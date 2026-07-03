Un bowl de guacamole recién hecho, mezclado con aguacate triturado, tomate, cebolla, cilantro y un toque de lima, listo para disfrutar con totopos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guacamole es uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana y su popularidad ha trascendido fronteras.

Sin embargo, al intentar replicar la receta fuera de México, es común que se cometan errores que alteran su sabor y autenticidad.

Desde el uso de ingredientes poco tradicionales hasta técnicas de preparación inadecuadas, la esencia del guacamole muchas veces se pierde en el intento de adaptarlo a otros gustos o costumbres.

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Aquí te presentamos los principales desaciertos que suelen cometer los extranjeros al preparar este clásico mexicano.

Guacamole con granada, una variante fresca y colorida que combina la cremosidad del aguacate con el toque dulce y crujiente de la fruta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los principales errores que cometen los extranjeros al intentar preparar un guacamole 100% mexicano

Algunos de los principales errores que cometen los extranjeros al intentar preparar un guacamole 100% mexicano son:

Agregar ingredientes no tradicionales: Muchos agregan mayonesa, crema, ajo, jugo de limón en exceso, o incluso chícharos (guisantes), lo cual no corresponde a la receta original mexicana. Usar aguacates que no están en su punto: Preparan el guacamole con aguacates duros o demasiado maduros. El aguacate debe estar maduro, pero firme. Triturar el aguacate en exceso: El guacamole mexicano se caracteriza por tener una textura rústica, no debe quedar como un puré completamente liso. No usar ingredientes frescos: La cebolla, jitomate (tomate), chile, cilantro y limón deben ser frescos. Utilizar ingredientes enlatados o secos afecta el sabor. Olvidar el chile: El chile fresco (serrano o jalapeño) es fundamental. Muchos extranjeros omiten este ingrediente, restándole autenticidad. Agregar tomate con exceso de jugo: Si el jitomate tiene mucho jugo, el guacamole queda aguado. Es mejor retirar las semillas y el jugo antes de añadirlo. No salar adecuadamente: La sal es clave para resaltar los sabores, pero debe agregarse poco a poco y probar. Refrigerar por mucho tiempo antes de servir: El guacamole se oxida y pierde sabor si se guarda mucho tiempo; lo ideal es prepararlo justo antes de comer. Servir con totopos comerciales de baja calidad: El acompañamiento ideal son totopos de maíz recién hechos o de buena calidad, no de bolsa industrial.

Un tazón de aguacate triturado, dos aguacates enteros, y otro tazón con tomate, cebolla, cilantro y limón, junto a un cuchillo sobre una tabla de cortar en una cocina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de guacamole 100% mexicano

Ingredientes:

3 aguacates maduros (Hass)

1/4 de cebolla blanca picada finamente

1 jitomate (tomate rojo) sin semillas, picado en cubos pequeños

1 o 2 chiles serranos frescos, picados finamente (ajusta al gusto)

Un puñado de cilantro fresco picado

Jugo de 1 limón (puedes ajustar al gusto)

Sal al gusto

Preparación:

Preparar los ingredientes. Pica finamente la cebolla, el jitomate (sin semillas ni jugo), los chiles serranos y el cilantro. Cortar y machacar el aguacate. Parte los aguacates por la mitad, retira el hueso y saca la pulpa con una cuchara. Colócala en un molcajete o en un recipiente y machaca con un tenedor hasta obtener una textura rústica (no completamente lisa). Mezclar los ingredientes frescos. Agrega la cebolla, el jitomate, el chile y el cilantro al aguacate machacado. Mezcla con suavidad. Agregar el limón y la sal. Incorpora el jugo de limón y la sal al gusto. Mezcla nuevamente y prueba para ajustar los sabores. Servir de inmediato. Disfruta el guacamole acompañado de totopos de maíz o como guarnición de tus platillos mexicanos favoritos.

Guacamole con granada, una variante fresca y colorida que combina la cremosidad del aguacate con el toque dulce y crujiente de la fruta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como mencionamos antes, el guacamole se prepara y se sirve al momento para evitar que el aguacate se oxide y pierda sabor.