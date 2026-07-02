México, entre los países de Latinoamérica que más personal ha enviado a Venezuela tras terremotos: ONU

Personal militar y binomios caninos de la delegación mexicana, entre las que más personal moviliza en América Latina según OCHA, posan con un cartel de Ayuda Humanitaria y un fondo de operaciones de rescate. (Jesús Avilés | Infobae México )

Tras los sismos registrados de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, la comunidad internacional ha respondido a la solicitud de apoyo del gobierno venezolano. De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). México se posiciona como una de las naciones latinoamericanas que mayor cantidad de recursos humanos ha movilizado hacia la zona del desastre.

Para apoyar en la localización y rescate de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas, así como para brindar atención médica inicial, OCHA ha activado sus herramientas de respuesta a emergencia. Hasta el miércoles 1 de julio, se registra la llegada de 57 equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) provenientes de 26 países, entre ellos Alemania, Estados Unidos, España, El Salvador, Brasil, Argentina, entre otros.

PUBLICIDAD

El apoyo internacional suma 2 mil 293 especialistas y 179 perros de búsqueda (K9). La Cédula de Coordinación USAR (UCC) opera en zonas como Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira y Caracas, consideradas como áreas de emergencias.

La respuesta solidaria de México y la región

El reporte oficial detalla que México ha desplegado un total de 300 especialistas, que incluye a 15 miembros de la Cruz Roja Mexicana. Además, el contingente mexicano cuenta con el apoyo de 14 perros (K9) de búsqueda.

PUBLICIDAD

Para dimensionar el esfuerzo mexicano en el contexto latinoamericano, destacan también las importantes aportaciones de otros países de la región:

Argentina: 144 miembros de personal.

Ecuador: 105 rescatistas.

El Salvador: 66 especialistas.

Colombia: 64 miembros de personal.

Panamá: 61 rescatistas.

Un informe de OCHA detalla la movilización de 57 equipos USAR de 26 países y 2.293 personas para asistencia humanitaria en Venezuela en junio de 2026. (@UNOCHA_Americas)

De manera oficial, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según el reporte al corte del 1 de julio, envió 250 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y a través de la Fuerza Aérea Mexicana se han transportado 71.2 toneladas de insumos. Asimismo, este informe no especifica si se contemplan a los brigadistas de asociaciones civiles como los Topos Azteca y Topos México, quienes también se mantienen apoyando al pueblo de Venezuela.

PUBLICIDAD

El apoyo federal responde a una carta donde Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, solicitó apoyo a México, así como a otros países, para atender la crisis humanitaria que causaron los terremotos.

El balance general de la ayuda internacional refleja la magnitud de la emergencia y la solidaridad global:

Países participantes: 26.

Equipos USAR desplegados: 57.

Total de personal: 2,293.

Total de perros K9: 179.

Rojo de la Vega reconoce apoyo de Nayib Bukele a Venezuela: “Ningún presidente de la región ha sido tan activo en esta crisis.

Bajo este contexto, Alessandra Rojo de la Vega, titular de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, elogió la participación del presidente salvadoreño, Nayib Bukele frente a la crisis en el país sudamericano.

PUBLICIDAD

Alessandra Rojo de la Vega y Nayib Bukele aparecen en una imagen compuesta que señala el elogio de la alcaldesa de Cuauhtémoc al presidente salvadoreño por su participación en la crisis de Venezuela. (Jesús Avilés | Infobae México )

Desde su cuenta oficial en ‘X’, Rojo de la Vega publicó:

“Lo que sea de cada quien: es impresionante el nivel de involucramiento de Nayib Bukele para ayudar al pueblo hermano de Venezuela (...) No recuerdo haber visto a otro presidente de la región asumir un papel tan activo frente a esta crisis”.

PUBLICIDAD