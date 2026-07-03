Euro hoy en México: cotización de cierre del 3 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,96 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,09% respecto al precio de cierre anterior de 19,97 pesos; información proporcionada por Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,02%, mientras que su evolución anual muestra una caída de -8,58%.

El euro a peso mexicano ha registrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando una depreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,42%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,59%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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