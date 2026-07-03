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México vs Inglaterra: estas son las recomendaciones del Consejo Ciudadano para festejar sin poner en riesgo tu seguridad

Autoridades piden celebrar con responsabilidad y evitar conductas de riesgo y disfrutar del encuentro en un ambiente seguro

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Autoridades piden celebrar con responsabilidad y evitar conductas de riesgo y disfrutar del encuentro en un ambiente seguro
Autoridades piden celebrar con responsabilidad y evitar conductas de riesgo y disfrutar del encuentro en un ambiente seguro

La emoción por el pase de la Selección Mexicana a los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026 ha generado una gran expectativa entre los aficionados, quienes se preparan para seguir el encuentro frente a Inglaterra este domingo.

Sin embargo, ante las concentraciones masivas que se prevén en distintos puntos de la capital, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México hizo un llamado a vivir la fiesta futbolera con responsabilidad.

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El organismo destacó que el Mundial representa una oportunidad para que México proyecte al mundo la pasión con la que vive el futbol, pero también la capacidad de celebrar con respeto, orden y convivencia pacífica.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, la euforia propia de un evento deportivo de esta magnitud puede llevar a algunas personas a perder el control de sus acciones o tomar decisiones impulsivas que pongan en riesgo tanto su integridad física como la de quienes las rodean.

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En ese sentido, el secretario ejecutivo del organismo, Ramón Beltrán, señaló que el objetivo es trasladar el espíritu del “Juego Limpio” fuera de la cancha y convertir cada celebración en un espacio seguro para todas las personas.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a aprovechar los más de 50 Festivales Futboleros instalados por el Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de distribuir la afluencia de asistentes y evitar saturaciones en un solo punto de reunión.

Recomendaciones para celebrar el partido de México sin riesgos

Como parte de su estrategia preventiva, el Consejo Ciudadano difundió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes acudirán a los Fan Fest, Puntos Mundialistas o realizarán reuniones para ver el partido entre México e Inglaterra.

El Consejo Ciudadano llamó a la afición a celebrar el México vs Inglaterra con responsabilidad, evitar aglomeraciones, moderar el consumo de alcohol y acudir a los módulos de atención en caso de requerir apoyo
El Consejo Ciudadano llamó a la afición a celebrar el México vs Inglaterra con responsabilidad, evitar aglomeraciones, moderar el consumo de alcohol y acudir a los módulos de atención en caso de requerir apoyo

Entre las principales medidas destacan:

  • Diversificar los lugares donde se verá el partido y se realizarán los festejos.
  • Evitar permanecer en sitios donde existan aglomeraciones que dificulten la movilidad o una posible evacuación.
  • Respetar el mobiliario urbano y los espacios públicos.
  • Seguir en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades.
  • Moderar el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Mantener una actitud de respeto hacia otras personas asistentes.
  • Cuidar las pertenencias personales.
  • En caso de sentir que las emociones se intensifican, buscar un espacio tranquilo y realizar respiraciones profundas para recuperar la calma.
  • Acercarse a los módulos de atención ciudadana si se requiere apoyo.

El organismo también hizo un reconocimiento al personal de limpieza, cuerpos de emergencia y elementos de la policía capitalina, quienes participan para que la ciudad recupere la normalidad después de cada jornada de celebraciones.

Más de 10 mil personas han recibido atención durante el Mundial

Como parte de la estrategia implementada durante la Copa del Mundo, el Consejo Ciudadano instaló módulos de atención en diversos puntos de concentración organizados por el Gobierno capitalino.

Entre ellos se encuentran el Fan Fest del Zócalo, Insurgentes-Reforma, Parque de la Bombilla, Campo Revolución, Deportivo Vivanco, Central de Abasto y Deportivo San Francisco, donde personal especializado brindará apoyo durante el encuentro entre México e Inglaterra.

La directora general del Consejo Ciudadano, Gabriela González, informó que actualmente 52 especialistas en psicología y derecho se encuentran desplegados en los distintos Puntos Mundialistas para ofrecer orientación inmediata a quienes lo necesiten.

Además, precisó que desde el inicio del Mundial 2026 y hasta la fecha, el organismo ha brindado 10 mil 418 atenciones a través de sus módulos y líneas de contacto.

El Consejo Ciudadano llamó a la afición a celebrar el México vs Inglaterra con responsabilidad, evitar aglomeraciones, moderar el consumo de alcohol y acudir a los módulos de atención en caso de requerir apoyo
El Consejo Ciudadano llamó a la afición a celebrar el México vs Inglaterra con responsabilidad, evitar aglomeraciones, moderar el consumo de alcohol y acudir a los módulos de atención en caso de requerir apoyo

Atención psicológica disponible las 24 horas

El Consejo Ciudadano recordó que las emociones intensas, tanto derivadas de una victoria como de una derrota, pueden provocar ansiedad, angustia o incluso desencadenar conductas agresivas.

Por ello, puso a disposición de la ciudadanía su servicio gratuito y confidencial de atención psicológica, disponible las 24 horas del día mediante la Línea de Seguridad y Chat Nacional de Confianza, en el teléfono 55 55 33 55 33.

Finalmente, el organismo reiteró que el futbol puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la convivencia social siempre que las celebraciones se desarrollen con responsabilidad, respeto hacia los demás y apego a las indicaciones de las autoridades, permitiendo que la pasión por la Selección Mexicana se viva en un ambiente seguro para todas las personas.

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