México

Sandra está grave tras ataque de mujer con ácido a ella y a su novio en Guanajuato: el macabro mensaje que les gritó

La joven de 24 años permanece en terapia intensiva con severas quemaduras tras ser quemada junto a su pareja en la colonia Bosques de la Alameda, en Celaya

Guardar
Google icon
Carmen cubre con enormes gafas oscuras las huellas de un ataque con ácido de su expareja. Como parte de su sanación, ayuda a otras víctimas de ese crimen en México a reconstruir sus vidas.
Carmen cubre con enormes gafas oscuras las huellas de un ataque con ácido de su expareja. Como parte de su sanación, ayuda a otras víctimas de ese crimen en México a reconstruir sus vidas.

Sandra Córdoba, de 24 años, permane intubada en terapia intensiva después de que una mujer la atacó con ácido mientras caminaba con su pareja en la colonia Bosques de la Alameda, en Celaya; el caso quedó bajo investigación mientras en Guanajuato seguía pendiente una reforma para tipificar la violencia química como conducta específica y agravar las lesiones cometidas con sustancias corrosivas.

La joven presentó quemaduras en la cabeza, el rostro, la espalda, las piernas, las manos, el cuero cabelludo y la tráquea. La inhalación de la sustancia también le causó afectaciones en las vías respiratorias, lo que agravó su estado de salud.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió el domingo 14 de junio en la calle Bosques de la Alameda, en Celaya. Una mujer encapuchada se acercó a Sandra y a Agustín Yáñez cuando caminaban por la zona y les gritó: “Feliz Halloween”.

Después quebró una botella que contenía ácido y lanzó la sustancia contra la pareja. La mayor parte del líquido cayó sobre Sandra en su tráquea y pecho, mientras Agustín sufrió quemaduras en un brazo y en la mano derecha.

PUBLICIDAD

Carmen Sánchez - Fundación Carmen Sánchez Mx - ataques con ácido - México
Carmen Sánchez durante protesta por violencia de género. Foto: cortesia Fundación Carmen Sánchez MX

La agresora huyó y la Fiscalía abrió la investigación

Los primeros reportes ubicaron la agresión minutos después de las 17:00 horas, aunque otra versión la situó alrededor de las 20:00 horas del domingo. En ambos casos, el hecho fue descrito como un ataque directo mientras la pareja caminaba por uno de los lugares más visitados de Celaya.

Antes de la agresión, Sandra y Agustín observaron que una mujer venía de frente de manera sospechosa. Siguieron caminando hasta que la atacante se detuvo frente a ellos y, sin decir más, sacó una botella de entre sus pertenencias para rociarlos en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

La respuesta inmediata vino de testigos que llamaron a los números de emergencia. Policías municipales llegaron primero al sitio y, al ver la gravedad de las heridas, solicitaron con urgencia el apoyo de paramédicos.

Los rescatistas atendieron a ambos lesionados en el lugar. Sandra fue estabilizada y trasladada a un hospital, donde quedó en terapia intensiva por la gravedad de las lesiones.

Las autoridades desplegaron un operativo en la zona para localizar a la agresora, pero no lograron detenerla. Hasta ese momento no se había informado su identidad ni el posible móvil del ataque.

El caso reavivó la discusión sobre la violencia química en Guanajuato

La agresión contra Sandra reabrió el debate sobre el vacío legal en Guanajuato frente a ataques con ácido. En la entidad no estaba tipificado un delito específico por agresiones con sustancias corrosivas.

Desde marzo de 2025, la diputada de Movimiento Ciudadano Sandra Pedroza Orozco presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal del Estado. La propuesta buscaba reconocer la violencia química en la legislación local.

El proyecto también planteó incluir como agravante del delito de lesiones el uso de sustancias químicas capaces de producir daños internos o externos. Pese a ello, la iniciativa seguía en la llamada congeladora legislativa.

Ese contexto colocó el caso de Sandra en una discusión más amplia sobre la respuesta penal a este tipo de ataques. La investigación permaneció abierta para esclarecer cómo se planeó o ejecutó la agresión y para ubicar a la mujer señalada como responsable.

La joven continuó hospitalizada en estado grave en el Hospital General de Celaya. Su condición clínica estuvo marcada por las quemaduras externas y por el daño respiratorio causado por la inhalación de la sustancia corrosiva.

  • Sandra Córdoba, de 24 años, quedó intubada en terapia intensiva tras un ataque con ácido en Celaya.
  • La agresora, descrita como una mujer encapuchada, huyó después de lanzar una botella con la sustancia contra Sandra y Agustín Yáñez.
  • En Guanajuato seguía sin tipificarse de forma específica la violencia química, pese a una iniciativa presentada desde marzo de 2025.

Temas Relacionados

mexico-noticiasataque con ácidoácidoparejanoviosCelayaGuanajuato

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Popocatépetl registró 35 emisiones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 35 emisiones en las últimas 24 horas

¿Qué tan segura es la vejez? El abuso contra los adultos mayores afecta a una de cada seis personas de más de 60 años

Según el INEGI, para el segundo trimestre de 2022 había en el país 17 millones 958 mil 707 personas de la tercera edad

¿Qué tan segura es la vejez? El abuso contra los adultos mayores afecta a una de cada seis personas de más de 60 años

Fiscalía de Michoacán informa localización de familia que llevaba cinco días desaparecida

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la familia reportada como desaparecida en el trayecto entre Zihuatanejo y Mazamitla ya fue localizada sana y salva

Fiscalía de Michoacán informa localización de familia que llevaba cinco días desaparecida

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

Los involucrados reaccionaron a las versiones que circularon en redes sociales y dejaron claro cuál es la verdadera relación que mantienen fuera de cámaras

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

Trump afirma que “los cárteles gobiernan México” y describe a Sheinbaum como una mujer “muy asustada”

El presidente de Estados Unidos acusa a México de perder control ante el narco, cuestiona la capacidad de su homologa

Trump afirma que “los cárteles gobiernan México” y describe a Sheinbaum como una mujer “muy asustada”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán informa localización de familia que llevaba cinco días desaparecida

Fiscalía de Michoacán informa localización de familia que llevaba cinco días desaparecida

Trump afirma que “los cárteles gobiernan México” y describe a Sheinbaum como una mujer “muy asustada”

Declaran culpable a ‘El Negro Zamora’, autor intelectual del ataque al bar Caballo Blanco que dejó 29 muertos en Veracruz

Matan a pareja de colombianos en la colonia Guerrero: familiares buscan repatriar el cuerpo de Alba Lucía desde la CDMX

Atacan a policías estatales en Mazatlán: detienen a dos presuntos agresores

ENTRETENIMIENTO

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

Chingu Amiga duda a quién apoyar en el México vs Corea del Mundial 2026 y redes le dicen: “Acuérdate quién te dio esposo”

Eugenio Derbez tras volver a ser ‘Burro’ en Shrek 5: “Todavía tengo mucho que decir”

Cuál fue la delicada operación a la que se habría sometido Luis Miguel: “Ha estado acompañado de Paloma Cuevas”

Bruno Bichir rompe el silencio sobre el accidente de José Ángel y revela cómo está

DEPORTES

Ahora con mantas: acusan al hermano de Héctor Moreno por presunta estafa con boletos para el Mundial 2026 en Culiacán

Ahora con mantas: acusan al hermano de Héctor Moreno por presunta estafa con boletos para el Mundial 2026 en Culiacán

Chingu Amiga duda a quién apoyar en el México vs Corea del Mundial 2026 y redes le dicen: “Acuérdate quién te dio esposo”

Fabio Cannavaro revela la importancia del Estadio Ciudad de México para la historia del futbol: “Se te pone la piel de gallina”

Selección de Corea denuncia presunta vigilancia desde un dron previo a su partido contra México

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo