forma parte de una estrategia financiera.

He conocido personas con buenos ingresos que viven al día. También he visto familias con un patrimonio importante que jamás se han preguntado cómo enfrentarían una enfermedad, una incapacidad para trabajar o la pérdida inesperada de su principal fuente de ingresos.

Contar con un fondo de emergencia, planificar el retiro y proteger el patrimonio son algunas de las decisiones que pueden marcar la diferencia entre una dificultad temporal y una crisis financiera
Contar con un fondo de emergencia, planificar el retiro y proteger el patrimonio son algunas de las decisiones que pueden marcar la diferencia entre una dificultad temporal y una crisis financiera

No se trata de falta de inteligencia, sino de un comportamiento profundamente humano. Tendemos a creer que aquello que nunca nos ha ocurrido difícilmente nos ocurrirá. Los especialistas llaman a esto sesgo de normalidad: la tendencia a pensar que el futuro será muy parecido al pasado, que mañana será igual que ayer.

Sin embargo, basta mirar a nuestro alrededor para entender que la vida puede cambiar en cuestión de días. Una enfermedad inesperada, un despido, un accidente o una crisis económica pueden modificarlo todo. Ninguno de estos acontecimientos avisa con anticipación.

Por eso, la tranquilidad financiera no consiste en creer que nada malo ocurrirá. Consiste en saber que, si ocurre, no pondrá en riesgo todo lo que has construido.

Estar preparado no significa vivir con miedo. Significa tomar decisiones con anticipación para que los imprevistos no se conviertan en crisis económicas. Es construir un fondo de emergencia antes de necesitarlo. Es planear el retiro mientras todavía hay tiempo.

También implica tener conversaciones incómodas cuando aún no existe un problema. Hablar de dinero con la pareja antes de que aparezcan los conflictos. Comprender que proteger el patrimonio también significa proteger la capacidad de seguir generándolo.

Contar con un fondo de emergencia, planificar el retiro y proteger el patrimonio son algunas de las decisiones que pueden marcar la diferencia entre una dificultad temporal y una crisis financiera
Contar con un fondo de emergencia, planificar el retiro y proteger el patrimonio son algunas de las decisiones que pueden marcar la diferencia entre una dificultad temporal y una crisis financiera

Con frecuencia dedicamos más tiempo a elegir un teléfono celular que a revisar nuestra estrategia financiera. Comparamos precios, modelos y características de productos que probablemente cambiaremos en unos años, mientras postergamos decisiones que pueden influir en nuestro bienestar durante décadas.

Quizá la seguridad financiera pase desapercibida cuando todo marcha bien. Su verdadero valor aparece cuando la vida nos pone a prueba y descubrimos que no podemos controlar todo lo que sucederá en el futuro.

Lo que sí podemos decidir es qué tan preparados queremos estar para enfrentarlo.

Porque sentirse seguro no es lo mismo que estar protegido. La tranquilidad financiera no se construye esperando que nunca pase nada; se construye tomando decisiones hoy, antes de que sea demasiado tarde.

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