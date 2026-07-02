México

Protección Civil CDMX emite recomendaciones para asistentes a eventos masivos durante el Mundial 2026

La autoridad capitalina llamó a quienes acudirán a partidos, Fan Fest y zonas de transmisión a seguir medidas preventivas para reducir riesgos durante la Copa Mundial

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Ángel de la Independencia
CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Miles de aficionados celebran en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador durante los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las personas que asistirán a eventos masivos organizados con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar una respuesta ordenada en caso de emergencia.

La dependencia recordó que durante el torneo miles de personas acudirán a espacios públicos como el Zócalo capitalino, el Ángel de la Independencia y otras sedes donde se transmitirán los encuentros, por lo que pidió actuar con responsabilidad, respetar las indicaciones del personal de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

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Entre las principales recomendaciones destacan identificar las rutas de evacuación, evitar las aglomeraciones, no consumir bebidas alcohólicas y permanecer atentos a los avisos sobre la capacidad máxima de los espacios habilitados para seguir los partidos del Mundial.

¿Qué recomienda Protección Civil para asistir a eventos del Mundial 2026?

La SGIRPC exhortó a la población a tomar medidas preventivas desde antes de llegar al evento. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Ubicar las salidas de emergencia y las zonas de menor riesgo al ingresar al recinto.
  • Respetar las indicaciones sobre el uso de las instalaciones y las áreas permitidas.
  • No obstruir pasillos, accesos o rutas de evacuación.
  • Consultar previamente el pronóstico del tiempo para acudir preparados.
  • Si se asiste en grupo, establecer un punto de reunión en caso de extravío, preferentemente lejos de las zonas con mayor concentración de personas.
  • Evitar ingresar con envases de vidrio, objetos punzocortantes o bultos voluminosos.

Asimismo, durante el evento se recomienda identificar al personal de Protección Civil y Seguridad, seguir en todo momento sus instrucciones y reportar de inmediato cualquier situación de emergencia.

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La dependencia también pidió no subir a bardas, marquesinas, monumentos o mobiliario urbano, ya que estas acciones pueden poner en riesgo tanto a quien las realiza como al resto de los asistentes.

Infografía de Protección Civil sobre recomendaciones de seguridad para festejos del Mundial 2026. Muestra iconos de consejos antes y durante el evento.
La SGIRPC detalla medidas preventivas para la asistencia a eventos masivos por el Mundial 2026 en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar riesgos en aglomeraciones durante la Copa Mundial

Uno de los principales llamados de la autoridad está relacionado con las aglomeraciones, ya que una concentración excesiva de personas puede derivar en situaciones de peligro como aplastamientos o asfixia.

Por ello, Protección Civil recomienda procurar un espacio personal de al menos un metro cuadrado, evitando permanecer en zonas donde la multitud impida moverse con libertad.

Al finalizar el evento, la dependencia aconseja esperar unos minutos antes de abandonar el lugar, permitiendo que las salidas y rutas de evacuación se despejen gradualmente. En caso de separarse del grupo, lo recomendable es dirigirse al punto de reunión previamente acordado y seguir las indicaciones de los organizadores y de los cuerpos de emergencia.

Además, hizo un llamado a prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, quienes pueden requerir apoyo adicional durante el ingreso, permanencia o salida de los eventos.

Zócalo y Ángel de la Independencia estarán bajo monitoreo por alta afluencia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las personas deberán mantenerse atentas a los avisos especiales sobre la capacidad máxima de las zonas donde se transmitirán los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre los puntos con mayor concentración prevista de asistentes destacan el Zócalo de la Ciudad de México y el Ángel de la Independencia, donde las autoridades emitirán información en tiempo real mediante las redes sociales institucionales, así como a través de los altavoces del C5 distribuidos en distintos puntos de la capital.

La dependencia recordó que respetar estos avisos permitirá evitar saturaciones y contribuirá a que los eventos se desarrollen de forma segura.

Protección Civil pide evitar el consumo de alcohol durante los eventos

Como parte de las recomendaciones finales, la SGIRPC exhortó a la población a evitar ingerir bebidas alcohólicas, al considerar que esta medida favorece la prevención de incidentes y promueve una convivencia familiar segura durante las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la dependencia y del Gobierno de la Ciudad de México, donde se publicarán avisos preventivos, actualizaciones sobre aforos y cualquier información relevante relacionada con los eventos masivos organizados durante la justa mundialista.

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