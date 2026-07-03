El guacamole es uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana y su popularidad ha trascendido fronteras.
Sin embargo, al intentar replicar la receta fuera de México, es común que se cometan errores que alteran su sabor y autenticidad.
Desde el uso de ingredientes poco tradicionales hasta técnicas de preparación inadecuadas, la esencia del guacamole muchas veces se pierde en el intento de adaptarlo a otros gustos o costumbres.
PUBLICIDAD
Aquí te presentamos los principales desaciertos que suelen cometer los extranjeros al preparar este clásico mexicano.
Cuáles son los principales errores que cometen los extranjeros al intentar preparar un guacamole 100% mexicano
Algunos de los principales errores que cometen los extranjeros al intentar preparar un guacamole 100% mexicano son:
- Agregar ingredientes no tradicionales: Muchos agregan mayonesa, crema, ajo, jugo de limón en exceso, o incluso chícharos (guisantes), lo cual no corresponde a la receta original mexicana.
- Usar aguacates que no están en su punto: Preparan el guacamole con aguacates duros o demasiado maduros. El aguacate debe estar maduro, pero firme.
- Triturar el aguacate en exceso: El guacamole mexicano se caracteriza por tener una textura rústica, no debe quedar como un puré completamente liso.
- No usar ingredientes frescos: La cebolla, jitomate (tomate), chile, cilantro y limón deben ser frescos. Utilizar ingredientes enlatados o secos afecta el sabor.
- Olvidar el chile: El chile fresco (serrano o jalapeño) es fundamental. Muchos extranjeros omiten este ingrediente, restándole autenticidad.
- Agregar tomate con exceso de jugo: Si el jitomate tiene mucho jugo, el guacamole queda aguado. Es mejor retirar las semillas y el jugo antes de añadirlo.
- No salar adecuadamente: La sal es clave para resaltar los sabores, pero debe agregarse poco a poco y probar.
- Refrigerar por mucho tiempo antes de servir: El guacamole se oxida y pierde sabor si se guarda mucho tiempo; lo ideal es prepararlo justo antes de comer.
- Servir con totopos comerciales de baja calidad: El acompañamiento ideal son totopos de maíz recién hechos o de buena calidad, no de bolsa industrial.
Receta de guacamole 100% mexicano
Ingredientes:
- 3 aguacates maduros (Hass)
- 1/4 de cebolla blanca picada finamente
- 1 jitomate (tomate rojo) sin semillas, picado en cubos pequeños
- 1 o 2 chiles serranos frescos, picados finamente (ajusta al gusto)
- Un puñado de cilantro fresco picado
- Jugo de 1 limón (puedes ajustar al gusto)
- Sal al gusto
Preparación:
- Preparar los ingredientes. Pica finamente la cebolla, el jitomate (sin semillas ni jugo), los chiles serranos y el cilantro.
- Cortar y machacar el aguacate. Parte los aguacates por la mitad, retira el hueso y saca la pulpa con una cuchara. Colócala en un molcajete o en un recipiente y machaca con un tenedor hasta obtener una textura rústica (no completamente lisa).
- Mezclar los ingredientes frescos. Agrega la cebolla, el jitomate, el chile y el cilantro al aguacate machacado. Mezcla con suavidad.
- Agregar el limón y la sal. Incorpora el jugo de limón y la sal al gusto. Mezcla nuevamente y prueba para ajustar los sabores.
- Servir de inmediato. Disfruta el guacamole acompañado de totopos de maíz o como guarnición de tus platillos mexicanos favoritos.
Como mencionamos antes, el guacamole se prepara y se sirve al momento para evitar que el aguacate se oxide y pierda sabor.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD