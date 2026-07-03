Lanzan concurso con premio de 35 mil pesos por un diseño inspirado en la cultura rarámuri: cómo participar

Un diseño en acuarela reúne elementos de la cultura mexicana, con pirámides, arquitectura colonial y personas, junto a botellas y copas de vino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua y el Fomento y Desarrollo Artesanal de Chihuahua (FODARCH) y Valle Redondo lanzan el Concurso de Arte Rarámuri Cu4tro Soles, una convocatoria abierta que premia con hasta $35,000 pesos mexicanos el mejor diseño artístico inspirado en la cultura del pueblo Rarámuri.

La obra ganadora se convertirá en la etiqueta frontal de una edición limitada del vino Cu4tro Soles Blend Tinto 750 ml, con lanzamiento comercial estimado para el 1 de noviembre de 2026, a tiempo para las fiestas de fin de año.

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Cómo nació la alianza

La idea surgió de conversaciones entre el gobierno chihuahuense y Valle Redondo, empresa detrás de la marca, a partir del vínculo que un colaborador de la compañía identificado como Alejandro mantiene con el estado. La marca ya había realizado concursos de etiquetas con anterioridad y los resultados habían sido positivos.

“Nos sentimos los más honrados de que una marca de este nivel y a nivel nacional haya volteado a ver a la cultura Rarámuri”, afirmó Nayeli, representante de FODARCH, durante una entrevista.

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Por su parte, Christian, vocero de Valle Redondo, señaló que el objetivo es usar la marca como canal para llevar el arte Rarámuri “hasta el sur, hasta el oeste, hasta todas las regiones del país”.

Una ilustración estilo lápiz a mano alzada muestra una mesa rústica con diversas copas y botellas de vino tinto, blanco, rosado y naranja, acompañadas de uvas de distintas variedades, con un fondo de viñedos y montañas dibujados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aval de las comunidades

El concurso cuenta con el respaldo expreso de las propias comunidades Rarámuri. La Mesa de Gobernanza de Chihuahua capital —integrada por gobernadores indígenas— solicitó al gobierno estatal acciones concretas para visibilizar su cultura, y dio carta abierta a esta iniciativa.

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“Ellos mismos nos pidieron que se hagan las acciones que permitan visibilizar a la cultura”, explicó Nayeli. Los representantes comunitarios no solo avalaron el proyecto: también pueden participar en el concurso, al igual que cualquier artista o artesano mexicano mayor de 18 años.

La convocatoria aclara que los diseños deben ser una inspiración en la cultura Rarámuri, no una reproducción de iconografías protegidas, con el fin de evitar señalamientos de apropiación cultural.

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Un gráfico promocional de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua anuncia un concurso de diseño para una botella de Vinos Cuatro Soles, con iconografía solar y lunar. (FODARCH/Gobierno de Chihuahua)

Quiénes pueden participar y qué se pide

El concurso está dirigido a personas de nacionalidad mexicana mayores de 18 años dedicadas al arte, diseño, ilustración o actividades artesanales. La participación es individual y se admite un solo diseño por persona.

La técnica es libre —manual o digital—, pero el reglamento prohíbe el uso de inteligencia artificial. El departamento de arte de Valle Redondo evaluará cada pieza entregada en físico y en USB para verificarlo. Cada obra debe ser original e inédita, representar elementos de la cultura Rarámuri e identidad mexicana, y ser adaptable a una etiqueta vertical para botella de 750 mililitros.

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Premios

Raramuri indigenous people attend Ash Wednesday Mass marking the beginning of Lent at the Nuestra Senora del Pinole church in the Tarahumara neighborhood of Ciudad Juarez, Mexico, February 18, 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El concurso distribuye $50,000 pesos mexicanos en total entre los tres primeros lugares. El primer lugar recibe $35,000 pesos; el segundo, $10,000; y el tercero, $5,000. El pago se realiza en una sola exhibición mediante transferencia electrónica o cheque.

El diseño ganador tendrá además difusión en redes sociales, medios digitales y campañas publicitarias de Cu4tro Soles. Los ganadores disponen de 30 días naturales para reclamar su premio en las sedes oficiales.

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Fechas clave y el simbolismo de agosto

La convocatoria abrió el 9 de junio de 2026. El cierre de recepción de diseños es el 9 de agosto de 2026 a las 15:00 horas, fecha que no es casual: coincide con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Las evaluaciones se realizarán del 10 al 24 de agosto. El ganador se anunciará el 27 de agosto, dentro de lo que Chihuahua denominará el mes de los pueblos indígenas. En ese marco se celebrará una ceremonia de premiación con presencia de artesanos y gobernadores Rarámuri, donde también se develará públicamente la etiqueta ganadora.

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Cómo entregar el diseño

La recepción de propuestas es exclusivamente en físico. No existe registro en línea. Cada participante debe entregar un sobre cerrado que contenga el diseño impreso y en dispositivo USB, copia de identificación oficial, CURP, una descripción del diseño de máximo una cuartilla, y los formatos firmados de aceptación de bases, cesión de derechos y aviso de privacidad. La omisión de cualquier documento descalifica automáticamente.

Los puntos de entrega son dos: las oficinas de FODARCH, en avenida Niños Héroes y Universidad 1101, Zona Centro, Chihuahua, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas (WhatsApp: 614 503-38-75); y las oficinas de Valle Redondo, S.A. de C.V., en Hacienda de Temixco 18, Bosques de Echegaray, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en horario de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 13:00 horas (teléfono: 55 5560-9066). Los envíos por paquetería también son válidos.

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Las bases completas y el formato de aceptación están disponibles en valleredondo.com.mx, en el apartado “Concurso Cu4tro Soles”.

El jurado y la cesión de derechos

El jurado se conforma por tres representantes de Cu4tro Soles especializados en diseño y branding, y tres representantes de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Los criterios de evaluación son creatividad, originalidad, representación cultural e integración de elementos Rarámuri. El fallo es definitivo e inapelable.

Quien resulte ganador cede de forma irrevocable los derechos de uso del diseño a Vinos Cu4tro Soles y a Valle Redondo para producción comercial, etiquetas, comunicación digital y materiales promocionales, sin derecho a compensación adicional.

Una apuesta por la visibilidad

Nayeli, por su parte, subrayó que la iniciativa busca posicionar a la cultura Rarámuri al nivel de visibilidad que tienen las de Oaxaca, Chiapas o Hidalgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Christian comparó la meta del proyecto con el recorrido que ya hizo el arte huichol: “Así como todo mundo sabe qué es el arte huichol, queremos que también sepan cuál es el arte Rarámuri”. Valle Redondo planea relanzar este tipo de concursos culturales una vez al año, un programa que la empresa había pausado durante la pandemia.

Nayeli, por su parte, subrayó que la iniciativa busca posicionar a la cultura Rarámuri al nivel de visibilidad que tienen las de Oaxaca, Chiapas o Hidalgo: “Valle Redondo nos voltea a ver y eso quiere decir que también están viendo el nivel de artesanía y de cultura que tenemos en este gran estado”.