Citlalli Hernández critica a Rojo de la Vega por destacar apoyo de Bukele a Venezuela: “Quiere quedar bien con los poderes fácticos”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, criticó a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, por elogiar el papel del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, frente a la crisis en Venezuela por el sismo del 28 de junio y las múltiples réplicas registradas después.

El pasado 1 de julio, Rojo de la Vega publicó en sus redes sociales un mensaje en el que destacó la ayuda y la “presencia” del presidente salvadoreño frente a la crisis humanitaria en Venezuela.

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“Lo que sea de cada quien: es impresionante el nivel de involucramiento de Nayib Bukele para ayudar al pueblo hermano de Venezuela”, comenzaba el mensaje de la funcionaria priísta. “No recuerdo haber visto a otro presidente de la región asumir un papel tan activo frente a esta crisis”, sentenció.

Citlalli Hernández critica su mensaje y su “agenda derechosa”

Este sábado 4 de julio, Citlalli Hernández respondió a la publicación de Rojo de la Vega: “Me encanta el Fuera Máscaras permanente de quien se dice progresista y proderechos pero en las ansias de quedar bien con los poderes fácticos, revela su agenda derechosa”, escribió en sus redes sociales.

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En su publicación, Hernández cuestionó que Rojo de la Vega, a quien ubicó entre las voces que sostienen que México “vive en dictadura” y que “no hay democracia”, ahora destacara al presidente salvadoreño por “unos cuantos tuits”, sin tomar en cuenta “todo lo demás que representa el personaje”.

Además, señaló que la postura de la funcionaria capitalina forma parte de una “estrategia” de “golpeteo político”. Las declaraciones de Hernández surgieron después de que Rojo de la Vega planteara que ningún otro presidente de la región había asumido un papel tan activo frente a esa situación.

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Alessandra Rojo de la Vega ‘se defiende’

Por su parte, Rojo de la Vega respondió al señalamiento de Citlalli Hernández y sostuvo que la legisladora debería sentir “esa libertad” de pensar por sí misma y de reconocer una acción humanitaria “aunque venga de alguien que no piensa como tú”.

“Porque cuando la ideología pesa más que las personas, terminan justificando lo injustificable”, escribió la alcaldesa, quien además acusó a sus adversarios de proteger a “narcogobernadores, violadores y golpeadores” y de condenar cualquier gesto que no provenga de “los suyos”.

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En el cierre de su mensaje, la alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó: “Yo seguiré del lado de las causas”, y no “de las etiquetas”, con lo que mantuvo el intercambio político abierto en la red social.

México, entre los países que más ayudan

México figura entre los países latinoamericanos que más personal han enviado a Venezuela tras los terremotos, de acuerdo con un reporte de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

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Según el organismo, México desplegó 300 especialistas, incluidos 15 integrantes de la Cruz Roja Mexicana y 14 perros de búsqueda. El reporte también señaló que el gobierno federal había enviado 250 elementos de la Defensa y transportado 71,2 toneladas de insumos para apoyar las labores de rescate y atención inicial.