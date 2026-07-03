México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 3 de julio

La moneda europea ha registrado un leve descenso respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,96 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,09% respecto al precio de cierre anterior de 19,97 pesos; información proporcionada por Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,02%, mientras que su evolución anual muestra una caída de -8,58%.

El euro a peso mexicano ha registrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando una depreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,42%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,59%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de julio? Al menos 3 líneas del STC afectadas por retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de julio? Al menos 3 líneas del STC afectadas por retrasos

EN VIVO |Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy viernes 3 de julio: inmediaciones de la Segob se encuentran bloqueadas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO |Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy viernes 3 de julio: inmediaciones de la Segob se encuentran bloqueadas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 3 de julio: se comienzan a registrar lluvias fuertes en esta zona de la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 3 de julio: se comienzan a registrar lluvias fuertes en esta zona de la capital

Gobierno de la CDMX dará apoyo de 50 mil pesos a familiares de las 4 víctimas mortales tras festejos por el triunfo del Tri

Tras la muerte de los cuatro aficionados, la administración de Clara Brugada ha “cambiado” la estrategia para el operativo de eventos masivos en el marco del Mundial 2026

Gobierno de la CDMX dará apoyo de 50 mil pesos a familiares de las 4 víctimas mortales tras festejos por el triunfo del Tri

¿Ventaja o desventaja? Afectaría el cambio de horario a la Selección Mexicana

El equipo Tricolor enfrentará a Inglaterra el domingo 5 de julio al medio día debido a las preocupaciones climáticas en la Ciudad de México

¿Ventaja o desventaja? Afectaría el cambio de horario a la Selección Mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

Fiscalía Edomex procesa a 33 ex servidores y particulares por red de manipulación de plazas: 26 ya vinculados a proceso

Detienen a ex policía municipal de Mexicali en posesión de arma de fuego: lo ligan a Los Rusos

Del número de serie alterado al tanque oculto: FBI destapa alteraciones en el avión utilizado para trasladar a “El Mayo” a EEUU

Detuvieron a siete de banda delictiva dedicada a la extorsión, robo de casas y por asesinatos en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Samuel García confirma a Carin León para cerrar el Fan Fest en Monterrey

Samuel García confirma a Carin León para cerrar el Fan Fest en Monterrey

¿Los Simpson lo volverán a hacer? La serie predijo una final del Mundial entre México y Portugal

Los mejores memes que dejó el cambio de horario de México vs. Inglaterra para los Octavos de Final en el Mundial 2026

“Todos los menús en español”: la broma que Alan Estrada quiere hacer en la colonia Roma antes del México vs Inglaterra

Liam Gallagher cambia su pronóstico del México vs. Inglaterra tras polémica: “Estaba bromeando”

DEPORTES

¿Ventaja o desventaja? Afectaría el cambio de horario a la Selección Mexicana

¿Ventaja o desventaja? Afectaría el cambio de horario a la Selección Mexicana

Jugadores de la Selección Mexicana devolverán relojes de lujo para evitar multas de FIFA

Aguirre estalla contra la FIFA por cambio de horario del México vs Inglaterra: “Nos complica todo”

¿Los Simpson lo volverán a hacer? La serie predijo una final del Mundial entre México y Portugal

¿Se puede cambiar el horario de un partido mundialista de última hora? Esto dice la FIFA